Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού εγκαινιάζει έκθεση για την αρχιτεκτονική κληρονομιά του Huizhou

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την περιοδική έκθεση «Στην Αγκαλιά των Πράσινων Λόφων: Η Κληρονομιά της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Huizhou». Τα εγκαίνια της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στις 19.00, και θα τελέσει η Υπουργός Πολιτισμού, δρ Λίνα Μενδώνη. Η εκδήλωση αποτελεί καρπό συνεργασίας με το Μουσείο Anhui της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, με στόχο την ενίσχυση του πολιτιστικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Μακραίωνοι δεσμοί Ελλάδας και Κίνας

Η έκθεση αυτή εντάσσεται σε μια μακραίωνη παράδοση επικοινωνίας μεταξύ της Κίνας και του Βυζαντίου, δύο μεγάλων πολιτισμών της Ανατολής και της Μεσογείου. Οι δύο πολιτισμοί συνδέονταν επί αιώνες μέσω εμπορικών και πολιτιστικών δικτύων, τα οποία διευκόλυναν τη διακίνηση όχι μόνο πολύτιμων αγαθών, αλλά και τεχνογνωσίας, ιδεών και καλλιτεχνικών επιρροών.

Η συνεργασία των δύο μουσείων, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Μουσείου Anhui, έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη αυτών των ιστορικών δεσμών. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση του σύγχρονου πολιτιστικού διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία επαφής με την πλούσια κληρονομιά της κινεζικής αρχιτεκτονικής.

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά του Huizhou

Η έκθεση παρουσιάζει συνολικά 44 αυθεντικά αντικείμενα, τα οποία είναι κυρίως αρχιτεκτονικά γλυπτά που χρονολογούνται από τις δυναστείες Μινγκ και Τσινγκ, δηλαδή την περίοδο 1368–1912. Μέσα από αυτά τα εκθέματα, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική παράδοση της Κίνας.

Ανάμεσα στα εκθέματα περιλαμβάνονται δράκοι, πέτρινα λιοντάρια, περίτεχνα ξυλόγλυπτα παράθυρα και ανάγλυφες παραστάσεις. Όλα αυτά τα αντικείμενα λειτουργούν ως αδιάψευστοι μάρτυρες της δεξιοτεχνίας των τεχνιτών της εποχής, καθώς και του πλούτου που χαρακτήριζε την τοπική διακοσμητική τέχνη της περιοχής.

Η ιστορική περιοχή Huizhou και η τέχνη των «Τριών Σκαλισμάτων»

Η ιστορική περιοχή Huizhou, γνωστή και ως Χουεϊτζόου, βρίσκεται στη σημερινή επαρχία Anhui της νοτιοανατολικής Κίνας. Κατά το παρελθόν, υπήρξε ένα σημαντικό εμπορικό και πνευματικό κέντρο. Η μεγάλη ευημερία που γνώρισε η περιοχή κατά τη διάρκεια των δυναστειών Μινγκ και Τσινγκ συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη μιας ξεχωριστής αρχιτεκτονικής παράδοσης.

Αυτή η παράδοση χαρακτηριζόταν από περίτεχνα διακοσμημένες κατοικίες, οικογενειακούς ναούς και μνημειακές πύλες. Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται η τέχνη των «Τριών Σκαλισμάτων», μια τεχνική που περιλαμβάνει τη γλυπτική σε πέτρα, ξύλο και κεραμικό. Μέσα από ανθρώπινες μορφές, φυτικά μοτίβα, σκηνές από την κινεζική λογοτεχνία και μυθικά πλάσματα, εκφράζονται ευχές για ευημερία, αρμονία και μακροζωία.

Η σχέση με το φυσικό περιβάλλον και η διάρκεια της έκθεσης

Η έκθεση δεν περιορίζεται μόνο στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής τέχνης, αλλά φωτίζει επίσης τη στενή σχέση των παραδοσιακών οικισμών της Huizhou με το φυσικό τους περιβάλλον. Υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του διακόσμου τους, καθώς αυτά αποτελούν φορείς της συλλογικής μνήμης ενός ολόκληρου πολιτισμού.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα εκθέματα στην Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση, που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού της επαρχίας Anhui της Κίνας, θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό από τις 14 Νοεμβρίου 2026 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2027, προσφέροντας ένα ταξίδι στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της νοτιοανατολικής Κίνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki