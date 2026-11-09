Η Yamaha παρουσιάζει το RW350: Ένα καινοτόμο scooter διπλής χρήσης

Η Yamaha προχωρά στην παρουσίαση ενός εξελιγμένου scooter διπλής χρήσης, το οποίο έχει ως φιλοδοξία να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των Urban Adventure. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία προσθέτει στην οικογένεια των δικύλινδρων RW700/700 Explore ένα νέο, μονοκύλινδρο μοντέλο, το RW350. Σύμφωνα με τη Yamaha, το συγκεκριμένο scooter ξεπερνά κατά πολύ τα δεδομένα της κλάσης του, προσφέροντας μια νέα εμπειρία οδήγησης.

Ένα scooter για κάθε διαδρομή

Το RW350 έχει κατασκευαστεί χωρίς συμβιβασμούς, εστιάζοντας στην παροχή πραγματικών επιδόσεων εκεί όπου έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Ο σχεδιασμός του στοχεύει στο να χαρίσει στον αναβάτη απόλυτη ελευθερία, συνδυάζοντας με αρμονία την άνεση και την πρακτικότητα σε κάθε διαδρομή.

Αυτό το scooter ενθαρρύνει τον αναβάτη να φτάσει πιο μακριά από ποτέ, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επιλέγει τη δική του διαδρομή, είτε αυτή βρίσκεται εντός του αστικού ιστού είτε σε πιο απαιτητικά, εκτός δρόμου περιβάλλοντα. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου.

Ο ολοκαίνουριος κινητήρας των 330cc

Στην καρδιά του RW350 βρίσκεται ένας ολοκαίνουριος κινητήρας χωρητικότητας 330 κυβικών εκατοστών. Πρόκειται για έναν υγρόψυκτο, μονοκύλινδρο, τετράχρονο κινητήρα, ο οποίος διαθέτει 1ΕΕΚ (Εκκεντροφόρος Επικεφαλής), 4 βαλβίδες και σύστημα ψεκασμού καυσίμου.

Ο κινητήρας αυτός έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την παροχή της απαραίτητης ισχύος για την κίνηση σε αστικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ευχρησία του scooter κατά την εξερεύνηση της υπαίθρου. Αποτελεί μια πρόσφατη ανάπτυξη και μέρος μιας μοναδικής διαμόρφωσης, η οποία διαφέρει από οτιδήποτε έχει χρησιμοποιήσει η Yamaha στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας την καινοτομία του μοντέλου.

Το πρωτοποριακό σύστημα Yamaha Dynamic Ride

Σε αντίθεση με τις συνήθεις διατάξεις, όπως αυτές τύπου «unit-swing», όπου ο κινητήρας και το περίβλημα του κιβωτίου CVT αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και κινούνται κατακόρυφα ως μία μονάδα, ή τις διατάξεις άκαμπτης έδρασης, όπου το ψαλίδι εκτείνεται πίσω από τον κινητήρα και η μονάδα του CVT είναι στερεωμένη στο πλαίσιο, το σύστημα Yamaha Dynamic Ride προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση. Σε αυτή τη διάταξη, ο κινητήρας είναι σταθερά προσαρτημένος στο πλαίσιο, ενώ μόνο η μονάδα του CVT κινείται κατακόρυφα, περιστρεφόμενη γύρω από τον στροφαλοφόρο άξονα.

Αυτή η νέα καινοτόμος διαμόρφωση προσφέρει αρκετά σημαντικά πλεονεκτήματα στο RW350. Συγκεκριμένα, συμβάλλει σε σημαντικά μειωμένο μη αναρτώμενο βάρος, βελτιωμένη ακαμψία του συνόλου και μεγαλύτερη ελευθερία στον σχεδιασμό της πίσω ανάρτησης. Ως αναπόσπαστο μέρος του Yamaha Dynamic Ride, λειτουργεί και ένα αντικραδασμικό σύστημα τεσσάρων αξόνων, το οποίο συνεργάζεται αρμονικά με τον νέο κινητήρα και τη μονάδα CVT, προσφέροντας μια πιο ομαλή και ευχάριστη εμπειρία οδήγησης.

Η μοναδική αυτή διαμόρφωση εξασφαλίζει πολύ καλή συμπεριφορά του πλαισίου ακόμα και στα σκληρά εδάφη, διασφαλίζοντας έτσι εξαιρετικό χειρισμό και σταθερότητα σε ποικίλες συνθήκες οδήγησης. Αυτά τα χαρακτηριστικά ενισχύουν τον διττό χαρακτήρα του scooter, καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για την πόλη όσο και για περιπέτειες εκτός δρόμου.

Η τεχνολογία Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T)

Ο νέος κινητήρας του RW350 ενσωματώνει επίσης το σύστημα Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T). Αυτό αποτελεί μια ακόμα αποκλειστική καινοτομία της Yamaha στην συγκεκριμένη κατηγορία των scooter, αναδεικνύοντας την τεχνολογική υπεροχή του μοντέλου.

Το σύστημα YCC-T λειτουργεί ανιχνεύοντας τις μετατοπίσεις του γκαζιού από τον αναβάτη. Στη συνέχεια, η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU) υπολογίζει άμεσα και με ακρίβεια τον βέλτιστο βαθμό ανοίγματος του γκαζιού που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Αυτή η ακριβής διαχείριση του γκαζιού συμβάλλει σε πιο ομαλή απόκριση και βελτιωμένη οδηγική εμπειρία.

Συνολικά, όλες αυτές οι καινοτομίες καθιστούν το RW350 μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία του. Θέτουν νέα πρότυπα για τα scooter μεσαίου κυβισμού, προσφέροντας ένα πακέτο που συνδυάζει επιδόσεις, άνεση και προηγμένη τεχνολογία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta