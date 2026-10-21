Το νέο Volkswagen ID. Polo έφτασε στην Ελλάδα: τιμές και χαρακτηριστικά

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID. Polo έφτασε στα καταστήματα της Volkswagen σε όλη την Ελλάδα. Το μοντέλο είναι πλέον διαθέσιμο για το κοινό, προσφέροντας μια νέα επιλογή στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων. Η τιμή εκκίνησης για τη βασική έκδοση έχει οριστεί στα 24.990 ευρώ, ποσό που δεν περιλαμβάνει το όφελος της κρατικής επιδότησης.

Διαθεσιμότητα και εκδόσεις

Το νέο ID. Polo, το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen, είναι πλέον διαθέσιμο στα καταστήματα της εταιρείας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η άφιξή του σηματοδοτεί την επέκταση της γκάμας των ηλεκτρικών οχημάτων της μάρκας στην ελληνική αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το ανακαλύψουν και να ενημερωθούν για τις δυνατότητές του.

Το μοντέλο προσφέρεται σε διάφορες εκδόσεις για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις. Συγκεκριμένα, διατίθενται οι εκδόσεις ID. Polo Trend 116 PS, ID. Polo Life 116PS, ID. Polo Life 135 PS, ID. Polo Life 211 PS και ID. Polo Style 211 PS. Κάθε έκδοση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και επίπεδα εξοπλισμού.

Τιμές και αυτονομία

Η αρχική τιμή για το ID. Polo Trend 116 PS, το οποίο διαθέτει μπαταρία 37 kWh, ξεκινά από 24.990 ευρώ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η τιμή δεν περιλαμβάνει το όφελος της κρατικής επιδότησης, η οποία ξεκινά από τα 3.000 ευρώ και μπορεί να μειώσει περαιτέρω το κόστος απόκτησης του οχήματος.

Όσον αφορά την αυτονομία, η έκδοση ID. Polo Life 211 PS, η οποία είναι εξοπλισμένη με μπαταρία 52 kWh, προσφέρει μέγιστη αυτονομία που φτάνει έως τα 454 χιλιόμετρα. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά το όχημα κατάλληλο για καθημερινές μετακινήσεις αλλά και για μεγαλύτερες διαδρομές.

Βασικός εξοπλισμός

Ήδη από τη βασική έκδοση Trend, το νέο ID. Polo διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό που ενισχύει την άνεση και την ασφάλεια των επιβατών. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται το αυτόματο κλιματισμό Climatronic, καθώς και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Digital Cockpit 10,2 ιντσών.

Επιπλέον, το σύστημα infotainment διαθέτει οθόνη 12,9 ιντσών και δύο εμπρός θύρες USB-C με ισχύ έως 60 W, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις συνδεσιμότητας. Για την ασφάλεια, το όχημα είναι εξοπλισμένο με προβολείς LED με Light Assist και το σύστημα Side Assist, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία σε κάθε διαδρομή. Στις ανώτερες εκδόσεις εξοπλισμού θα βρούμε περισσότερα χαρακτηριστικά.

Εσωτερικό και διαστάσεις

Στο εσωτερικό του νέου ID. Polo, η σχεδίαση επικεντρώνεται στην εργονομία και την ευχρηστία. Οι μεγάλες οθόνες, τόσο για τον πίνακα οργάνων όσο και για το σύστημα infotainment, συνδυάζονται αρμονικά με φυσικά κουμπιά και εύχρηστα χειριστήρια, προσφέροντας μια σύγχρονη και λειτουργική εμπειρία οδήγησης.

Οι διαστάσεις του οχήματος είναι επίσης αξιοσημείωτες, με μήκος 4,053 μέτρα και μεταξόνιο 2,600 μέτρα. Αυτές οι διαστάσεις επιτρέπουν στο ID. Polo να φιλοξενήσει ακόμα και πέμπτο επιβάτη, καθιστώντας το πρακτικό για οικογένειες ή παρέες. Ο χώρος αποσκευών ανέρχεται στα 441 λίτρα, μέγεθος αυξημένο κατά 25% σε σύγκριση με το Polo με κινητήρα εσωτερικής καύσης, προσφέροντας επιπλέον πρακτικότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit