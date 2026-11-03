Το πρόγραμμα του Μουσείου Μαρία Κάλλας για τον Νοέμβριο του 2026

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων ανακοίνωσε το πρόγραμμά του για τον Νοέμβριο του 2026, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία, την εξερεύνηση και τη βιωματική μάθηση. Ο μήνας περιλαμβάνει ένα πλούσιο σύνολο εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε παιδιά και οικογένειες, καθώς και ειδικές ξεναγήσεις για διαφορετικές ομάδες κοινού. Επιπλέον, συνεχίζεται το εργαστήριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας με τίτλο «Στο Φως μιας Θρυλικής Ζωής», προσφέροντας έναν χώρο έκφρασης και αναστοχασμού.

Νέο ωράριο λειτουργίας και η φιλοσοφία του Νοεμβρίου

Από την 1η Νοεμβρίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας περνά στο χειμερινό ωράριο λειτουργίας του, προσαρμόζοντας τις ώρες υποδοχής του κοινού. Το μουσείο θα είναι ανοιχτό από Τρίτη έως Κυριακή, λειτουργώντας από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη έχει γίνει για τις Παρασκευές, κατά τις οποίες το ωράριο θα είναι διευρυμένο, επιτρέποντας στους επισκέπτες να παραμείνουν στους χώρους του μουσείου έως τις 20:00 το βράδυ. Ο Νοέμβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την εξερεύνηση και τη βιωματική μάθηση, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων.

Το εργαστήριο θεραπευτικής φωτογραφίας «Στο φως μιας θρυλικής ζωής»

Το εργαστήριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας «Στο Φως μιας Θρυλικής Ζωής» συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, έχοντας ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου και με προγραμματισμένη λήξη την 1η Δεκεμβρίου 2026. Πρόκειται για μια συνεργασία του Μουσείου Μαρία Κάλλας με τον Φορέα Τέχνης στην Υγεία «Eyes of Light».

Στο εργαστήριο συμμετέχει μια ειδική ομάδα γυναικών με εμπειρία καρκίνου, η οποία διαμορφώθηκε έπειτα από ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής. Η πρωτοβουλία αυτή αντλεί έμπνευση από τη ζωή, την καλλιτεχνική διαδρομή και την προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες βρίσκουν έναν χώρο δημιουργικής έκφρασης, αυτογνωσίας και προσωπικού αναστοχασμού. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φωτογραφικές ασκήσεις, ομαδικές δραστηριότητες και συζητήσεις, μέσω των οποίων εξερευνούν θέματα όπως η αυτοαποδοχή, η αυθεντικότητα, η προσωπική μεταμόρφωση και η ανθεκτικότητα.

Βιωματικές και διαδραστικές ξεναγήσεις για όλους

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας προσφέρει διαδραστικές και βιωματικές ξεναγήσεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις των επισκεπτών. Μέσα από θεματικά δωμάτια, οπτικοακουστικό υλικό, ηχητικά αποσπάσματα και τη χρήση νέων τεχνολογιών, το μουσείο στοχεύει να προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία.

Οι ξεναγήσεις αυτές επιτρέπουν στη ζωή και την τέχνη της μεγάλης ντίβας να ζωντανέψουν, προσφέροντας μια μοναδική προσέγγιση στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας. Για τους ενήλικες, έχουν προγραμματιστεί ξεναγήσεις τα Σάββατα 21 και 28 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, με τις θέσεις να κλείνονται κατόπιν κράτησης.

Επιπλέον, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν ξενάγηση ειδικά για άτομα 65 ετών και άνω. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν τη θέση τους καλώντας στο τηλέφωνο 210 440 4204, κατά τις ώρες λειτουργίας της γραμμής, δηλαδή Τρίτη έως Παρασκευή, από 11:00 έως 18:00.

MCM KIDS | Family Sound Lab: «Στην κοιλιά του μουσείου»

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας θα φιλοξενήσει το εργαστήριο MCM KIDS | Family Sound Lab, με τον πρωτότυπο τίτλο «Στην κοιλιά του Μουσείου». Η δράση αυτή καλεί παιδιά και συνοδούς να ανακαλύψουν μια διαφορετική πτυχή του μουσείου.

Το εργαστήριο θέτει το ερώτημα τι θα συνέβαινε αν το μουσείο Μαρία Κάλλας έκρυβε μια μυστική ηχητική ζωή. Προτείνει την ιδέα ότι το Μουσείο θα μπορούσε να είναι ένα ζωντανό πλάσμα που αναπνέει, σιωπά, θυμάται, αναφωνεί και ακόμη και τραγουδά.

Μέσα από αυτό το πρωτότυπο βιωματικό εργαστήριο ήχου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν έναν κόσμο γεμάτο ψιθύρους, αντηχήσεις, απρόσμενες μελωδίες και ήχους που συνήθως περνούν απαρατήρητοι, προσφέροντας μια μοναδική ακουστική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Topontiki