Η Cyclone RX628 Rally παρουσιάζεται ως μια adventure μοτοσικλέτα με χωμάτινο χαρακτήρα

Μια νέα μοτοσικλέτα με διττό χαρακτήρα, η Cyclone RX628 Rally, παρουσιάζεται ως μια σκληροτράχηλη κατασκευή, έτοιμη να προσφέρει εξερευνήσεις σε κάθε είδους έδαφος. Συνδυάζει έναν δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 581cc με πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει σύστημα ραντάρ για τον εντοπισμό τυφλών σημείων, αναρτήσεις KYB, φρένα Nissin και τρεις λειτουργίες οδήγησης. Η μοτοσικλέτα είναι σχεδιασμένη τόσο για οδήγηση στην άσφαλτο όσο και, κυρίως, για εκτός δρόμου εξορμήσεις, εστιάζοντας στην άνεση του αναβάτη και στα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης.

Ο κινητήρας και οι επιδόσεις του

Η καρδιά της Cyclone RX628 Rally είναι ο υγρόψυκτος, δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας KEL600, με χωρητικότητα 581 κυβικών εκατοστών. Ο κινητήρας αυτός διαθέτει τετραβάλβιδες κεφαλές, δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής (2ΕΕΚ) και στρόφαλο 270 μοιρών, ενώ προέρχεται από το μοντέλο Voge DS625X. Η απόδοσή του φτάνει τους 65 ίππους και η μέγιστη ροπή του ανέρχεται στα 57Nm.

Η απόδοση της ισχύος έχει ρυθμιστεί ειδικά ώστε να ευνοεί τις χαμηλές και μεσαίες στροφές, προσφέροντας γραμμική λειτουργία. Η διάταξη του στροφάλου στις 270 μοίρες δημιουργεί μια συγκεκριμένη σειρά ανάφλεξης και έναν ήχο εξάτμισης που, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, θυμίζουν εκείνα ενός V-twin κινητήρα.

Σχεδιασμός και πλαίσιο για κάθε έδαφος

Το RX628 ξεφεύγει από την πιο ασφάλτινη φιλοσοφία του RX600, υιοθετώντας τη φιλοσοφία των μοτοσικλετών περιπέτειας με έντονο χωμάτινο χαρακτήρα. Διαθέτει προστατευτικά στοιχεία, ψηλή ζελατίνα και ακτινωτούς τροχούς, με διάμετρο 21 ιντσών στον εμπρός τροχό και 18 ιντσών στον πίσω.

Το πλαίσιο της μοτοσικλέτας είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής, το οποίο συνδυάζεται με ψαλίδι από χυτό αλουμίνιο. Το Cyclone RX628 εξοπλίζεται με ρυθμιζόμενες αναρτήσεις της KYB, οι οποίες προσφέρουν μεγάλες διαδρομές, συμβάλλοντας στην ικανότητα της μοτοσικλέτας να κινείται σε ανώμαλα εδάφη. Το ύψος της σέλας είναι στα 850mm, ενώ η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 220mm. Επιπλέον, διαθέτει σταμπιλιζατέρ τιμονιού για βελτιωμένη σταθερότητα.

Συστήματα πέδησης και ηλεκτρονικά ασφαλείας

Στον τομέα της πέδησης, η μοτοσικλέτα διαθέτει δισκόφρενα της Nissin. Εμπρός χρησιμοποιούνται δύο δίσκοι 300mm με τετραπίστονες δαγκάνες, ενώ πίσω υπάρχει ένας δίσκος 240mm με πλευστή διπίστονη δαγκάνα. Οι ακτινωτοί τροχοί είναι συμβατοί με ελαστικά τύπου tubeless (χωρίς σαμπρέλα) και φέρουν ελαστικά Pirelli Scorpion Rally STR.

Το πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων αυτής της adventure μοτοσικλέτας μεσαίου κυβισμού είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Περιλαμβάνει τρεις λειτουργίες οδήγησης: Standard, Off-Road και Off-Road+. Επίσης, διαθέτει ρυθμιζόμενα ή απενεργοποιούμενα συστήματα ABS δύο καναλιών και ελέγχου πρόσφυσης (TCS). Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι το σύστημα ανίχνευσης τυφλών σημείων (Blind Spot Detection - BSD), το οποίο χρησιμοποιεί ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων για την παρακολούθηση περιοχών που βρίσκονται εκτός του οπτικού πεδίου του αναβάτη. Τέλος, το RX628 διαθέτει σύστημα σήματος έκτακτης πέδησης (Emergency Stop Signal - ESS), το οποίο ενεργοποιεί αναβοσβήνοντας τα φώτα, προειδοποιώντας τους οδηγούς που ακολουθούν σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Εξοπλισμός άνεσης και συνδεσιμότητας

Για την άνεση του αναβάτη και την υποστήριξη σε ταξίδια, η μοτοσικλέτα είναι εξοπλισμένη με αλουμινένιες πλαϊνές βαλίτσες, θερμαινόμενη σέλα και θερμαινόμενα γκριπ. Το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει χωρητικότητα 18 λίτρων, προσφέροντας επαρκή αυτονομία για εκτεταμένες διαδρομές.

Στο πάνελ οργάνων υπάρχει μια έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών, τοποθετημένη κάθετα, η οποία προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης με κινητό τηλέφωνο, ενισχύοντας τις λειτουργίες πληροφόρησης και ψυχαγωγίας του αναβάτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta