Η δοκιμή πρόσκρουσης του Chery Tiggo 7 με φορτηγό επιβεβαίωσε την ασφάλειά του

Το SUV Chery Tiggo 7 υποβλήθηκε πρόσφατα σε μια απαιτητική μετωπική δοκιμή πρόσκρουσης με φορτηγό, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την υψηλή του βαθμολογία ασφαλείας. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις δοκιμών πρόσκρουσης Longshan, στην πόλη Wuhu της Κίνας, με το όχημα να συγκρούεται με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα.

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δοκιμής ανέδειξαν τη δομική αντοχή του αμαξώματος του Chery Tiggo 7, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος συγκράτησης των επιβατών. Η διαδικασία αυτή είχε ως στόχο να αποδείξει στην πράξη τα επίπεδα ασφαλείας που προσφέρει το μοντέλο, επαληθεύοντας τις προηγούμενες αξιολογήσεις του.

Η επιβεβαίωση της πεντάστερης βαθμολογίας

Μέσα από αυτή τη δοκιμή, το Chery Tiggo 7 επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά τη βαθμολογία των πέντε αστέρων που έχει ήδη λάβει από τέσσερα σημαντικά και αναγνωρισμένα προγράμματα αξιολόγησης της ασφάλειας οχημάτων παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη επίδοση υπογραμμίζει τη συνέπεια του οχήματος ως προς τα πρότυπα ασφαλείας.

Αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνουν το ιδιαίτερα απαιτητικό Euro NCAP, το οποίο δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, το C-NCAP στην Κίνα, το ANCAP στην Αυστραλία, καθώς και το ASEAN NCAP που καλύπτει την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η ομοφωνία των αξιολογήσεων από τους διαφορετικούς αυτούς φορείς ενισχύει την εικόνα του Chery Tiggo 7 ως ενός ασφαλούς SUV.

Λεπτομέρειες από τη σύγκρουση

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής πρόσκρουσης, καταγράφηκαν συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας του οχήματος. Ένα από αυτά ήταν η αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall αμέσως μετά την πρόσκρουση. Αυτή η λειτουργία είναι κρίσιμη, καθώς εξασφαλίζει την άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, επιτρέποντας την ταχεία παροχή βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος.

Επιπλέον, οι μπροστινές κολώνες του οχήματος, γνωστές ως A-pillars, καθώς και οι μεσαίες κολώνες, οι B-pillars, παρέμειναν άθικτες μετά τη σύγκρουση. Το ίδιο ίσχυσε και για τις πόρτες του αυτοκινήτου, οι οποίες δεν υπέστησαν σημαντική παραμόρφωση προς το εσωτερικό της καμπίνας. Αυτό το γεγονός είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας του χώρου των επιβατών, προστατεύοντας τους από τραυματισμούς.

Προστασία επιβατών και συστήματα συγκράτησης

Η προστασία των επιβατών κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης ενισχύθηκε περαιτέρω από την ορθή λειτουργία των συστημάτων συγκράτησης. Οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν κανονικά, επιτελώντας το έργο τους να συγκρατήσουν αποτελεσματικά τα ανδρείκελα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα, μειώνοντας την κίνηση του σώματος προς τα εμπρός.

Παράλληλα, οι αερόσακοι του οχήματος αναπτύχθηκαν με ακρίβεια, προσφέροντας συμπληρωματική προστασία. Η συνδυαστική λειτουργία των προεντατήρων των ζωνών ασφαλείας και των αερόσακων εξασφάλισε ολοκληρωμένη προστασία στα ανδρείκελα, υπογραμμίζοντας την προσοχή που έχει δοθεί στον σχεδιασμό των παθητικών συστημάτων ασφαλείας του Chery Tiggo 7.

Με πληροφορίες από: Topontiki