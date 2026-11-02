Αφιέρωμα στον Μιχάλη Κακογιάννη στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 2027

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης διοργανώνει ένα ευρωπαϊκό πολιτιστικό και κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Μιχάλη Κακογιάννη, τιμώντας την καλλιτεχνική παρακαταθήκη του σκηνοθέτη. Η εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, εντάσσεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 2027. Στόχος είναι να συνδεθεί η ελληνική πολιτιστική ταυτότητα με τον ευρωπαϊκό και τον διεθνή κινηματογράφο, μέσα από το έργο ενός δημιουργού με οικουμενική διάσταση.

Η 39η διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στην Αθήνα

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει την 39η διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 2027, με την κεντρική τελετή να πραγματοποιείται στις 16 Ιανουαρίου 2027. Της σύμπραξης των ελληνικών φορέων που εξασφάλισε τη φιλοξενία των Βραβείων στην πρωτεύουσα ηγείται το ΕΚΚΟΜΕΔ. Ο εθνικός αυτός φορέας της Ελλάδας για την κινηματογραφική και οπτικοακουστική δημιουργία έχει αναλάβει την ευθύνη για το πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνοδεύουν τη διοργάνωση, στις οποίες περιλαμβάνεται και το αφιέρωμα στον Μιχάλη Κακογιάννη.

Το αφιέρωμα στον Μιχάλη Κακογιάννη αποτελεί κεντρικό σημείο του προγράμματος εκδηλώσεων, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συμβολή του στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική δημιουργία.

Το αφιέρωμα στον Μιχάλη Κακογιάννη και οι στόχοι του

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης διοργανώνει το αφιέρωμα με σκοπό να τιμήσει την καλλιτεχνική παρακαταθήκη ενός δημιουργού που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του. Μέσα από το έργο του, ο Μιχάλης Κακογιάννης κατάφερε να συνδέσει την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα με τον ευρωπαϊκό και τον διεθνή κινηματογράφο, δημιουργώντας ταινίες που παραμένουν επίκαιρες.

Το αφιέρωμα φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική συμβολή του σκηνοθέτη στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική δημιουργία. Παράλληλα, στοχεύει στο να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στο έργο του και τις ανησυχίες του σύγχρονου κοινού, επιβεβαιώνοντας την οικουμενική διάσταση της κινηματογραφικής του γλώσσας.

Εμβληματικές ταινίες και οι θεματικές τους

Στο επίκεντρο του αφιερώματος βρίσκονται τρεις εμβληματικές ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη: η «Ερόικα», το «Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά» και η «Στέλλα». Αυτές οι επιλογές αναδεικνύουν τον πλούτο και την πολυμορφία του έργου του σκηνοθέτη, καθώς και τη διαχρονική του δύναμη να συνομιλεί με σύγχρονα κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι ταινίες του φωτίζουν διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Από την εφηβεία και τη μετάβαση στην ενηλικίωση, όπως στην «Ερόικα», έως την περιβαλλοντική απειλή που θίγεται στο «Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά», και τη γυναικεία χειραφέτηση, όπως στην «Στέλλα», το έργο του Κακογιάννη παραμένει επίκαιρο και αναδεικνύει τη διαχρονική και οικουμενική του διάσταση.

Ειδικότερα, η «Ερόικα» διαδραματίζεται σε μια ελληνική επαρχιακή πόλη, όπου μια παρέα παιδιών βιώνει το πέρασμα από την εφηβεία στην ωριμότητα. Η οδυνηρή εμπειρία του θανάτου ενός φίλου τους και η επίδραση της παρουσίας της όμορφης κόρης του Άγγλου προξένου αποτελούν κεντρικά στοιχεία της πλοκής.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων και συμμετοχές

Το πρόγραμμα του αφιερώματος είναι πλούσιο και περιλαμβάνει διάφορες δράσεις. Θα πραγματοποιηθούν προβολές των ταινιών του Μιχάλη Κακογιάννη, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ξαναδεί ή να ανακαλύψει τα έργα του στη μεγάλη οθόνη. Μια από τις προβολές είναι αυτή της ταινίας «Όταν τα ψάρια βγήκαν στη στεριά», η οποία έχει διάρκεια 104 λεπτά και θα προβληθεί στις 19:00.

Έχουν προγραμματιστεί ανοιχτές συζητήσεις με δημιουργούς και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, δημοσιογραφικής και επιστημονικής κοινότητας. Μία από αυτές τις συζητήσεις θα γίνει με τη σκηνοθέτιδα και παραγωγό Γιολάντα Μαρκοπούλου, καθώς και με τον Αλέξανδρο Σχισμένο, διδάκτορα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταδιδακτορικό ερευνητή του ΑΠΘ και υποδιευθυντή της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης «Τεχνών Εκατό».

Τον συντονισμό της συζήτησης θα αναλάβει η Ξένια Καλδάρα, Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Το αφιέρωμα θα συμπληρωθεί από θεματικά κινηματογραφικά σεμινάρια, προσφέροντας εις βάθος γνώση για το έργο του σκηνοθέτη, καθώς και από μια έκθεση φωτογραφίας με ανέκδοτο υλικό από το προσωπικό αρχείο του Μιχάλη Κακογιάννη.

Με πληροφορίες από: Topontiki