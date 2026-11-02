Το παιδικό & εφηβικό διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ επιστρέφει

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά το κοινό του για 9η συνεχή χρονιά. Από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου, παιδιά, έφηβοι και οι οικογένειές τους καλούνται να ζήσουν μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, γεμάτη ανακαλύψεις, συγκίνηση, χιούμορ και φαντασία. Η ΔΕΗ, ως μεγάλος χορηγός για 3η συνεχή χρονιά, στηρίζει ενεργά την εκδήλωση, αναδεικνύοντας τη σημασία του πολιτισμού και της δημιουργικότητας για τη νέα γενιά.

Η επιστροφή του φεστιβάλ και ο ρόλος της ΔΕΗ

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ αποτελεί πλέον έναν θεσμό, καθώς επιστρέφει για 9η συνεχή χρονιά. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του έχουν οριστεί από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους.

Η ΔΕΗ αναλαμβάνει για 3η συνεχή χρονιά τον ρόλο του μεγάλου χορηγού, υποστηρίζοντας με συνέπεια πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό και δημιουργούν αξία για την κοινωνία. Η χορηγία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, την καλλιέργεια της φαντασίας και την παροχή φωνής στη νέα γενιά, μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου.

Δράσεις που ενώνουν ενέργεια και δημιουργικότητα

Μέσα από μια σειρά δράσεων που εμπνέουν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν, η ΔΕΗ επιδιώκει να συνδέσει την ενέργεια με τη δημιουργικότητα. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά και τους εφήβους να εξερευνήσουν τον κόσμο της καθαρής ενέργειας, αξιοποιώντας τη δύναμη της τέχνης και του παιχνιδιού.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η ΔΕΗ υποστηρίζει την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα βιωσιμότητας και περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας ως όχημα τον κινηματογράφο και τις παράλληλες δραστηριότητες του φεστιβάλ.

Πολλαπλοί χώροι φιλοξενίας και πλούσιο πρόγραμμα

Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα απλωθούν σε διάφορους κεντρικούς χώρους της Αθήνας, προσφέροντας ποικίλες επιλογές στους μικρούς και μεγάλους θεατές. Ανάμεσα στους χώρους φιλοξενίας περιλαμβάνονται το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι κινηματογράφοι Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός, Village Cinemas σε Ρέντη, Μαρούσι και Ίλιον, καθώς και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ταινίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με προβολές προσαρμοσμένες σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, θα υπάρχουν κινούμενα σχέδια, ζωντανή μεταγλώττιση, ένα αφιέρωμα – έκπληξη, καθώς και μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαστήρια και διάφορες παράλληλες δράσεις που θα εμπλουτίσουν την εμπειρία των επισκεπτών.

Δημιουργικές δραστηριότητες στο Μέγαρο Μουσικής

Στο Φουαγιέ της Αίθουσας Δημήτρης Μητρόπουλος, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Φεστιβάλ, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, διοργανώνουν ειδικές δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Αυτές οι δράσεις θα έχουν περιβαλλοντικό και κινηματογραφικό χαρακτήρα και απευθύνονται σε όλες τις οικογένειες και τους νεαρούς θεατές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτές τις δραστηριότητες από την Παρασκευή 13 έως και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια ευκαιρία να συνδυαστεί η ψυχαγωγία με την εκπαίδευση, σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της πόλης.

Εκπαιδευτικά παιχνίδια και το ATHICFF playroom

Στο πλαίσιο των δράσεων, η ΔΕΗ παρουσιάζει το UTOPIA, ένα διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό παιχνίδι που επικεντρώνεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μέσω αυτού του παιχνιδιού, τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που βασίζονται στα τέσσερα στοιχεία της φύσης – νερό, αέρας, ήλιος, γη. Έτσι, δημιουργούν τη δική τους υπερδύναμη και τα δικά τους avatar, μαθαίνοντας παράλληλα πώς μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ένα ακόμη εκπαιδευτικό παιχνίδι ερωτήσεων και γνώσεων της ΔΕΗ είναι το Cinenergy & Genius Quiz Game. Αυτό το παιχνίδι εμπνέεται από τον κινηματογράφο και προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Μέσα από αυτό, ανακαλύπτουν ότι η γνώση μπορεί να μετατραπεί σε μια πραγματική κινηματογραφική εμπειρία. Τέλος, η συνολική εμπειρία στο ATHICFF Playroom powered by ΔΕΗ ολοκληρώνεται με την παροχή μεγάλων μαξιλαριών για παιχνίδι και στιγμές ξεκούρασης.

Με πληροφορίες από: Newsit