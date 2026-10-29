Η συναυλία «Stage» του David Bowie από το 1978 θα προβληθεί το 2027

Μια ιστορική συναυλία του David Bowie από το 1978, με τίτλο «Stage», πρόκειται να προβληθεί το 2027 σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους, προσφέροντας μια «παγκόσμια καθηλωτική εμπειρία» στο κοινό. Το εγχείρημα υλοποιείται σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Brett Morgen, το Ίδρυμα David Bowie και τη Wonderworld. Η προβολή θα βασιστεί σε αμοντάριστο, αδημοσίευτο υλικό σε φιλμ 35mm, το οποίο παρέμενε ανέγγιχτο στα αρχεία του καλλιτέχνη για σχεδόν μισό αιώνα.

Η «Stage» ξανά στις οθόνες

Η θρυλική συναυλία του David Bowie από το 1978, γνωστή με τον τίτλο «Stage», αναμένεται να αναβιώσει το 2027 μέσα από μια σειρά προβολών σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους ανά τον κόσμο. Αυτό το ιδιαίτερο θέαμα υπόσχεται να προσφέρει μια «παγκόσμια καθηλωτική εμπειρία» στους θεατές, μεταφέροντάς τους πίσω στην εποχή του εμβληματικού καλλιτέχνη.

Η συγκεκριμένη συναυλία, η οποία συνδέεται άμεσα με το ομώνυμο άλμπουμ «Stage», είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του εορτασμού για το επίσης εμβληματικό άλμπουμ του Bowie, «Heroes». Η επιλογή της να προβληθεί σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά, σηματοδοτεί μια μοναδική ευκαιρία για τους λάτρεις της μουσικής να βιώσουν ένα κομμάτι της ιστορίας του ροκ.

Μια συνεργασία με διεθνή χαρακτήρα

Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα δημιουργείται μέσα από μια σημαντική συνεργασία, στην οποία συμμετέχουν η Wonderworld, το Ίδρυμα David Bowie και ο γνωστός σκηνοθέτης Brett Morgen. Ο Brett Morgen, ο οποίος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια, είναι βασικός συντελεστής στην υλοποίηση αυτής της «καθηλωτικής εμπειρίας».

Το θέαμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να γεφυρώσει τα όρια ανάμεσα σε μία κινηματογραφημένη συναυλία και μια ζωντανή εμφάνιση. Στόχος είναι να προσφέρει κάτι περισσότερο από μια απλή προβολή, δημιουργώντας μια αίσθηση άμεσης συμμετοχής και επαφής με την ενέργεια της τότε εποχής. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει την πιστότητα και την ποιότητα της αναβίωσης του ιστορικού γεγονότος.

Αδημοσίευτο υλικό από το Λονδίνο

Η βάση για αυτή την παγκόσμια προβολή είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο και πολύτιμο υλικό: αμοντάριστο και αδημοσίευτο φιλμ 35mm. Το υλικό αυτό αποτυπώνει τη συναυλία του David Bowie που δόθηκε στο Earl’s Court του Λονδίνου, το μακρινό 1978. Η ανακάλυψη και αξιοποίηση αυτού του αρχειακού θησαυρού επιτρέπει μια αυθεντική αναπαράσταση της εμφάνισης του καλλιτέχνη.

Το φιλμ αυτό παρέμενε ανέγγιχτο στα αρχεία του αείμνηστου David Bowie για σχεδόν 50 χρόνια, διατηρώντας την αρχική του μορφή και την ιστορική του αξία. Η επιλογή να χρησιμοποιηθεί αμοντάριστο υλικό υπογραμμίζει την προσπάθεια για μια όσο το δυνατόν πιο αυθεντική και ατόφια εμπειρία για το κοινό, χωρίς παρεμβάσεις ή σύγχρονες τροποποιήσεις.

Παγκόσμια πρεμιέρα στο Βερολίνο

Η παγκόσμια πρεμιέρα αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Φεβρουάριο, σε συνεργασία με το 77ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Η σύνδεση με ένα τόσο σημαντικό κινηματογραφικό γεγονός αναδεικνύει τον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα του εγχειρήματος.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, γνωστό για την προβολή πρωτοποριακών έργων, θα φιλοξενήσει την πρώτη αυτή παρουσίαση, δίνοντας το έναυσμα για τις μετέπειτα προβολές σε συναυλιακούς χώρους παγκοσμίως. Η επιλογή του Φεστιβάλ ενισχύει την αναγνώριση της συναυλίας «Stage» όχι μόνο ως μουσικού γεγονότος, αλλά και ως κινηματογραφικού επιτεύγματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki