Οδηγός Michelin 2027: Δύο αστέρια για το Lycabettus στη Σαντορίνη – Νέες διακρίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η ελληνική γαστρονομία καταγράφει μια σημαντική επιτυχία στη νέα έκδοση του Οδηγού Michelin, με συνολικά 62 εστιατόρια από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη να περιλαμβάνονται στη φετινή επιλογή. Η ανακοίνωση, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτεί την απονομή επτά νέων αστεριών, μία εντυπωσιακή διάκριση δύο αστέρων και την πρώτη παρουσία δύο ακόμη ελληνικών προορισμών στον Οδηγό.

Η κορυφαία διάκριση στη Σαντορίνη

Η σημαντικότερη είδηση της φετινής ανακοίνωσης προέρχεται από τη Σαντορίνη, όπου το εστιατόριο Lycabettus, στην Οία, απέσπασε δύο αστέρια Michelin. Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς το Lycabettus την κέρδισε ήδη από την πρώτη του εμφάνιση στον Οδηγό, επίδοση που θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

Το εστιατόριο στεγάζεται στο Andronis Luxury Suites και την κουζίνα του επιμελούνται οι σεφ Χρήστος Καραγιάννης και Πέτρος Brandenburg. Η μαγειρική τους φιλοσοφία συνδυάζει την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων με σύγχρονες τεχνικές και γαλλικές επιρροές, προσφέροντας μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Την εμπειρία αυτή συμπληρώνει η θέα στην καλντέρα και μια κάβα που περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών.

Η γαστρονομική ταυτότητα του νησιού

Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σαντορίνη, έναν προορισμό που εδώ και δεκαετίες διαθέτει ισχυρή διεθνή τουριστική ταυτότητα. Με αυτή την βράβευση, το νησί αποκτά φέτος για πρώτη φορά μια επίσημη θέση στον γαστρονομικό χάρτη του Michelin.

Η Σαντορίνη φημίζεται για το αναγνωρίσιμο αγροδιατροφικό και οινικό της αποτύπωμα, με προϊόντα όπως η φάβα, το ντοματάκι, η κάπαρη και το Ασύρτικο. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν μέρος μιας γαστρονομικής παράδοσης που έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα πέρα από τη μοναδική θέα και το τουριστικό περιβάλλον.

Νέα αστέρια για την Αθήνα

Η νέα έκδοση του Οδηγού Michelin επιβεβαιώνει παράλληλα τη δυναμική της Αθήνας στον γαστρονομικό τομέα. Η πρωτεύουσα αποκτά τέσσερα ακόμη εστιατόρια που βραβεύονται με ένα αστέρι Michelin, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον Οδηγό.

Τα νέα αυτά εστιατόρια είναι τα Aleria, see|ds, SENSE και Simul. Πρόκειται για τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις της σύγχρονης εστίασης, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση του εύρους και της ποικιλίας της αθηναϊκής γαστρονομικής σκηνής.

Οι διακρίσεις στη Σαντορίνη και η παρουσία Μποτρίνι

Εκτός από τη διπλή διάκριση του Lycabettus, η Σαντορίνη απέσπασε και τρία νέα αστέρια Michelin για εστιατόρια που βραβεύτηκαν με ένα αστέρι. Τα εστιατόρια αυτά είναι τα Botrini’s Santorini, Lauda και Selene, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των βραβευμένων εστιατορίων του νησιού σε τέσσερα.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία του σεφ Έκτορα Μποτρίνι, ο οποίος, μετά το αθηναϊκό Botrini’s, συνδέει πλέον το όνομά του με δύο ακόμη εστιατόρια που φέρουν διάκριση Michelin, επιβεβαιώνοντας την επιδραστικότητά του στην ελληνική γαστρονομία.

Συνολική εικόνα και ευρύτερες προεκτάσεις

Η φετινή επιλογή του Οδηγού Michelin, με 62 εστιατόρια από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη, καθώς και τα επτά νέα αστέρια και η πρώτη παρουσία δύο επιπλέον ελληνικών προορισμών, συνθέτει μια εικόνα που ξεπερνά τις επιμέρους βραβεύσεις.

Η ανακοίνωση της 20ής Οκτωβρίου 2026, πέρα από τη σηματοδότηση μιας νέας περιόδου για την εγχώρια εστιατορική σκηνή, επαναφέρει και τη συζήτηση για τη σχέση της γαστρονομίας με τον τουρισμό, την οικονομία και τις στρατηγικές επιλογές της Πολιτείας.

Με πληροφορίες από: Newsit