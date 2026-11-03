Boy Harsher και Lebanon Hanover: Μια εκρηκτική darkwave βραδιά στην Αθήνα

Δύο κορυφαία συγκροτήματα της darkwave σκηνής, οι Boy Harsher και οι Lebanon Hanover, θα βρεθούν μαζί στη σκηνή της Αθήνας την Τρίτη 1η Ιουνίου. Η εκδήλωση, που παρουσιάζεται από το Release Athens 2027, θα φιλοξενηθεί στο ERGOSTASIO35 και σηματοδότησε την πρώτη κοινή εμφάνιση των δύο σχημάτων στην ελληνική πρωτεύουσα. Η βραδιά αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της νέας συναυλιακής σεζόν, ενώ παράλληλα θα εγκαινιάσει έναν από τους πιο αναμενόμενους νέους χώρους της πόλης.

Η συνάντηση των darkwave τιτάνων στο ERGOSTASIO35

Η 1η Ιουνίου θα είναι μια ξεχωριστή ημερομηνία για τους φίλους της darkwave μουσικής στην Αθήνα, καθώς οι Boy Harsher και οι Lebanon Hanover, δύο από τα πιο χαρακτηριστικά και επιδραστικά ονόματα του είδους, θα συναντηθούν στο ERGOSTASIO35. Και τα δύο συγκροτήματα διατηρούν μια ιδιαίτερη σχέση με το αθηναϊκό κοινό, και η επικείμενη κοινή τους εμφάνιση έχει δημιουργήσει προσδοκίες για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Η συναυλία αυτή όχι μόνο θα προσφέρει μια δυναμική βραδιά, αλλά θα σηματοδοτήσει και την έναρξη λειτουργίας ενός νέου χώρου, προσθέτοντας ένα επιπλέον ενδιαφέρον στο γεγονός.

Οι Boy Harsher: Από τη Savannah της Georgia στην παγκόσμια σκηνή

Οι Boy Harsher, αποτελούμενοι από τους Jae Matthews και Augustus Muller, έχουν μια αξιοσημείωτη πορεία στον χώρο της darkwave. Η συνεργασία τους ξεκίνησε όταν γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στον κινηματογράφο στη Savannah της Georgia. Αρχικά, οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν ως Teen Dreamz, με τη Matthews να αναλαμβάνει τη συγγραφή και την αφήγηση ιστοριών, ενώ ο Muller συνέθετε τη μουσική που τις συνόδευε.

Το 2014, το ντουέτο υιοθέτησε το όνομα Boy Harsher και κυκλοφόρησε το πρώτο του EP, με τίτλο «Lesser Man». Το EP αυτό περιλάμβανε το κομμάτι «Pain», το οποίο γρήγορα αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους underground ύμνους της δεκαετίας. Η καθιέρωσή τους στη σύγχρονη darkwave σκηνή ενισχύθηκε περαιτέρω με την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους άλμπουμ, «Yr Body Is Nothing», το 2016, καθώς και του «Country Girl EP» το 2017.

Η εξέλιξη του ήχου και η κινηματογραφική διάσταση

Το 2019, οι Boy Harsher διεύρυναν το ηχητικό τους σύμπαν με το άλμπουμ «Careful», συνδυάζοντας μινιμαλιστικά beats, σκοτεινά synths και την χαρακτηριστική, αισθησιακή φωνή της Jae Matthews. Η δημιουργική τους πορεία συνεχίστηκε με το «The Runner» το 2022, το οποίο αποτελεί το soundtrack της ομότιτλης ταινίας μικρού μήκους που δημιούργησαν οι ίδιοι, φέρνοντας έτσι ακόμα πιο κοντά τη μουσική και την κινηματογραφική τους πλευρά.

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, «GET MEAN», κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο και γεννήθηκε μέσα από μια δύσκολη προσωπική συνθήκη, καθώς η προσωπική σχέση που τους έφερε κοντά είχε ολοκληρωθεί. Μέσα από αυτή την εμπειρία, το άλμπουμ μετατρέπει την απώλεια, τη θλίψη και τον χωρισμό σε μια ιστορία επιβίωσης και ανανέωσης. Οι Jae Matthews και Augustus Muller παραμένουν πιστοί στη σκοτεινή αισθητική που τους έκανε γνωστούς, ενώ παράλληλα εξερευνούν φωτεινότερες, πιο pop κατευθύνσεις, διατηρώντας ακέραια την ταυτότητά τους. Οι Boy Harsher είναι γνωστοί για τις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις τους και επιστρέφουν στην Αθήνα για να παρουσιάσουν τόσο τα τραγούδια του νέου τους άλμπουμ όσο και εκείνα που τους καθιέρωσαν ως σημείο αναφοράς στον ήχο που υπηρετούν με αξιοθαύμαστη συνέπεια.

Οι Lebanon Hanover: Η ελβετοβρετανική συνεργασία με αθηναϊκή σφραγίδα

Οι Lebanon Hanover, το darkwave/post-punk ντουέτο, αποτελείται από την Ελβετίδα Larissa Iceglass και τον Βρετανό William Maybelline. Η γνωριμία τους πραγματοποιήθηκε το 2010, όταν αντάλλασσαν αγαπημένους δίσκους της δεκαετίας του ’80 μέσω της πλατφόρμας Last.fm. Όταν συναντήθηκαν από κοντά στο Sunderland της Αγγλίας, άρχισαν σχεδόν αμέσως να γράφουν μουσική μαζί, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία του συγκροτήματος.

Από τα πρώτα τους βήματα, οι Lebanon Hanover βρήκαν δισκογραφικό σπίτι στην αθηναϊκή Fabrika Records, με την οποία διατηρούν συνεργασία μέχρι και σήμερα. Μεταξύ των πρώτων τους άλμπουμ συγκαταλέγονται τα «The World Is Getting Colder» και «Why Not», τα οποία συνέβαλαν στην εδραίωσή τους στη darkwave σκηνή. Η παρουσία τους στην Αθήνα, δίπλα στους Boy Harsher, αναμένεται να προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία από δύο από τα πιο σημαντικά σχήματα του είδους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta