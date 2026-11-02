Ημέρα Χάλογουιν και απουσία νέων ταινιών άδειασαν τις αίθουσες στη Βόρεια Αμερική

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, οι κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής αντιμετώπισαν μειωμένη προσέλευση κοινού, καθώς η ημέρα του Χάλογουιν σε συνδυασμό με την απουσία νέων ταινιών κράτησαν τους θεατές μακριά. Οι συνολικές πωλήσεις εισιτηρίων εκτιμάται ότι θα δυσκολευτούν να ξεπεράσουν τα 56 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις προβλέψεις των στούντιο της Κυριακής. Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις, το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο θα καταγραφεί ως το δεύτερο με τις χαμηλότερες εισπράξεις για τη φετινή χρονιά.

Χαμηλές εισπράξεις το Σαββατοκύριακο του Χάλογουιν

Η γιορτή του Χάλογουιν, που παραδοσιακά επηρεάζει την προσέλευση στις αίθουσες, βρήκε φέτος ένα πεδίο χωρίς σημαντικές νέες κινηματογραφικές κυκλοφορίες. Αυτός ο συνδυασμός είχε ως αποτέλεσμα το κοινό να προτιμήσει άλλες δραστηριότητες, αφήνοντας τις αίθουσες της Βόρειας Αμερικής με σημαντικά μειωμένες εισπράξεις. Τα στοιχεία που δόθηκαν την Κυριακή κάνουν λόγο για συνολικές πωλήσεις εισιτηρίων που δύσκολα θα ξεπεράσουν τα 56 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτή η επίδοση, όπως αναφέρει το AP, τοποθετεί το εν λόγω Σαββατοκύριακο στη δεύτερη θέση των χαμηλότερων εισπράξεων για όλη τη χρονιά. Παρά τη συγκεκριμένη πτώση, το αμερικανικό box office συνολικά παραμένει ενισχυμένο κατά περισσότερο από 17% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, έχοντας αγγίξει μέχρι στιγμής τα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το «You Can See Everything» στην κορυφή των προτιμήσεων

Σε αυτό το περιβάλλον, το ντοκιμαντέρ για την Ελίζαμπεθ Χολμς, με τίτλο «You Can See Everything», κατάφερε να σκαρφαλώσει για πρώτη φορά στην πρώτη θέση των εισπράξεων. Διατήρησε ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι της ταινίας «Clayface», συγκεντρώνοντας έσοδα 10,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ταινία αυτή, που προβάλλεται σε 2.655 αμερικανικές αίθουσες, βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα προβολής της. Μέχρι σήμερα, το «You Can See Everything» έχει συγκεντρώσει συνολικά 63,9 εκατομμύρια δολάρια, έναντι ενός προϋπολογισμού που ανέρχεται μόλις στα 7 εκατομμύρια δολάρια. Το τρίωρο ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία των Νέιθαν Φίλντερ και Λανς Όπενχαϊμ για την A24, δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει στο διεθνές box office.

Η πορεία του «Clayface» και η δυναμική του «Wildwood»

Ακολουθώντας σε απόσταση αναπνοής την κορυφή, η ταινία της DC Studios «Clayface» σημείωσε έσοδα 10,4 εκατομμυρίων δολαρίων, με τη διαφορά από την πρώτη θέση να είναι μόλις 200.684 δολάρια. Η ταινία της Warner Bros. κατέγραψε πτώση 57% στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της, ωστόσο οι συνολικές της εισπράξεις έχουν φτάσει τα 44,1 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τα 83 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έναντι ενός προϋπολογισμού 44 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την τρίτη θέση εξασφάλισε η ταινία κινούμενων σχεδίων της Laika, «Wildwood». Η συγκεκριμένη κυκλοφορία πρόσθεσε 150 αίθουσες στη δεύτερη εβδομάδα της, διευρύνοντας την παρουσία της σε 3.100 οθόνες σε ΗΠΑ και Καναδά. Η ταινία της Fathom Entertainment συγκέντρωσε 7,5 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας πτώση 39% από το τριήμερο της πρεμιέρας της. Οι συνολικές της εισπράξεις ανέρχονται στα 25,9 εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική αγορά και στα 35 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Οι υπόλοιπες ταινίες της πρώτης εξάδας

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το φιλμ «Wicker», με πρωταγωνίστρια την Ολίβια Κόλμαν, το οποίο απέφερε 4,1 εκατομμύρια δολάρια. Με αυτά τα έσοδα, οι συνολικές εισπράξεις της ταινίας στο αμερικανικό box Office έφτασαν τα 13,2 εκατομμύρια δολάρια.

Την πρώτη πεντάδα ολοκλήρωσε η ταινία «Street Fighter», συγκεντρώνοντας 3,2 εκατομμύρια δολάρια στην τρίτη εβδομάδα προβολής της στην Αμερική. Παγκοσμίως, το «Street Fighter» έχει φτάσει τα 91,9 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Τέλος, την έκτη θέση κατέλαβε το «Resident Evil», με έσοδα 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τη Rentrak, διαμορφώθηκαν ως εξής:

«You Can See Everything», 10,6 εκατ. δολάρια

«Clayface», 10,4 εκατ. δολάρια

«Wildwood», 7,5 εκατ. δολάρια

«Wicker», 4,1 εκατ. δολάρια

«Street Fighter», 3,2 εκατ. δολάρια

«Resident Evil», 2,5 εκατ. δολάρια

Με πληροφορίες από: Topontiki