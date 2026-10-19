Η Mercedes-AMG παρουσίασε το νέο ηλεκτρικό GT SUV με ισχύ 1.169 ίππων

Η Mercedes-AMG προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του νέου της αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, του GT SUV, το οποίο φιλοδοξεί να μεταφέρει την οδηγική φιλοσοφία των κορυφαίων σπορ μοντέλων της εταιρείας σε ένα αμάξωμα με οικογενειακές διαστάσεις. Το νέο όχημα εισέρχεται στην κατηγορία των SUV με επιδόσεις που θυμίζουν supercar, καθώς η ισχύς του φτάνει τους 1.169 ίππους και μπορεί να επιταχύνει από 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, προσφέρει μια εντυπωσιακή αυτονομία έως 700 χιλιόμετρα και υποστηρίζει φόρτιση με ισχύ έως 710 kW.

Επιδόσεις που θυμίζουν supercar

Το νέο Mercedes-AMG GT SUV κάνει την είσοδό του στην αγορά με χαρακτηριστικά που το τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας του, όσον αφορά τις επιδόσεις. Εξοπλισμένο με τρεις ηλεκτροκινητήρες, το μοντέλο είναι ικανό να αποδώσει συνολική ισχύ που φτάνει τους 1.169 ίππους, προσφέροντας μια δυναμική και συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Οι αριθμοί επιτάχυνσης είναι εξίσου εντυπωσιακοί, καθώς το ηλεκτρικό SUV μπορεί να φτάσει από τα 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας τον σπορ χαρακτήρα του. Επιπλέον, η αυτονομία του αγγίζει τα 700 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση, ενώ η δυνατότητα φόρτισης με ισχύ έως 710 kW εξασφαλίζει γρήγορη αναπλήρωση ενέργειας.

Τεχνολογική καινοτομία και καταγωγή

Πίσω από τις εντυπωσιακές επιδόσεις και τους αριθμούς του Mercedes-AMG GT SUV κρύβεται μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη. Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί το πρώτο μεγάλο SUV που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τη Mercedes-AMG, κάτι που υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στην εξέλιξη των ηλεκτρικών οχημάτων υψηλών επιδόσεων.

Η ανάπτυξη του GT SUV βασίστηκε στη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική AMG.EA, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για να υποστηρίξει τις απαιτήσεις ενός τέτοιου οχήματος. Επιπλέον, το μοντέλο ενσωματώνει προηγμένους ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής, καθώς και μπαταρίες που επωφελούνται από τεχνολογία και τεχνογνωσία που έχει αντληθεί απευθείας από την εμπειρία της Formula 1, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και διαχείριση της ενέργειας.

Συνδυασμός σπορ φιλοσοφίας και οικογενειακών αναγκών

Ο βασικός στόχος της Mercedes-AMG με το νέο GT SUV ήταν να συνδυάσει δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους: την οδηγική αίσθηση και τις υψηλές επιδόσεις των κορυφαίων σπορ μοντέλων της μάρκας με την πρακτικότητα και τις διαστάσεις που απαιτεί ένα οικογενειακό όχημα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που προσφέρει την ευρυχωρία και την άνεση για καθημερινή χρήση, χωρίς να θυσιάζει τον δυναμικό και σπορ χαρακτήρα που χαρακτηρίζει τα μοντέλα AMG.

Με αυτόν τον τρόπο, το νέο μοντέλο επιδιώκει να καλύψει τις ανάγκες ενός ευρύτερου φάσματος καταναλωτών, προσφέροντας την αδρεναλίνη και την οδηγική απόλαυση ενός οχήματος υψηλών επιδόσεων, σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και την ευελιξία ενός σύγχρονου SUV, κατάλληλου για οικογενειακές μετακινήσεις.

Διαθεσιμότητα και εκδόσεις

Η γκάμα του νέου Mercedes-AMG GT SUV θα περιλαμβάνει συνολικά τρεις διαφορετικές εκδόσεις, προκειμένου να καλύψει ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων και απαιτήσεων από τους καταναλωτές. Οι εκδόσεις αυτές φέρουν τις ονομασίες GT 53, GT 55 και GT 63, με την κάθε μία να προσφέρει διακριτά χαρακτηριστικά και επίπεδα ισχύος.

Η βασική έκδοση της σειράς, η GT 53, έχει ήδη δοθεί για παραγγελίες στην Ευρώπη, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν άμεσα το ηλεκτρικό SUV. Όσον αφορά τις πιο ισχυρές εκδόσεις, τις GT 55 και GT 63, αυτές αναμένεται να ακολουθήσουν και να είναι διαθέσιμες στην αγορά εντός του 2027, συμπληρώνοντας την πλήρη γκάμα του νέου μοντέλου της Mercedes-AMG.

Με πληροφορίες από: Topontiki