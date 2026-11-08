Η Triumph παρουσιάζει τα αναβαθμισμένα enduro μοντέλα TF 250-E και TF 450-E για το 2027

Η Triumph προχωρά στην αναβάθμιση των enduro μοντέλων της, TF 250-E και TF 450-E, για το 2027. Οι βελτιώσεις είναι στοχευμένες και εστιάζουν στο πλαίσιο, την αίσθηση του κινητήρα και τον έλεγχο που έχει ο αναβάτης. Αυτές οι αλλαγές έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ακόμα καλύτερη εμπειρία οδήγησης και απόδοση.

Γενικές αναβαθμίσεις για το 2027

Για το 2027, και τα δύο μοντέλα της Triumph εξοπλίζονται με την πιο πρόσφατη ανάρτηση της KYB. Αυτή η ανάρτηση διαθέτει αναθεωρημένες ρυθμίσεις ελατηρίων και βαλβίδων, καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης χωρίς τη χρήση εργαλείων, προσφέροντας ευκολία και προσαρμοστικότητα στον αναβάτη.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί βελτιώσεις στο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων και έχει ανασχεδιαστεί το παράθυρο ελέγχου στάθμης υγρών. Έχουν προστεθεί νέα προστατευτικά πιρουνιού, ενώ όλα τα πλαστικά μέρη είναι πλέον ολοκληρωτικά μαύρα, συνοδευόμενα από ανανεωμένα γραφικά. Επιπλέον, έχει γίνει επικαιροποίηση στη χαρτογράφηση (calibration) για περαιτέρω βελτιστοποίηση της απόδοσης και των χαρακτηριστικών οδήγησης.

Ειδικές βελτιώσεις στο TF 250-E

Το μοντέλο TF 250-E λαμβάνει συγκεκριμένες αναβαθμίσεις που ενισχύουν την απόδοσή του. Αυτές περιλαμβάνουν ειδικά ρυθμισμένες τιμονόπλακες της Neken, οι οποίες συμβάλλουν στην ακρίβεια του χειρισμού. Επιπλέον, διαθέτει ένα νέο σετ συμπλέκτη με το αντίστοιχο ρουλεμάν, καθώς και νέο σχεδιασμό στους οδηγούς βαλβίδων.

Στο σύστημα μετάδοσης κίνησης του TF 250-E, έχουν προστεθεί νέο σετ δίσκων συμπλέκτη και ρουλεμάν, καθώς και ένας νέος ατσάλινος επιλογέας ταχυτήτων. Ο λεβιές αλλαγής έχει επανασχεδιαστεί για βελτιωμένη εργονομία, ενώ οι βελτιώσεις στον κινητήρα περιλαμβάνουν επίσης νέο σχεδιασμό στους οδηγούς των βαλβίδων.

Ειδικές βελτιώσεις στο TF 450-E

Το TF 450-E εξοπλίζεται με ένα νέο σετ συμπλέκτη, ρουλεμάν και σωληνώσεις, στοιχεία που ενισχύουν την αξιοπιστία και την απόδοση. Επίσης, διαθέτει νέους άξονες ζυγόθρων και νέο σχεδιασμό στους οδηγούς βαλβίδων, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κινητήρα.

Οι αναβαθμίσεις στο σύστημα μετάδοσης κίνησης του TF 450-E περιλαμβάνουν ένα νέο σετ δίσκων συμπλέκτη, ρουλεμάν και σωληνώσεις. Το σύστημα αλλαγής ταχυτήτων έχει επίσης βελτιωθεί με την προσθήκη νέου επιλογέα, βραχίονα συγκράτησης (detent arm), άξονα επιλογέα και επανασχεδιασμένου λεβιέ αλλαγής ταχυτήτων. Οι βελτιώσεις στον κινητήρα του TF 450-E περιλαμβάνουν νέους άξονες ζυγόθρων, προσφέροντας αυξημένη αντοχή και ομαλότερη λειτουργία.

Η συμβολή των παγκόσμιων πρωταθλητών

Η σειρά enduro της Triumph αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές Enduro, Paul Edmondson και Iván Cervantes. Αυτή η συνεργασία διασφάλισε ότι οι μοτοσικλέτες ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις του αγωνιστικού χώρου.

Τα μοντέλα έχουν ήδη σημειώσει σημαντικές επιτυχίες σε διεθνείς αγώνες, αποδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Παράλληλα, παραμένουν φιλικά και απολαυστικά για τον αναβάτη σε πραγματικές συνθήκες διαδρομών, προσφέροντας μια ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και ευχρηστίας.

Δήλωση του Steve Sargent

Ο Steve Sargent, Chief Product Officer της Triumph Motorcycles, δήλωσε σχετικά με τις αναβαθμίσεις: «Συμμετέχοντας σε αγώνες με αυτές τις μοτοσικλέτες τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Με αναβάτες όπως οι Jonny Walker, Morgan Lesiardo και Leo Joyon να τις πιέζουν στο υψηλότερο επίπεδο, έχοντας την υποστήριξη του Paul Edmondson και της εξαιρετικά έμπειρης ομάδας μας, αξιοποιήσαμε αυτή την εμπειρία για να βελτιώσουμε περαιτέρω τα μοντέλα του 2027».

Ο κ. Sargent πρόσθεσε ότι «οι αλλαγές στην ανάρτηση, το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τα χειριστήρια αποσκοπούν στο να προσφέρουν στους αναβάτες μεγαλύτερο έλεγχο και αυτοπεποίθηση, διατηρώντας παράλληλα τις επιδόσεις που έχουν ήδη αποδειχθεί στο αγωνιστικό πεδίο». Για το 2027, έχει γίνει μια σειρά στοχευμένων αναβαθμίσεων στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στα δύο μοντέλα, βελτιώνοντας τον συμπλέκτη, τη διαδικασία αλλαγής ταχυτήτων και τον κινητήρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta