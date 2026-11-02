Το 5ο Athens Fashion Film Festival φέρνει σε διάλογο μόδα, κινηματογράφο και video games

Το Athens Fashion Film Festival (AFFF) ετοιμάζεται για την πέμπτη του διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 26 Νοεμβρίου 2026. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος θα φιλοξενήσει και φέτος το φεστιβάλ, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο στο κοινό. Με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας - ΕΚΚΟΜΕΔ, το φεστιβάλ ανοίγει μια νέα συζήτηση γύρω από τη δημιουργική συνάντηση της μόδας, του κινηματογράφου και των videogames.

Ο δημιουργικός διάλογος μόδας, κινηματογράφου και video games

Με κεντρική θεματική «Fashion, Cinema & Video Games», το 5ο Athens Fashion Film Festival έχει ως στόχο να εξερευνήσει τους νέους τρόπους με τους οποίους οι τρεις αυτοί κόσμοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η διοργάνωση θα αναδείξει πώς η μόδα, ο κινηματογράφος και τα video games επηρεάζουν ο ένας τον άλλον και επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη οπτική αφήγηση.

Στο πλαίσιο αυτής της εξερεύνησης, το φεστιβάλ θέτει ερωτήματα σχετικά με την είσοδο της μόδας στους ψηφιακούς κόσμους των video games. Επίσης, θα αναζητηθούν απαντήσεις για το πώς ο κινηματογράφος συναντά τη διαδραστική αφήγηση και με ποιους τρόπους η τεχνολογία μεταβάλλει τη δημιουργία εικόνων, χαρακτήρων και ταυτοτήτων.

Η οπτική της καλλιτεχνικής διευθύντριας

Όπως σημειώνει η Νικόλ Αλεξανδροπούλου, Ιδρύτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του AFFF, το σημείο τομής μεταξύ μόδας και gaming αναπτύχθηκε αρχικά μέσα από τις πρώτες συνεργασίες μεγάλων οίκων με τη βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Εκείνη την περίοδο, ενδύματα και αξεσουάρ άρχισαν να εμφανίζονται σε ψηφιακούς κόσμους, διαμορφώνοντας την ταυτότητα των χαρακτήρων τους.

Σήμερα, σύμφωνα με την κυρία Αλεξανδροπούλου, αυτή η σχέση έχει εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο δημιουργικό πεδίο. Η μόδα, ο κινηματογράφος και τα video games μοιράζονται πλέον κοινά εργαλεία σχεδιασμού, αφήγησης και κατασκευής κόσμων. Μέσα από αυτή τη σύγκλιση, το κοστούμι αποκτά ρόλο στοιχείου ταυτότητας, ο κινηματογράφος συναντά τη διαδραστική αφήγηση και ο θεατής μετατρέπεται σε ενεργό συμμετέχοντα.

Η σύγκλιση ως πολιτισμικό φαινόμενο

Το AFFF 2026 δεν εξετάζει αυτή τη σύγκλιση μόνο ως μια τεχνολογική εξέλιξη, αλλά και ως ένα πολιτισμικό φαινόμενο. Η Νικόλ Αλεξανδροπούλου υπογραμμίζει πως αυτό το φαινόμενο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το σώμα, την πόλη, την κοινωνική ταυτότητα και τη σχέση μας με την εικόνα.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης θα βρεθούν θεματικές συζητήσεις, στις οποίες θα συμμετάσχουν δημιουργοί και επαγγελματίες από τις δημιουργικές βιομηχανίες. Αυτές οι συζητήσεις θα εξερευνήσουν σε βάθος τη σχέση της μόδας, του κινηματογράφου και των video games, καλύπτοντας θέματα όπως η δημιουργία ψηφιακών κόσμων και εικονικών ταυτοτήτων.

Επιπλέον, οι συζητήσεις θα εστιάσουν στις νέες μορφές διαδραστικής αφήγησης και θα αναδείξουν τις δυνατότητες που ανοίγει η συνάντηση της τεχνολογίας με την καλλιτεχνική δημιουργία.

Κινηματογραφικές προβολές και διεθνές διαγωνιστικό

Παραμένοντας πιστό στον χαρακτήρα και την ταυτότητά του, το Athens Fashion Film Festival συνεχίζει να αναδεικνύει το fashion film ως μια ξεχωριστή μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Η διοργάνωση δίνει βήμα σε δημιουργούς από όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια πλατφόρμα για την προβολή της δουλειάς τους.

Στον πυρήνα του φεστιβάλ παραμένει το International Fashion Film Competition, το οποίο περιλαμβάνει ταινίες μικρού μήκους από τη διεθνή παραγωγή. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα συμπληρωθεί επίσης με διάφορες κινηματογραφικές προβολές και παρουσιάσεις, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εξερεύνηση της σχέσης μόδας, κινηματογράφου και τεχνολογίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta