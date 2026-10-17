Η «ιερή ορμή» των M.A.T.E στο νέο τους άλμπουμ «Rush.»

Το ηλεκτρονικό τρίο M.A.T.E από τη Θεσσαλονίκη κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Rush.», από την Fine!Records. Η μπάντα, πέντε χρόνια μετά την προηγούμενη δουλειά της, παρουσιάζει έναν δίσκο που χαρακτηρίζεται από πειραματισμούς και τη διερεύνηση νέων ήχων. Το Gazzetta άκουσε το άλμπουμ, το οποίο εκφράζει την ασύνορη «γλώσσα» της μουσικής και την ανεξάντλητη πηγή δημιουργίας.

Η κυκλοφορία και η φιλοσοφία πίσω από το «Rush.»

Το νέο άλμπουμ των M.A.T.E, με τίτλο «Rush.», κυκλοφορεί από την Fine!Records. Το δελτίο Τύπου αναφέρει ότι αυτό το album βρίσκει την μπάντα ανανεωμένη και σε διαδικασία πειραματισμού με νέους ήχους σε κομμάτια-έκπληξη. Η μπάντα κινείται, όπως πάντα, ανάμεσα σε διάφορα genres, εξερευνώντας το «μεταίχμιο» όπου αυτά συναντιούνται.

Ο νέος δίσκος του ηλεκτρονικού τρίου από τη Θεσσαλονίκη έρχεται μετά από μια περίοδο πέντε ετών. Οι M.A.T.E κερδίζουν το κοινό με την ομορφία του ρευστού κόσμου τους, καθώς η μουσική τους είναι ρευστή κίνηση και εικόνας που ακούγεται και αισθάνεται.

Η δημιουργική διαδικασία και η «ιερή ορμή»

Η δημιουργική διαδικασία για τους M.A.T.E λειτουργεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η έμπνευση έρχεται σε ανύποπτη στιγμή και όταν βρίσκει τον δημιουργό, τον ξαφνιάζει, κάνοντάς τον να αισθανθεί την ένταση ενός φυσικού φαινομένου. Σε αυτή τη φάση, ο καλλιτέχνης, ως μέσο επεξεργασίας και διάδοσης, ταράζεται εσωτερικά και αναζητά το λευκό χαρτί, τον λευκό καμβά ή το ακατέργαστο λευκό μάρμαρο.

Η επιθυμία είναι να μετατραπούν οι σκέψεις, οι ιδέες και τα άλματα σε κάτι που δεν έχει ξαναδεί ή ξανακούσει κανείς. Η παροιμία λέει πως όποιος βιάζεται σκοντάφτει, αλλά αν κάποιος μείνει όρθιος, η βιασύνη μπορεί να μετατραπεί σε ορμή, και η ορμή σε ένα ασταμάτητο ποτάμι. Αυτή η βιασύνη που γίνεται ορμή και μετά ποτάμι, γίνεται το μουσικό σύνολο που αποτελεί το νέο άλμπουμ «Rush.» των M.A.T.E.

Πολύχρωμα ίχνη και ηχοτοπία

Ο νέος δίσκος των M.A.T.E χαρακτηρίζεται από πολύχρωμα ίχνη μελανιού και πλούσια ηχοτοπία. Περιλαμβάνει μουσικά προσκήνια και παρασκήνια, καθώς και φωνές που προέρχονται από τα πολλαπλά είδωλα των δημιουργών. Το ηλεκτρονικό τρίο από τη Θεσσαλονίκη εισέρχεται σε αυτή τη δημιουργική καταιγίδα χωρίς καμία συστολή ή προστατευτική πρόνοια.

Το θάρρος και η τόλμη λειτουργούν ως μια ανάποδη ομπρέλα για την μπάντα, επιτρέποντάς τους να συλλέγουν διαφορετικούς ρυθμούς. Αυτοί οι ρυθμοί επεξεργάζονται ώστε να γίνουν ισότιμοι μέσα στο καλλιτεχνικό τους όραμα. Οι M.A.T.E αποδεικνύουν με αυτή τη δουλειά ότι έχουν τον έλεγχο της πρωτογενούς πηγής δημιουργίας, της «ιερής ορμής» που μπορεί να οδηγήσει σε ένα λαμπερό ξέφωτο.

Η ρευστότητα της μουσικής και οι διαθέσεις

Οι M.A.T.E αντιλαμβάνονται ότι όλα είναι ίδια και όλα αλλάζουν, και αυτή η ρευστότητα είναι που περιμένει το κοινό για να ανακαλύψει την ταυτότητά του και τους στόχους του. Το άλμπουμ «Rush.» εκφράζει απόλυτα την ασύνορη «γλώσσα» της μουσικής και την ανεξάντλητη πηγή που κάθε δημιουργός μπορεί να βρει.

Στον δίσκο συναντώνται διαφορετικοί ήχοι, διαθέσεις και εκφράσεις. Οι ατμόσφαιρες που δημιουργούνται είναι άλλοτε ξέγνοιαστες και άλλοτε ήρεμα δυναμικές, αποφασιστικές, εξωπραγματικές και παραισθητικές. Ο μουσικός δημιουργός, όπως αναφέρεται, οφείλει να ακινητοποιήσει για λίγο την κίνηση και να προσφέρει στα μάτια του και στο κοινό την ομορφιά και τη δύναμη των γόνιμων υγρών που υπάρχουν στο ψυχικό υπέδαφος και στον κρυφό ουρανό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta