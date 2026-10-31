Η παράσταση «Breaking God» του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη

Ο Φάνης Μουρατίδης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο έργο «Breaking God» του Λάκη Λαζόπουλου, υποδυόμενος τον Θεό σε μια παράσταση που συνδυάζει χιούμορ, αυτοσαρκασμό και κοινωνικό σχολιασμό. Το έργο εξερευνά τη σύγχρονη ανθρώπινη φύση, καθώς ο Θεός, βλέποντας τη δημοτικότητά του να εξασθενεί, αποφασίζει να ανανεώσει την επικοινωνιακή του στρατηγική. Μέσα από μια παγκόσμια περιοδεία, καταλήγει στην Ελλάδα, θέτοντας ερωτήματα που φέρνουν στο φως τις ανθρώπινες αδυναμίες.

Ο Φάνης Μουρατίδης στον ρόλο του Θεού

Στο έργο «Breaking God» του Λάκη Λαζόπουλου, ο Φάνης Μουρατίδης αναλαμβάνει τον διπλό ρόλο του σκηνοθέτη και του πρωταγωνιστή. Ο ίδιος υποδύεται τον Θεό, καταλαμβάνοντας ολοκληρωτικά τη σκηνή με την ερμηνεία του. Ο ηθοποιός αναρωτιέται για τη φύση της παράστασης, περιγράφοντάς την ως ένα μείγμα stand-up comedy, επιθεώρησης ή δράματος, ενώ το έξυπνο, σατιρικό κείμενο διανθίζεται με επιθεωρησιακά στοιχεία και καυστικά κοινωνικά σχόλια.

Η σκηνοθεσία του Φάνη Μουρατίδης χαρακτηρίζεται από νεύρο και σωστό timing, προσδίδοντας ζωντάνια στην παράσταση. Επιπλέον, ενσωματώνονται έξοχα τραγούδια που ερμηνεύονται τόσο από τον ίδιο τον Μουρατίδη όσο και από τους καλλίφωνους Μ. Πετκίδη και Κ. Μπεφάνη. Ως εξαιρετικός διαδραστικός ηθοποιός, ο Φάνης Μουρατίδης αλληλεπιδρά άμεσα με τους θεατές, γνωρίζοντας πώς να αξιοποιήσει κάθε κωμική ατάκα του κειμένου. Αυτή η αλληλεπίδραση συμβάλλει στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που εκπέμπει ευφορία σε όλη τη διάρκεια του έργου.

Η θεματολογία και οι κοινωνικές αναφορές

Το «Breaking God» δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό αμερικάνικο σήριαλ «Breaking Bad», καθώς, όπως τονίζεται, δεν υπάρχουν ναρκωτικά και ομιχλώδεις καταστάσεις. Αντιθέτως, το έργο εστιάζει σε σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα και προβληματισμούς. Στη σκηνή παρουσιάζονται ψευδαισθήσεις, celebrities, influencers και fake news, αναδεικνύοντας με καυστικό τρόπο την υποταγή των ανθρώπων στην επιρροή των social media και της εικόνας.

Αυτή η κυρίαρχη κατάσταση στην ανθρώπινη κοινωνία επιδρά καταλυτικά και στη ζωή του Θεού. Βλέποντας τη δημοτικότητά του να εξασθενεί, ο Θεός αποφασίζει να προχωρήσει σε «rebranding», δηλαδή να ανανεώσει την επικοινωνιακή του στρατηγική. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί την έναρξη μιας παγκόσμιας περιοδείας, με σκοπό να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τους ανθρώπους.

Η παγκόσμια περιοδεία και η άφιξη στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της ανανέωσης της εικόνας του και της επικοινωνιακής του στρατηγικής, ο Θεός ξεκινά μια παγκόσμια περιοδεία. Μέσα από ένα «μαγικό» λάθος, όπως περιγράφεται στο έργο, βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο στόχος του δεν είναι να διαφωτίσει το κοινό του με έτοιμες απαντήσεις, αλλά να θέσει τις σωστές ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις, όπως αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια της παράστασης, φέρνουν στο φως τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης, προκαλώντας τον προβληματισμό των θεατών.

Η διαδρομή που ακολουθεί ο Θεός επί σκηνής είναι γεμάτη χιούμορ και αυτοσαρκασμό, προσφέροντας μια απολαυστική εμπειρία. Παράλληλα, αυτή η διαδρομή περιέχει και ένα βαθύτερο μήνυμα, εκφράζοντας πολλή αγάπη για την ευάλωτη φύση του ανθρώπου. Το έργο, μέσα από την καυστική του σάτιρα και τις κωμικές ατάκες, προσφέρει μια ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία που συνδυάζει το γέλιο με την ενδοσκόπηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki