Τελευταία παράσταση για το έργο «(Α)γνώστου πατρός, η κρυφή κασέτα» με προσφορά εισιτηρίων

Η θεατρική παράσταση «(Α)ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, Η ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΕΤΑ…» της Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο της στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός. Η τελευταία παράσταση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Για αυτή την ειδική βραδιά, προσφέρεται η δυνατότητα αγοράς 1+1 εισιτηρίου από το ταμείο του θεάτρου, κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης.

Η επιτυχημένη πορεία της παράστασης

Το έργο, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της βραβευμένης συγγραφέως Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη, διανύει τον δεύτερο χρόνο επιτυχίας του. Από τις 25 Σεπτεμβρίου, η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή στις 19:15 στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός, έχοντας συγκλονίσει το κοινό και επανασυστήσει πρόσωπα και γεγονότα.

Η θεατρική μεταφορά υπερβαίνει τα όρια μιας απλής βιογραφίας, εμπεριέχοντας ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο μιας κρυψίνου κοινωνίας. Μέσα από την αφήγηση, αναδεικνύονται πτυχές της ανθρώπινης ψυχής και των κοινωνικών πιέσεων.

Η ιστορία της Αλεξάνδρας: Έρωτας, θυσία και κοινωνική κατακραυγή

Η κεντρική ηρωίδα, η νεαρή Αλεξάνδρα, φτάνει ως «ψυχοκόρη» στο σπίτι ενός παγκόσμιου συνθέτη, κρατώντας μια φθαρμένη βαλίτσα με τα λιγοστά της υπάρχοντα. Ο συνθέτης, από την πλευρά του, κρατά πλέον ολάκερη τη ζωή της. Το μεγαλείο του την μαγεύει, και γίνεται για εκείνη πατέρας, μέντορας, αδερφός, ορίζοντας τη μοίρα της δίπλα του, στη σκιά του.

Σαν ηρωίδα αρχαίας τραγωδίας, η Αλεξάνδρα αγαπά και θυσιάζεται στον βωμό του έρωτά της. Η παράνομη σχέση τους ξεκινά σύντομα, αλλά διακόπτεται από το πραξικόπημα. Το μωρό που αποκτούν καταλήγει σε ίδρυμα, και το πιστοποιητικό γεννήσεως αναγράφει τη «λέξη-μαχαιριά» για εκείνη την εποχή: «εξώγαμον».

Ακολουθούν πέτρινα χρόνια, γεμάτα ενοχές, φυγή και φίμωση της αλήθειας. Ένας γάμος-σωσίβιο, αλλά και μια υιοθεσία, καθώς η Αλεξάνδρα συμβουλεύεται ότι πρέπει να δώσει ένα όνομα στο παιδί της, αφού δεν μπορεί να είναι «Αγνώστου Πατρός». Η απόγνωση την κυριεύει, καθώς τα «πρέπει» έρχονται σε σύγκρουση με τα «θέλω» της, ενώ στα αυτιά της αντηχούν τα λόγια του συνθέτη: «βιάστηκες… πάντα βιαζόσουν». Γύρω της, μια κλειστή κοινωνία ξέρει μόνο να λιθοβολεί και λησμονά να αγκαλιάσει.

Η αποκάλυψη της αλήθειας και η «κρυφή κασέτα»

Η Αλεξάνδρα αρρωσταίνει βαριά και, γνωρίζοντας ότι δεν της απομένει χρόνος, αποφασίζει να αποκαλύψει τα πάντα, με οποιοδήποτε κόστος. Οι «μαύρες κάμπιες» που έτρωγαν τα σωθικά της για χρόνια, γίνονται λευκές πεταλούδες και πετούν μακριά μαζί με την αλήθεια της.

Ο γιος της επιτέλους συναντά τον βιολογικό του πατέρα, και οι δύο δένονται άρρηκτα ως το τέλος. Στη μία και μοναδική συνέντευξη που δίνει η όμορφη Κερκυραία, μιλά για όλα, χωρίς υπεκφυγές. Οι ασκοί του Αιόλου έχουν ανοίξει, και δεν έχει πλέον τίποτα να χάσει, αφού αρκετά έχασε σε όλη τη σύντομη ζωή της. Η κατάθεση ψυχής της καταγράφεται από γνωστό δημοσιογράφο της εποχής σε μια κασέτα. Η αυθεντική αυτή κασέτα, αποσπάσματα της οποίας ακούγονται στην παράσταση, παρέμεινε κρυμμένη για πολλά χρόνια, μα η αλήθεια βρίσκει πάντα τον δρόμο της.

Οι συντελεστές επί σκηνής

Τη συνέντευξη της ηρωίδας, την οποία ενσαρκώνει και σκηνοθετεί η ίδια η συγγραφέας του βιβλίου, Γωγώ Φάκου-Θεοδωράκη, «διακόπτει» ο Νίκος Θεοδωράκης. Ο Νίκος Θεοδωράκης τραγουδά ζωντανά επί σκηνής και υποδύεται τον εαυτό του.

Στον ρόλο του δημοσιογράφου, ο οποίος καταγράφει την ψυχική κατάθεση της Αλεξάνδρας, εμφανίζεται ο ανερχόμενος ηθοποιός Ιωάννης Τσίλης.

Με πληροφορίες από: Topontiki