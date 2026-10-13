Οι «Στρακαστρούκες» συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους για τέταρτη σεζόν

Η θεατρική παράσταση «Στρακαστρούκες», η οποία έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία τις προηγούμενες σεζόν, επιστρέφει για τέταρτη χρονιά. Το έργο θα παρουσιάζεται στο θέατρο Auditorium, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τις 23 Οκτωβρίου. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μία ιστορία γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση.

Εντυπωσιακή πορεία και αποδοχή από το κοινό

Οι «Στρακαστρούκες» ξεκίνησαν την πορεία τους με δύο σεζόν στο Μικρό Γκλόρια, όπου τα εισιτήρια ήταν προπωλημένα αρκετούς μήνες πριν από τις παραστάσεις. Η επιτυχία συνεχίστηκε και την τρίτη σεζόν, όταν το έργο μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερη στέγη, σημειώνοντας ακόμα πιο μεγάλη απήχηση.

Η παράσταση πραγματοποίησε επίσης καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, με το έργο να γίνεται αντικείμενο συζητήσεων σε κάθε πόλη όπου παρουσιάστηκε. Η επιτυχία της αποδίδεται στους ίδιους τους θεατές, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν από τις πρώτες κιόλας μέρες. Οι κριτικές έκαναν λόγο για ένα συγκλονιστικό one man show, το οποίο συνδυάζει το χιούμορ με τη συγκίνηση.

Οι δημιουργοί και η θεματική της παράστασης

Το έργο «Στρακαστρούκες» αποτελεί το πρώτο θεατρικό κείμενο του Δημήτρη Σαμόλη, ο οποίος υπογράφει και την ερμηνεία. Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχει αναλάβει ο Μάριος Κακουλλής. Ο Δημήτρης Σαμόλης, γνωστός και ως τραγουδοποιός, εξετάζει μέσα από το έργο του διάφορες πτυχές της κοινωνίας.

Με όχημα την ιστορία ενός αγοριού που δεν ακολουθεί τα πρότυπα που έχει θέσει η κοινωνία, η παράσταση βάζει στο μικροσκόπιο την «αγία ελληνική οικογένεια». Παράλληλα, αναδεικνύει το κακώς εννοούμενο «αντριλίκι», το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια, ειδικά όταν το περιβάλλον παραμένει απαθές απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις.

Το περιεχόμενο και τα μηνύματα του έργου

Οι «Στρακαστρούκες» είναι πλασμένες με πικρές και οδυνηρές αλήθειες, οι οποίες άλλοτε ειπώνονται με χιούμορ και άλλοτε με συνταρακτική ειλικρίνεια. Ο Δημήτρης Σαμόλης μιλάει για τη ζωή στην επαρχία και για τον εκφοβισμό, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον εκφοβισμό των νέων ανθρώπων.

Η παράσταση καλεί τον θεατή να γελάσει και να δακρύσει, καθώς αποτελεί μία ελεγεία για την ανθρώπινη φύση. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως ένα φωτεινό βέλος προς όλα εκείνα τα γεγονότα και τις εμπειρίες που έχουν πονέσει βαθιά τους ανθρώπους, προσφέροντας μία διαφορετική οπτική γωνία.

Η υπόθεση και ο Κωσταντής

Η ιστορία του έργου διαδραματίζεται ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση, σε ένα χωριό της Κρήτης. Ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Κωσταντής, κρατάει στη μία του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες.

Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας, όπου κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο Κωσταντής ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ. Αυτό συμβαίνει λίγο πριν κάνει το «μεγάλο μπαμ», ωστόσο οι καμπάνες χτυπούν νωρίτερα, δημιουργώντας μία ανατροπή στην εξέλιξη των γεγονότων.

Πληροφορίες για τις παραστάσεις

Οι «Στρακαστρούκες» θα συνεχίσουν να μιλούν στην καρδιά του κοινού για τέταρτη σεζόν, από τη σκηνή του θεάτρου AUDITORIUM. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 23 Οκτωβρίου και θα δίνονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν οριστεί στα 20 ευρώ για το κανονικό, ενώ υπάρχει μειωμένο εισιτήριο στα 17 ευρώ για φοιτητές, ανέργους και ΑμεΑ. Για τον εξώστη, η τιμή του εισιτηρίου είναι 16 ευρώ. Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω της πλατφόρμας more.com. Για επικοινωνία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Ειρήνη Λαγουρού μέσω email.

Με πληροφορίες από: Topontiki