Το MG MGS5 EV αναδείχθηκε το πιο αξιόπιστο οικογενειακό ηλεκτρικό SUV στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η αξιοπιστία αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες επιλογής ενός σύγχρονου αυτοκινήτου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ηλεκτρικά οχήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο MG MGS5 EV απέσπασε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, καθώς αναδείχθηκε ως το πιο αξιόπιστο οικογενειακό ηλεκτρικό SUV στην έρευνα αξιοπιστίας What Car? Reliability Survey 2026. Η συγκεκριμένη έρευνα θεωρείται μία από τις πλέον αναγνωρισμένες και έγκυρες στην αγορά αυτοκινήτου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η διάκριση στην έρευνα αξιοπιστίας

Η αναγνώριση του MG MGS5 EV ως του πιο αξιόπιστου οικογενειακού ηλεκτρικού SUV στην έρευνα του What Car? Reliability Survey 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική της MG. Η εταιρεία εστιάζει στην ανάπτυξη οχημάτων που συνδυάζουν σύγχρονη τεχνολογία, υψηλή ποιότητα κατασκευής και αξιοπιστία στην καθημερινή χρήση. Αυτή η διάκριση υπογραμμίζει τη δέσμευση της μάρκας να προσφέρει οχήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η άνοδος της MG στην εν λόγω έρευνα. Η μάρκα σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ όλων των κατασκευαστών που συμμετείχαν, καταφέρνοντας να εισέλθει για πρώτη φορά στο Top 10. Η συνολική βαθμολογία που απέσπασε η MG ανήλθε στο εντυπωσιακό 92%, αναδεικνύοντας την πρόοδο και την ποιότητα των προϊόντων της.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις

Το νέο MGS5 EV σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτρικής μετακίνησης. Συνδυάζει κορυφαία πρακτικότητα, εντυπωσιακές επιδόσεις και προηγμένες τεχνολογίες, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο της πόλης όσο και των ταξιδιών. Η έκδοση του οχήματος με μπαταρία 64 kWh παρέχει αυτονομία έως και 480 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, εξασφαλίζοντας άνετες μετακινήσεις.

Επιπλέον, το MGS5 EV υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% έως 80% σε μόλις 28 λεπτά. Η ισχύς των 231 ίππων του κινητήρα συμβάλλει στην εξαιρετική οδηγική εμπειρία, καθώς το όχημα επιταχύνει από 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 6,3 δευτερόλεπτα. Αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν ιδανικό τόσο για την καθημερινή οδήγηση στην πόλη όσο και για μεγαλύτερα ταξίδια.

Εσωτερικό και προηγμένος εξοπλισμός

Το ευρύχωρο εσωτερικό του MG MGS5 EV έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση και λειτουργικότητα σε όλη την οικογένεια. Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει μια διπλή ψηφιακή οθόνη, με διαστάσεις 10,25 ιντσών και 12,8 ιντσών, η οποία παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και επιλογές ψυχαγωγίας. Το σύστημα είναι συμβατό με ασύρματο Apple CarPlay™ και Android Auto™, προσφέροντας απρόσκοπτη συνδεσιμότητα.

Επιπρόσθετα, το όχημα είναι εξοπλισμένο με το σύστημα MG Pilot, το οποίο περιλαμβάνει 16 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ευκολία κατά τις μετακινήσεις. Ο χώρος αποσκευών του MGS5 EV ανέρχεται στα 453 λίτρα και μπορεί να επεκταθεί έως τα 1.441 λίτρα, καλύπτοντας με άνεση τις ανάγκες αποθήκευσης μιας σύγχρονης οικογένειας για κάθε περίσταση.

Επένδυση στην υποστήριξη πελατών

Η επιτυχία της MG στην έρευνα αξιοπιστίας δεν οφείλεται μόνο στην ποιότητα των προϊόντων της, αλλά και στη διαρκή επένδυση στην τεχνική υποστήριξη και στις υπηρεσίες μετά την πώληση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά τις υποδομές της όσον αφορά τα ανταλλακτικά, την τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού και την υποστήριξη των συνεργατών της. Αυτές οι ενέργειες έχουν οδηγήσει σε ένα ποσοστό άμεσης εξυπηρέτησης παραγγελιών ανταλλακτικών που ξεπερνά το 96%.

Αυτή η φιλοσοφία αντικατοπτρίζει τη συνολική στρατηγική της MG στην Ευρώπη, όπου η εμπειρία του πελάτη θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της αξίας που προσφέρει η μάρκα. Η δέσμευση για άριστη εξυπηρέτηση μετά την πώληση συμβάλλει καθοριστικά στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και στην εδραίωση της φήμης της MG ως αξιόπιστου κατασκευαστή.

Η παρουσία της MG στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η μάρκα MG αναπτύσσεται υπό την ομπρέλα του Ομίλου Συγγελίδη, ο οποίος διασφαλίζει την οργανωμένη παρουσία της. Μέσω ενός εκτεταμένου Δικτύου Συνεργατών και Υπηρεσιών After Sales, η MG προσφέρει υποστήριξη σε περισσότερα από 30 σημεία εξυπηρέτησης σε ολόκληρη τη χώρα. Το δίκτυο αυτό καλύπτει το 96% της γεωγραφικής επικράτειας, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των πελατών σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, η κεντρική αποθήκη ανταλλακτικών της MG, η οποία βρίσκεται στη Μαγούλα, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και άμεση υποστήριξη του Δικτύου, συμβάλλοντας στη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των κατόχων οχημάτων MG στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki