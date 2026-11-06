Το 67ο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης άνοιξε τις πύλες του

Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε χθες, με την ταινία «Μινώταυρος» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ να ανοίγει την αυλαία του. Η διοργάνωση θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους σινεφίλ την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε 258 ταινίες, τόσο από την Ελλάδα όσο και από ολόκληρο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα και τα αφιερώματα

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει σημαντικούς δημιουργούς και καλλιτέχνες του διεθνούς κινηματογράφου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφιερώματα, ειδικές προβολές, διαγωνιστικά τμήματα και συζητήσεις με το κοινό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία.

Ξεχωρίζουν τα αφιερώματα στον σκηνοθέτη Νίκο Γραμματικό, στον Τούρκο δημιουργό Εμίν Αλπέρ και στη θεωρητικό του κινηματογράφου Λόρα Μάλβεϊ. Παράλληλα, το ελληνικό πρόγραμμα παρουσιάζει νέες παραγωγές, μικρού μήκους ταινίες και παλαιότερα κινηματογραφικά έργα, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη αλλά και την ιστορική εγχώρια κινηματογραφική δημιουργία.

Σκηνοθετικό ντεμπούτο και ιστορίες εγκλεισμού

Ανάμεσα στις ταινίες που προβάλλονται, ξεχωρίζει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Άσλι Γουόλτερς με την ταινία «Animol». Η υπόθεση ακολουθεί τον Τρόι, ο οποίος από τη στιγμή που οδηγείται στις φυλακές ανηλίκων, αντιλαμβάνεται τι εστί εγκλεισμός σε έναν μικρόκοσμο όπου κυριαρχεί ο νόμος της ωμής βίας.

Ο συγκρατούμενος που βρίσκει στο κελί του, ένας απρόβλεπτος και επικίνδυνος νεαρός, δεν θα αποδειχθεί απλώς ένας ανέλπιστος φίλος και μια ανθρώπινη ασπίδα απέναντι στις συμμορίες, αλλά και κάτι πολύ περισσότερο. Ωστόσο, η εκδήλωση μιας επιθυμίας-ταμπού, όπως ο έρωτας ανάμεσα σε δύο νεαρούς άνδρες, σε ένα περιβάλλον τόσο επιδεικτικά μάτσο, μπορεί να εκληφθεί μόνο ως αδυναμία, ειδικά σε έναν τόπο όπου η αδυναμία θεωρείται το χειρότερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς.

Παπαδιαμαντικά Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, με τη σκηνοθεσία και το σενάριο να υπογράφει ο Παναγιώτης Ράππας.

Η ιστορία διαδραματίζεται παραμονή Χριστουγέννων, σε ένα μικρό χιονισμένο νησί του Αιγαίου στα τέλη του 19ου αιώνα. Η Αχτίτσα, μια φτωχή ηλικιωμένη γυναίκα, αγωνίζεται να μεγαλώσει τα δύο ορφανά εγγόνια της, με τη βοήθεια της καλής της γειτόνισσας Ζερμπινιώς. Μόλις όμως η απόγνωση ετοιμάζεται να την κυριεύσει, μια επιταγή από τον χαμένο της γιο στην Αμερική φέρνει μαζί της την ελπίδα. Όταν ο παντοπώλης του χωριού επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την άγνοιά της για την πραγματική της αξία, η τυχαία παρέμβαση ενός εμπόρου από τη Σύρο χαρίζει στην Αχτίτσα ένα καλύτερο μέλλον.

Οι «Απόντες» του Νίκου Γραμματικού

Το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Νίκο Γραμματικό, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους, αλλά και οι μικρού μήκους ταινίες του. Μία από τις ελληνικές ταινίες που θα προβληθούν είναι «Οι Απόντες» του 1996, σε μια υπόθεση που παρακολουθεί τις σποραδικές συνευρέσεις έξι φίλων.

Με πληροφορίες από: jenny.gr