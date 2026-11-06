Το Release Athens επεκτείνεται στη Σόφια με νέο φεστιβάλ

Το Release Athens, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ της Ελλάδας, ανακοίνωσε την επέκταση των δραστηριοτήτων του πέρα από τα εθνικά σύνορα. Συγκεκριμένα, το 2027 θα εγκαινιαστεί το Release Sofia, μεταφέροντας την ταυτότητα και το όραμα του φεστιβάλ στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Η νέα διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη ζωντανή μουσική στην ευρύτερη περιοχή.

Η επέκταση στη Σόφια και ο νέος χώρος

Η επέκταση του Release Athens σε μια δεύτερη αγορά, αυτή της Βουλγαρίας, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το φεστιβάλ. Το Release Sofia θα πραγματοποιηθεί το 2027 και θα φιλοξενηθεί στο Sofia Live Park, έναν σύγχρονο συναυλιακό χώρο που βρίσκεται στο πάρκο του αεροδρομίου Vasil Levski. Η επιλογή αυτής της τοποθεσίας αναμένεται να συμβάλει στην επιτυχία της νέας διοργάνωσης.

Βασισμένο στην ίδια ιδέα και φιλοσοφία που διέπουν το Release Athens, το Release Sofia θα αξιοποιήσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν στην Αθήνα. Στόχος είναι να φέρει κοντά μεγάλα διεθνή ονόματα και τοπικούς καλλιτέχνες, προσφέροντας φιλόδοξα lineups και παραγωγές μεγάλης κλίμακας. Οι υψηλές προδιαγραφές θα εφαρμοστούν σε κάθε πτυχή της διοργάνωσης, διασφαλίζοντας μια ποιοτική εμπειρία για το κοινό.

Η πορεία του Release Athens στην Ελλάδα

Από την ίδρυσή του το 2016, το Release Athens έχει καταφέρει να προσελκύσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο θεατές. Μέσα σε δέκα χρόνια, εξελίχθηκε από μια σειρά καλοκαιρινών συναυλιών σε ένα σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό φεστιβαλικό χάρτη. Η επιτυχία του οφείλεται στην παρουσίαση ενός εντυπωσιακού αριθμού καλλιτεχνικών εμφανίσεων.

Συνολικά, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 260 καλλιτεχνικές εμφανίσεις, εκ των οποίων περισσότερες από 150 προέρχονται από τη διεθνή μουσική σκηνή. Στη σκηνή του Release Athens έχουν εμφανιστεί παγκοσμίου φήμης ονόματα, όπως οι Arctic Monkeys, Massive Attack, Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds, Slipknot, Rosalía, Pulp, Iggy Pop, David Byrne, Pet Shop Boys, Kylie Minogue, The Prodigy, Judas Priest, Megadeth, Pantera, Gojira, Moby, Fontaines D.C., Dream Theater, Disturbed, Avenged Sevenfold, The Offspring, Limp Bizkit, Alice In Chains και Liam Gallagher.

Στόχοι και όραμα για πολιτιστική ανταλλαγή

Η επέκταση του φεστιβάλ στη Σόφια έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών για πολιτιστική ανταλλαγή και ουσιαστική σύνδεση σε ολόκληρη την περιοχή. Μέσα από νέες συνεργασίες, το Release επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των χωρών και να προσφέρει κοινές μουσικές εμπειρίες.

Ο Γενικός Διευθυντής του Release Athens Festival, Γιάννης Μιράμπιτας, δήλωσε σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία. Ανέφερε ότι η επιθυμία είναι να φέρουν στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία μεγάλους διεθνείς καλλιτέχνες, οι οποίοι συχνά απουσιάζουν από τις αγορές των δύο χωρών. Οι παραγωγές θα είναι αντάξιες των μεγαλύτερων φεστιβάλ του κόσμου, διασφαλίζοντας μια υψηλού επιπέδου εμπειρία για τους θεατές.

Ενίσχυση των δεσμών Ελλάδας-Βουλγαρίας μέσω της μουσικής

Ο Γιάννης Μιράμπιτας υπογράμμισε επίσης την ήδη υπάρχουσα σχέση μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων, οι οποίοι ταξιδεύουν εδώ και χρόνια από τη μία χώρα στην άλλη για να παρακολουθήσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Αυτή η σχέση αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών μέσω της μουσικής.

Μέσα από το Release Athens και το νέο Release Sofia, οι διοργανωτές φιλοδοξούν να δυναμώσουν αυτή τη σχέση, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για να μοιράζονται οι λαοί όσα τους ενώνουν μέσω της μουσικής. Αυτό το νέο κεφάλαιο μεταφέρει το ταξίδι που ξεκίνησε στην Αθήνα σε μια γειτονική χώρα, ανοίγοντας μια νέα προοπτική για το μέλλον της ζωντανής μουσικής στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta