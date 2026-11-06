Ο Bruce Dickinson επιστρέφει στην Αθήνα για το Release Athens 2027

Ο Bruce Dickinson, ο θρυλικός frontman των Iron Maiden, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Αθήνα για μια μοναδική εμφάνιση στο Release Athens 2027. Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 1η Ιουλίου και θα φιλοξενηθεί στο Markopoulo Complex, υποσχόμενη ένα δυναμικό θέαμα με νέο υλικό και αγαπημένες επιτυχίες από την προσωπική του δισκογραφία.

Η εμφάνιση του Dickinson εντάσσεται στο πλαίσιο της PsychoGod Tour, η οποία ακολουθεί την θριαμβευτική υποδοχή του πρόσφατου άλμπουμ του, The Mandrake Project. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τόσο τα νέα του κομμάτια όσο και κλασικές στιγμές από την αξιοσημείωτη προσωπική του πορεία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του ως μία από τις κορυφαίες φωνές στην ιστορία του heavy metal.

Η μεγάλη επιστροφή του Bruce Dickinson στην Αθήνα

Ο Bruce Dickinson έρχεται ξανά στην ελληνική πρωτεύουσα, φέρνοντας μαζί του το ολοκαίνουργιο υλικό που έχει δημιουργήσει. Η περιοδεία του, PsychoGod Tour, αναμένεται να συμπέσει με την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ηχογράφησης και αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Εκτός από τα νέα τραγούδια, ο καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει και αγαπημένα κομμάτια από την προσωπική του δισκογραφία, προσφέροντας ένα πλήρες μουσικό ταξίδι στους θαυμαστές του. Η παρουσία του στο Release Athens 2027 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του φεστιβάλ.

Μια πολυσχιδής προσωπικότητα πέρα από τη μουσική

Από την ένταξή του στους Iron Maiden το 1982, ο Bruce Dickinson έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσχιδείς προσωπικότητες παγκοσμίως. Η καριέρα του δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική, καθώς έχει διακριθεί σε πολλούς άλλους τομείς.

Εκτός από τραγουδιστής και συνθέτης, ο Dickinson είναι επίσης συγγραφέας, σκηνοθέτης και επιχειρηματίας. Παράλληλα, διαθέτει πιστοποίηση πιλότου και έχει υπάρξει πρωταθλητής στην ξιφασκία, διαμορφώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία που εκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια της μουσικής βιομηχανίας.

Η προσωπική δισκογραφική πορεία και οι επιτυχίες

Η δισκογραφική πορεία του Bruce Dickinson μακριά από τους Iron Maiden ξεκίνησε το 1990 με το άλμπουμ Tattooed Millionaire. Ακολούθησαν πέντε ακόμη άλμπουμ μέσα στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, δείχνοντας την αδιάκοπη δημιουργικότητά του.

Το 2024, κυκλοφόρησε το The Mandrake Project, το οποίο έτυχε θερμής υποδοχής τόσο από το κοινό όσο και από τους κριτικούς. Το άλμπουμ σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία και οδήγησε σε μια παγκόσμια περιοδεία με πολλές sold-out εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας την διαχρονική του απήχηση.

Το συγκρότημα που τον συνοδεύει

Στο πλευρό του Bruce Dickinson, για την εμφάνισή του στην Αθήνα και την PsychoGod Tour, θα βρίσκεται μια ομάδα ταλαντούχων μουσικών. Τις κιθάρες θα αναλάβουν οι Chris Declercq και Philip Näslund, προσφέροντας τον χαρακτηριστικό ήχο που συνοδεύει τον καλλιτέχνη.

Την μπασίστρια Tanya O'Callaghan θα συνοδεύει ο Mistheria στα πλήκτρα, ενώ τα τύμπανα θα κρατάει ο Dave Moreno. Η σύνθεση αυτή υπόσχεται μια δυναμική και άρτια εκτέλεση των τραγουδιών του Dickinson, τόσο των νέων όσο και των παλαιότερων.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια και ειδικές προσφορές

Η διάθεση των εισιτηρίων για τη συναυλία του Bruce Dickinson στο Release Athens 2027 θα ξεκινήσει την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ακριβώς στις 12:00 το μεσημέρι. Η αρχική τιμή των εισιτηρίων έχει οριστεί στα €65, για έναν περιορισμένο αριθμό.

Μετά την εξάντληση των εισιτηρίων αυτής της πρώτης φάσης, η τιμή θα διαμορφωθεί στα €68, ενώ οι λεπτομέρειες για τις επόμενες φάσεις διάθεσης θα ανακοινωθούν αργότερα. Επιπλέον, διατίθεται και ένας περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με αρχική τιμή τα €200, τα οποία περιλαμβάνουν προνομιακές παροχές.

Παράλληλα, το Release Athens 2027 προσφέρει μια ειδική προσφορά για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ. Το πακέτο περιλαμβάνει την εμφάνιση του Bruce Dickinson (1/7, Markopoulo Complex) και των Judas Priest (14/7, Markopoulo Complex) στην τιμή των €100, προσφέροντας ένα σημαντικό κέρδος €30. Όσοι έχουν ήδη αγοράσει εισιτήριο για την ημέρα των Judas Priest έχουν τη δυνατότητα να το αναβαθμίσουν σε αυτή την προσφορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta