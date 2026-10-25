Το Michelotto Gruppo 4 Tributo: Ένα supercar με έμφαση στο χαμηλό βάρος

Σε μια εποχή όπου η αύξηση της ισχύος αποτελεί συχνά την απάντηση στην αύξηση του βάρους των σπορ αυτοκινήτων, το Michelotto Gruppo 4 Tributo έρχεται να παρουσιάσει μια διαφορετική φιλοσοφία. Το νέο μοντέλο, που αποτελεί φόρο τιμής στις αγωνιστικές Ferrari 308, συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων και ένα εντυπωσιακά χαμηλό βάρος, κάτω από έναν τόνο.

Η φιλοσοφία πίσω από την κατασκευή

Το Michelotto Gruppo 4 Tributo ξεχωρίζει για την επιλογή του να εστιάσει στο χαμηλό βάρος, το οποίο ανακοινώνεται στα 950 κιλά. Αυτή η προσέγγιση μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την απόλυτη ισχύ στη συνολική κατασκευή του οχήματος. Οι 380 ίπποι του ατμοσφαιρικού κινητήρα μπορεί να μην εντυπωσιάζουν δίπλα στα τετραψήφια νούμερα ορισμένων σύγχρονων υπεραυτοκινήτων, ωστόσο η αναλογία ισχύος προς βάρος φτάνει τους 400 ίππους ανά τόνο.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία δίνει έμφαση σε ένα ελαφρύ αυτοκίνητο, με έναν κινητήρα χωρίς υπερτροφοδότηση και τον οδηγό να αναλαμβάνει ο ίδιος τις αλλαγές σχέσεων. Προς το παρόν, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μετρήσεις επιδόσεων που να αποτυπώνουν το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης στην πράξη.

Έμπνευση και οι δημιουργοί του Gruppo 4 Tributo

Το Michelotto Gruppo 4 Tributo αντλεί την έμπνευσή του από τις αγωνιστικές Ferrari 308 GTB προδιαγραφών Group 4, οι οποίες κατασκευάστηκαν από τη Michelotto και συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ. Η ονομασία του μοντέλου παραπέμπει άμεσα σε αυτή την αγωνιστική κληρονομιά.

Πίσω από αυτό το εγχείρημα βρίσκεται η AC Motorsport, μια εταιρεία που ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια από τον Φραντσέσκο Καλτσαβάρα. Ο κ. Καλτσαβάρα είχε προηγουμένως εργαστεί στη Michelotto, γεγονός που εξηγεί τη συνεργασία με την ιταλική εταιρεία αγωνιστικών κατασκευών και την άμεση σύνδεση με το αυτοκίνητο που ενέπνευσε το νέο μοντέλο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το Gruppo 4 Tributo δεν βασίζεται σε ένα παλιό αυτοκίνητο που αποκαταστάθηκε και αναβαθμίστηκε, αλλά αποτελεί μια νέα κατασκευή με ειδικά σχεδιασμένο σωληνωτό πλαίσιο και ελαφρά πάνελ από σύνθετα υλικά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και μηχανικά μέρη

Ο κινητήρας που κινεί το Michelotto Gruppo 4 Tributo είναι ένας ατμοσφαιρικός V8, χωρητικότητας 3,4 λίτρων. Αυτός ο κινητήρας αποδίδει 380 ίππους ισχύος και ροπή περίπου 365 Nm. Η επιλογή ενός ατμοσφαιρικού κινητήρα ενισχύει την αμεσότητα της οδηγικής εμπειρίας, σε αντίθεση με τις υπερτροφοδοτούμενες μονάδες που συχνά συναντώνται σε σύγχρονα σπορ αυτοκίνητα.

Η μετάδοση της κίνησης γίνεται αποκλειστικά μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων τύπου «dog-leg». Σε αυτό το ειδικό κιβώτιο, η πρώτη σχέση βρίσκεται εκτός της συνηθισμένης διάταξης «Η», προσφέροντας μια πιο αγωνιστική αίσθηση και απαιτώντας μεγαλύτερη εμπλοκή από τον οδηγό.

Εξωτερική σχεδίαση και εσωτερικό

Η σχεδίαση του Gruppo 4 Tributo διατηρεί τις χαρακτηριστικές αναλογίες της Ferrari 308, με ένα χαμηλό εμπρός μέρος, αναδυόμενους προβολείς και τις χαρακτηριστικές εισαγωγές αέρα που βρίσκονται πίσω από τις πόρτες. Ωστόσο, ενσωματώνει και σύγχρονα αγωνιστικά στοιχεία που ενισχύουν την δυναμική του εικόνα.

Τα φαρδύτερα φτερά, τα έντονα πλευρικά μαρσπιέ και οι τροχοί με αστεροειδές σχέδιο συμβάλλουν στην αγωνιστική αισθητική του οχήματος. Στο πίσω μέρος, ξεχωρίζουν τα τέσσερα στρογγυλά φωτιστικά σώματα, οι μαύρες γρίλιες, οι δύο απολήξεις της εξάτμισης και ένας εμφανής διαχύτης κατασκευασμένος από ανθρακονήματα, προσδίδοντας μια επιθετική και λειτουργική εμφάνιση.

Στο εσωτερικό του πρωτότυπου που παρουσιάστηκε, η καμπίνα ακολουθεί μια λειτουργική προσέγγιση. Το ταμπλό είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα και φιλοξενεί μια μεγάλη οθόνη ακριβώς μπροστά από τον οδηγό. Στην κεντρική περιοχή, υπάρχουν φυσικοί διακόπτες και περιστροφικά χειριστήρια, διατηρώντας μια πιο παραδοσιακή και οδηγοκεντρική αίσθηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta