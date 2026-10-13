Μαρία Μπακοδήμου: «Μου γράφουν “είσαι γριά”, εγώ όμως δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου»

Η Μαρία Μπακοδήμου, μια παρουσιάστρια με μακρά και ξεχωριστή πορεία στον χώρο της τηλεόρασης, επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να θίξει ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά πολλές γυναίκες. Μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για τον ηλικιακό ρατσισμό, δίνοντας τη δική της απάντηση σε όσους επικρίνουν την ηλικία των γυναικών και την αξία τους βάσει αυτής.

Η πορεία στην τηλεόραση και η δημόσια τοποθέτηση

Η Μαρία Μπακοδήμου έχει διανύσει μια αξιοσημείωτη καριέρα στον χώρο της τηλεόρασης, χτίζοντας μια δυναμική και αναγνωρίσιμη παρουσία. Με την εμπειρία της και την αναγνωρισιμότητά της, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα των social media για να αναδείξει ένα σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο των καιρών μας.

Η παρουσιάστρια, μέσα από το βίντεο που ανέβασε, θέλησε να μιλήσει για τον ηλικιακό ρατσισμό, ένα θέμα που την έχει αγγίξει προσωπικά και το οποίο, όπως φαίνεται, απασχολεί ευρύτερα. Η κίνησή της αυτή έρχεται να προσθέσει μια σημαντική φωνή στον διάλογο για την αποδοχή της ηλικίας και την καταπολέμηση των στερεοτύπων.

Τα σχόλια και η έννοια του «γριά»

Η Μαρία Μπακοδήμου αποκάλυψε πως συχνά δέχεται σχόλια που την χαρακτηρίζουν «γριά» κάτω από τις φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα σχόλια, όπως η ίδια ανέφερε, έχουν ως στόχο να πληγώσουν, χρησιμοποιώντας την ηλικία ως ένα είδος «όπλου» εναντίον της, αλλά και εναντίον άλλων γυναικών, ακόμα και πολύ νεότερων.

Η ίδια αναρωτήθηκε δημόσια γιατί το να μεγαλώνεις θεωρείται ελάττωμα και τι ακριβώς θα έπρεπε να ντραπεί κανείς για αυτό. «Τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ; Ότι ζω πολλά χρόνια;» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την παράλογη φύση τέτοιων επικρίσεων και την αδικία που κρύβουν.

Η διπλή όψη της ηλικίας για άντρες και γυναίκες

Στο βίντεό της, η παρουσιάστρια έθιξε και τη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ηλικία για τους άντρες και τις γυναίκες στην κοινωνία. Όπως εξήγησε, στον άντρα τα γκρίζα μαλλιά προσθέτουν γοητεία, ενώ ακόμα και η κοιλιά μπορεί να θυμίζει τον πατέρα, προσδίδοντας μια αίσθηση ωριμότητας και εμπειρίας.

Αντίθετα, για τις γυναίκες, τα χρόνια συχνά μετατρέπονται σε κατηγορία, κάτι που πρέπει να κρυφτεί. Η κοινωνία φαίνεται να απαιτεί από τις γυναίκες να προσποιούνται ότι ο χρόνος δεν περνάει, σαν η αξία τους να εξαρτάται αποκλειστικά από την ικανότητά τους να διατηρούν μια νεανική εικόνα.

Σχόλια από γυναίκες και η αξία της θηλυκότητας

Η Μαρία Μπακοδήμου τόνισε ότι τέτοια σχόλια, που αφορούν την ηλικία, τα έχει λάβει και από άλλες γυναίκες, μάλιστα «μη σου πω κυρίως από γυναίκες». Αυτό την οδήγησε στο ερώτημα: «τι μας έχουν μάθει για την αξία μας, για να χρησιμοποιούμε τα χρόνια μιας άλλης γυναίκας εναντίον της;»

Υπογράμμισε με έμφαση ότι μια γυναίκα που μεγαλώνει διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να ερωτεύεται, να κάνει νέα σχέδια, να δημιουργεί, να ντύνεται όπως επιθυμεί και να βγαίνει μπροστά στη ζωή. Όλα αυτά, χωρίς να χρειάζεται να ζητάει συγγνώμη ή να αισθάνεται ντροπή για την ηλικία της.

«Δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου»

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Μαρία Μπακοδήμου διαμήνυσε με σαφήνεια την άρνησή της να απολογηθεί για την ηλικία της. «Εγώ δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας μια στάση αυτοπεποίθησης και αποδοχής.

Αντιθέτως, εξέφρασε την έντονη επιθυμία της να ζήσει ακόμα περισσότερα χρόνια, τονίζοντας την αξία και την ομορφιά της ζωής σε κάθε ηλικία. «Γιατί θέλω κι άλλα, πολλά», κατέληξε στο βίντεο που δημοσίευσε, στέλνοντας ένα μήνυμα ενδυνάμωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit