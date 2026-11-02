«Κυριακές με Καραγκιόζη» στον Μικρό Κεραμεικό: Οι παραστάσεις ξεκινούν τον Νοέμβριο του 2026

Ο αγαπημένος λαϊκός ήρωας Καραγκιόζης επιστρέφει στον Μικρό Κεραμεικό, προσφέροντας μια σειρά από παραστάσεις θεάτρου σκιών που ξεκινούν την 1η Νοεμβρίου 2026. Οι «Κυριακές με Καραγκιόζη» θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στις 11:30 το πρωί, με το κοινό να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει διαφορετικές περιπέτειες του ξυπόλητου ήρωα κάθε φορά. Η πρεμιέρα θα φιλοξενήσει την παράσταση «Ο Καραγκιόζης και το μυστήριο του μπαούλου».

Το πρόγραμμα των παραστάσεων

Οι παραστάσεις στον Μικρό Κεραμεικό ξεκινούν την 1η Νοεμβρίου 2026 και θα συνεχίζονται κάθε Κυριακή. Το κοινό θα μπορεί να απολαμβάνει τις ιστορίες του Καραγκιόζη στις 11:30 το πρωί, με κάθε εβδομάδα να παρουσιάζεται μια νέα, ξεχωριστή περιπέτεια. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι οι θεατές θα έχουν πάντα κάτι καινούργιο να ανακαλύψουν στον μπερντέ.

Η πρώτη παράσταση, που θα σηματοδοτήσει την έναρξη του κύκλου, είναι «Ο Καραγκιόζης και το μυστήριο του μπαούλου». Πρόκειται για μια ιστορία όπου ο Γέρο-Σπανακόπιτας αναζητά έναν σωματοφύλακα για να απομακρύνει τον αγαπητικό της κόρης του. Σε αυτή τη θέση θα βρεθεί ο Καραγκιόζης, ο οποίος θα κληθεί να φυλάξει ένα υπερμεγέθη μπαούλο για μια ολόκληρη νύχτα. Το περιεχόμενο του μπαούλου θα αποκαλυφθεί στην πανηγυρική πρεμιέρα.

Οι ποικίλες περιπέτειες του Καραγκιόζη

Σε μια από τις επόμενες παραστάσεις, ο Καραγκιόζης θα βρεθεί να μπλέκεται με τον κόσμο των γραμμάτων. Η πείνα του τον οδηγεί να υποδυθεί τον γενικό γραμματέα, με σκοπό να γράψει γράμματα σε αγράμματους πολίτες. Το ερώτημα αν θα καταφέρει να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή θα απαντηθεί επί σκηνής, προσφέροντας γέλιο και απρόοπτα.

Μια άλλη παράσταση θα ζωντανέψει ένα παραδοσιακό παραμύθι του θεάτρου σκιών, γεμάτο γέλιο. Ένα φίδι έχει φωλιάσει στο σπήλαιο της δεξαμενής, απειλώντας να προκαλέσει αναστάτωση. Σε αυτή την ιστορία, ο θρύλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ζωντανεύει, με τον Καραγκιόζη να βρίσκεται στο πλάι του για να τον βοηθήσει να φέρει τη νίκη.

Από τον γορίλα στον χρυσοχόο

Οι περιπέτειες του Καραγκιόζη δεν σταματούν εδώ. Σε μια άλλη ιστορία, η Φατμέ, κόρη του γέρου Σαμπάν Αγά, απειλείται από τον Άρχοντα Κιουπουρλού, ο οποίος την έχει ερωτευτεί και επιθυμεί να την κλέψει από τον αρραβωνιαστικό της. Ο Καραγκιόζης, ως παλληκαράς στο σπίτι του γέρου, καλείται να σώσει την κοπέλα από τον Κιουπουρλού και τον τρομερό γορίλα του. Το αν θα καταφέρει να νικήσει τον γορίλα θα αποκαλυφθεί επί σκηνής.

Σε μια διαφορετική εκδοχή, ο αγαπημένος ήρωας αναλαμβάνει τη θέση του χρυσοχόου στο μεγαλύτερο χρυσοχοείο της πόλης. Μια όμορφη Παριζιάνα, η οποία είναι κόρη του ψυχιάτρου που διατηρεί την απέναντι κλινική, επισκέπτεται το χρυσοχοείο για να αγοράσει υπερπολυτελή κοσμήματα. Το αν πρόκειται για μια απλή Παριζιάνα ή μια μεγάλη κλέπτρια, καθώς και το πώς ο Καραγκιόζης καταλήγει ξαφνικά στην κλινική, θα μάθουμε στον μπερντέ.

Τα χρωστούμενα του Σεραγίου

Μια ακόμη ιστορία βρίσκει τον Καραγκιόζη να μπλέκεται με τα χρωστούμενα του Σεραγίου. Ο Ζαρκαζίτ Πασάς, φεύγοντας από τη ζωή, άφησε απλήρωτους τους παλιούς εργαζόμενους του Σεραγίου, οι οποίοι διαμαρτύρονται. Ο γιος του, ο νέος Βεζύρης, αποφασίζει να τους εξοφλήσει ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Ο Καραγκιόζης, πάντα φτωχός και πεινασμένος, αποφασίζει να υποδυθεί τον εργαζόμενο και, με «συνεργό» τον φίλο του Διονύσιο, πηγαίνουν στο Σεράι για να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους. Ωστότε, ο Πασάς τους παίρνει είδηση και τους βάζει στη φυλακή. Το τι θα σκαρφιστεί ο Καραγκιόζης για να καταφέρουν με τον Νιόνιο να ξεφύγουν από την τιμωρία τους θα αποκαλυφθεί επί σκηνής.

Ο καραγκιοζοπαίχτης Χάρης Ψύλλας

Πίσω από τις παραστάσεις αυτές βρίσκεται ο καραγκιοζοπαίχτης Χάρης Ψύλλας. Ο Χάρης Ψύλλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 2009. Από μικρή ηλικία έχει παρακολουθήσει πολλές παραστάσεις θεάτρου σκιών, αναπτύσσοντας την αγάπη του για αυτή την παραδοσιακή τέχνη. Έχει μαθητεύσει κοντά σε πολλούς παλιούς, αλλά και νεότερους καραγκιοζοπαίχτες, αφομοιώνοντας την τεχνογνωσία και τις τεχνικές τους, ώστε να συνεχίσει την παράδοση του Καραγκιόζη.

Με πληροφορίες από: Topontiki