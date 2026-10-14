Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο smart #2

Η smart προχώρησε στην παρουσίαση του νέου smart #2, ενός αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου που επαναπροσδιορίζει το εμβληματικό διθέσιό της για τις σύγχρονες ανάγκες. Τριάντα χρόνια μετά την αρχική αποκάλυψη του concept του διθέσιου smart στο Παρίσι, το νέο όχημα έρχεται να προσφέρει μια λύση μετακίνησης με έμφαση στην αστική καθημερινότητα. Συνδυάζει τις χαρακτηριστικές compact διαστάσεις της μάρκας με τεχνολογία ηλεκτροκίνησης νέας γενιάς.

Η επαναφορά ενός εμβληματικού μοντέλου

Η παγκόσμια πρεμιέρα του smart #2 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το χαρακτηριστικό διθέσιο μοντέλο της smart. Το όχημα έχει επανασχεδιαστεί με στόχο να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης αστικής μετακίνησης, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παρουσίαση αυτή έρχεται να αναβιώσει την ιδέα του αρχικού διθέσιου, προσαρμοσμένη στις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις.

Η smart, με το νέο της μοντέλο, στοχεύει να προσφέρει μια σύγχρονη και βιώσιμη λύση για τις μετακινήσεις εντός πόλεων. Η φιλοσοφία του #2 παραμένει πιστή στις αρχές της μάρκας, προσφέροντας ευελιξία και πρακτικότητα σε ένα μικρότερο σε μέγεθος πακέτο, αλλά με όλα τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης.

Σχεδιασμός και διαστάσεις για την πόλη

Το νέο διθέσιο smart #2 διαθέτει μήκος μόλις 2,74 μέτρα, διατηρώντας έτσι τις compact διαστάσεις που το χαρακτηρίζουν. Η διάταξη με τους τροχούς τοποθετημένους στις τέσσερις γωνίες του αμαξώματος, ένα στοιχείο που καθόριζε το μοντέλο από την πρώτη του γενιά, παραμένει και στο #2. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου, παρά το ultra compact μέγεθος του αμαξώματος.

Η ευελιξία του αυτοκινήτου στην πόλη ενισχύεται από τον κύκλο στροφής του, ο οποίος ανέρχεται σε μόλις 6,95 μέτρα από κράσπεδο σε κράσπεδο. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στο smart #2 να κινείται με ιδιαίτερη ευκολία στους στενούς δρόμους των πόλεων και να παρκάρει ακόμη και σε πολύ περιορισμένους χώρους, προσφέροντας λύσεις στην καθημερινή αστική μετακίνηση.

Εσωτερικό και χαρακτηριστικά στοιχεία

Το εσωτερικό του smart #2 έχει σχεδιαστεί για να είναι ευρύχωρο και πρακτικό, ενσωματώνοντας έξυπνες λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινή μετακίνηση. Πέρα από την πρακτικότητα, το μοντέλο φέρει και συγκεκριμένα σχεδιαστικά στοιχεία που το καθιστούν άμεσα αναγνωρίσιμο, όπως η διχρωμία του αμαξώματος.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που επιστρέφει στο smart #2 σε σύγχρονη εκδοχή είναι η πίσω πόρτα δύο τμημάτων. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι απλώς λεπτομέρειες, αλλά αποτελούν χαρακτηριστικά που είχαν κάνει το αρχικό smart fortwo να ξεχωρίζει και να αναγνωρίζεται εύκολα, διατηρώντας έτσι τη σύνδεση με την κληρονομιά της μάρκας.

Τεχνολογία και επιδόσεις ηλεκτροκίνησης

Στην καρδιά του smart #2 βρίσκεται η νέα πλατφόρμα Electric Compact Architecture (ECA), η οποία αναπτύχθηκε ειδικά για αυτό το διθέσιο μοντέλο της smart. Η κίνηση του οχήματος εξασφαλίζεται από έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 60 kW, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Ο κινητήρας αυτός αποδίδει ροπή 130 Nm στους πίσω τροχούς, προσφέροντας την απαραίτητη δύναμη για την αστική μετακίνηση.

Για τη βελτίωση της σταθερότητας και της δυναμικής συμπεριφοράς του αυτοκινήτου, τα πίσω ελαστικά του smart #2 είναι φαρδύτερα σε σχέση με τα εμπρός. Η μπαταρία του οχήματος, τεχνολογίας LFP, έχει χωρητικότητα 35,8 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 290 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο, καλύπτοντας τις ανάγκες των καθημερινών διαδρομών.

Όσον αφορά τη φόρτιση, το smart #2 υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC ισχύος έως 65 kW, επιτρέποντας τη φόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε μόλις 20 λεπτά. Παράλληλα, υποστηρίζει φόρτιση AC ισχύος έως 11 kW, η οποία είναι κατάλληλη για την κάλυψη των αναγκών της καθημερινής αστικής μετακίνησης. Μία επιπλέον δυνατότητα είναι η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), η οποία διευρύνει τις χρήσεις του οχήματος, επιτρέποντας την τροφοδοσία συμβατών εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Διαθέσιμες εκδόσεις στην αγορά

Στις ευρωπαϊκές αγορές, η γκάμα του smart #2 θα περιλαμβάνει αρχικά τρεις βασικές εκδόσεις: την Pure, την Pure+ και την Premium. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμη και η περιορισμένης παραγωγής έκδοση Couture Edition, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές προτιμήσεις και ανάγκες.

Ειδικότερα για την ελληνική αγορά, οι αρχικά διαθέσιμες εκδόσεις του smart #2 θα είναι η Pure, η Premium και η Couture Edition. Οι τιμές των εκδόσεων αυτών θα ανακοινωθούν, σηματοδοτώντας και την έναρξη των παραγγελιών του νέου μοντέλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki