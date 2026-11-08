«Μακάρι να υπήρχε η Αγορά όταν ξεκινούσα», δήλωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος φέτος έχει αναλάβει τον ρόλο του ambassador της Αγοράς στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εξέφρασε την ευχή να υπήρχε ένας τέτοιος θεσμός όταν η γενιά του ήταν νέα και προσπαθούσε να δημιουργήσει. Ο αγαπημένος ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης υπογράμμισε τη σημασία της Αγοράς ως σημείου συνάντησης, δικτύωσης και υποστήριξης για τους δημιουργούς. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων της Αγοράς με το κοινό, σε μια κατάμεστη αίθουσα Παύλος Ζάννας του Ολύμπιον.

Ο ρόλος του ambassador και η σημασία της Αγοράς

Στη διάρκεια της συζήτησης με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Ορέστη Ανδρεαδάκη, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αναφέρθηκε στον ρόλο του ως ambassador της Αγοράς. «Είναι για μένα χαρά και μία πολύ όμορφη εμπειρία», δήλωσε χαρακτηριστικά. Τόνισε τη σπουδαιότητα της γέφυρας που δημιουργείται από το Φεστιβάλ και την Αγορά με το εξωτερικό.

Όπως εξήγησε, αυτή η γέφυρα επιτρέπει σε ανθρώπους του χώρου να έρχονται, να επικοινωνείται το έργο των Ελλήνων δημιουργών, αλλά και να μαθαίνουν οι ίδιοι πώς πρέπει να δουλεύουν ώστε το έργο τους να μπορεί να σταθεί στο εξωτερικό. «Νομίζω ότι αυτά είναι από τα πιο ουσιαστικά πράγματα που μπορεί να προσφέρει ένας τέτοιος θεσμός», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την αξία της Αγοράς για τη νέα γενιά δημιουργών.

Η επαγγελματική διαδρομή και οι προκλήσεις

Απαντώντας στην ερώτηση του κ. Ανδρεαδάκη σχετικά με το πώς κατάφερε ο ίδιος να προχωρήσει χωρίς την υποστήριξη που προσφέρει σήμερα ένας θεσμός όπως η Αγορά, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης περιέγραψε μια διαδρομή που απαιτεί πολύ κόπο, συνεχή προσπάθεια και εμπειρία. Ο ίδιος, όπως ανέφερε, εξακολουθεί να μαθαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία.

«Είναι ένας πολύ δύσκολος τρόπος ζωής, το να θέλεις να λες ιστορίες και να φτιάχνεις ιστορίες, να προσπαθείς στη συνέχεια να τις πουλήσεις και να θέλεις να σταθούν ανάμεσα σε χιλιάδες άλλες ιστορίες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια πολύ δύσκολη εμπειρία», σημείωσε ο σκηνοθέτης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας δημιουργός στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει το έργο του πέρα από τα σύνορα της χώρας του.

Παράγοντες επιτυχίας και οι πρώτες δουλειές

Στη διαδρομή αυτή, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επισήμανε ότι σημαντικό ρόλο παίζουν η συγκυρία, το σωστό timing, η τύχη, αλλά και οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα βρεθούν δίπλα στον δημιουργό την κατάλληλη στιγμή. Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι την πρώτη του σεναριακή δουλειά για τον κινηματογράφο, την ταινία «Αν», την έκανε σε ηλικία μόλις 23 ετών.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι χρειάστηκαν πολλή υπομονή και επιμονή για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Παρατήρησε, ωστόσο, ότι εκείνη την εποχή οι ευκαιρίες για έναν νέο δημιουργό ήταν ευκολότερο να προκύψουν, σε σύγκριση ίσως με τις σημερινές συνθήκες.

Το «Maestro» και η διεθνής απήχηση

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε, φυσικά, η σειρά «Maestro». Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αναφέρθηκε στην πορεία της σειράς, η οποία ξεκίνησε από ένα ελληνικό νησί και κατάφερε να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της πλατφόρμας του Netflix. Η διεθνής απήχηση του «Maestro» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυνατότητας ενός ελληνικού έργου να ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα.

Η σειρά ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την επιτυχημένη πορεία της με τον τρίτο και τελευταίο κύκλο, ο οποίος αναμένεται να προβληθεί τον Δεκέμβριο του 2026. Η συζήτηση αυτή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανέδειξε για άλλη μια φορά την αξία της υποστήριξης και της δικτύωσης για τους Έλληνες δημιουργούς στον σύγχρονο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki