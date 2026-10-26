Μια εβδομάδα γεμάτη μουσικές επιλογές για όλα τα γούστα

Η τρέχουσα μουσική εβδομάδα αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα επιλογών για όλα τα ακροατήρια. Σε διάφορες σκηνές της πόλης, γνωστά ονόματα της ελληνικής και ξένης μουσικής θα παρουσιάσουν τις δουλειές τους, καλύπτοντας διαφορετικά είδη. Από την ελληνική ποπ και το έντεχνο μέχρι τη ροκ, την τζαζ και τα μπλουζ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ξεχωριστές εμφανίσεις.

Το θρυλικό 80’s & 90’s Party επιστρέφει στο Κύτταρο

Ένα από τα πιο αγαπημένα πάρτι των παλιότερων δεκαετιών, το 80’s & 90’s Party, επέστρεψε στη σκηνή του Κυττάρου. Η πρώτη βραδιά πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ενώ έχει προγραμματιστεί και μια επαναληπτική εμφάνιση την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Τέσσερα αγαπημένα ονόματα της ελληνικής ποπ σκηνής, ο Κώστας Μπίγαλης, η Πωλίνα, η Μαντώ και η Σοφία Βόσσου, ένωσαν τις φωνές τους για αυτό το γεγονός.

Οι καλλιτέχνες προσέφεραν ένα ξέφρενο μουσικό πρόγραμμα, γεμάτο νοσταλγία και χορευτική διάθεση. Το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει διαχρονικές επιτυχίες που σημάδεψαν τις συγκεκριμένες δεκαετίες. Ανάμεσά τους ήταν τραγούδια όπως το «Πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες», η «Μελισσούλα», η «Άνοιξη», το «Στοιχηματίζω», το «Του Αιγαίου τα Μπλούζ» και «Το φιλαράκι». Η εκδήλωση περιγράφεται ως μια πραγματική γιορτή που υπόσχεται κέφι μέχρι το πρωί, αναβιώνοντας τις ομορφότερες αναμνήσεις από τα παιδικά, εφηβικά και φοιτητικά χρόνια.

Τζαζ υψηλών προδιαγραφών με τον Emmet Cohen στο Gazarte

Ένα από τα μεγαλύτερα νέα ονόματα στον χώρο της τζαζ, ο Αμερικανός πιανίστας Emmet Cohen, θα εμφανιστεί στο Gazarte Main Stage την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Ο Cohen, νικητής των American Pianists Awards 2019, φέρνει τη φρεσκάδα και την τεχνική του δεξιοτεχνία στην ελληνική σκηνή.

Η εμφάνισή του εντάσσεται στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος «Miles and Coltrane at 100». Με αυτόν τον τρόπο, ο Cohen τιμά τα εκατό χρόνια από τη γέννηση δύο γιγάντων της τζαζ, του Miles Davis και του John Coltrane. Μαζί του στη σκηνή θα βρεθούν διακεκριμένοι μουσικοί: ο Joe Farnsworth στα τύμπανα, ο Benny Benack III στην τρομπέτα και το τραγούδι, ο Tivon Pennicott στο τενόρο σαξόφωνο και ο Joey Ranieri στο μπάσο.

Το μοναδικό αυτό κουιντέτο θα ζωντανέψει τη μελωδική κληρονομιά των δύο θρύλων της ιστορίας της τζαζ. Οι ενορχηστρώσεις τους είναι γεμάτες φρεσκάδα, ενώ η προσέγγισή τους είναι σύγχρονη και χαρακτηρίζεται από απαράμιλλη τεχνική δεξιοτεχνία. Η παράσταση υπόσχεται να συνδυάσει την υψηλή τεχνική με τη ζωντανή επικοινωνία με το κοινό.

Οι Mercury Rev γιορτάζουν 25 χρόνια «All is Dream» στο Gazarte

Στο Gazarte Ground Stage, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, θα εμφανιστεί το αμερικανικό εναλλακτικό ροκ συγκρότημα Mercury Rev. Η εμφάνιση αυτή αποτελεί μέρος των εορτασμών για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού τους άλμπουμ «All is Dream», το οποίο κυκλοφόρησε το 2001.

Η μπάντα, που κατάγεται από τη Νέα Υόρκη, είναι γνωστή για τον ψυχεδελικό, ονειρικό και ορχηστρικό της ήχο. Το άλμπουμ «All is Dream» σφράγισε την πορεία τους στην αλλαγή του αιώνα, καθιερώνοντάς τους στη διεθνή μουσική σκηνή. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, το συγκρότημα θα παρουσιάσει ζωντανά το συγκεκριμένο άλμπουμ, συμπεριλαμβάνοντας αγαπημένα κομμάτια.

Μεταξύ των κομματιών που αναμένονται είναι τα «The Dark Is Rising» και «Nite and Fog». Η συναυλία προβλέπεται να προσφέρει στο κοινό μια σπάνια ατμοσφαιρική εμπειρία. Σε αυτή την εμπειρία, η ποιητική αφήγηση, τα συμφωνικά στοιχεία και ο κιθαριστικός ηλεκτρισμός συντίθενται, δημιουργώντας ένα ταξίδι στη συλλογική μνήμη του indie rock.

Ποικιλία ειδών και επετειακές αναφορές

Πέρα από τις παραπάνω εμφανίσεις, η εβδομάδα περιλαμβάνει και άλλες μουσικές αναφορές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδών. Στο χώρο της ροκ, οι Magic De Spell συμπληρώνουν 45 χρόνια παρουσίας, ενώ οι Mercury Rev γιορτάζουν τα 25 χρόνια τους. Η ξεχωριστή φωνή της Αλέξιας προσθέτει ένα ακόμα στοιχείο στην ποικιλία των ακουσμάτων που προσφέρονται.

Η μουσική σκηνή αυτής της εβδομάδας χαρακτηρίζεται από μια πλούσια μίξη ελληνικής ποπ, έντεχνου, λαϊκών, ροκ και μπλουζ. Αυτή η ποικιλομορφία εξασφαλίζει ότι κάθε ακροατής θα βρει κάτι που να ταιριάζει στα μουσικά του γούστα, καθιστώντας την εβδομάδα αυτή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους λάτρεις της μουσικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki