Το «εγώ φταίω» του Λίσι και το πισωγύρισμα του ΠΑΟΚ μετά την Καλαμάτα

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε ένα ισχυρό στραπάτσο στην έδρα του, την Τούμπα, χάνοντας από την Καλαμάτα σε έναν αγώνα που οδήγησε σε ένα οδυνηρό πισωγύρισμα για την ομάδα. Το αποτέλεσμα αυτό γκρέμισε όσα είχαν χτιστεί από τις τρεις νίκες που είχαν προηγηθεί της διακοπής. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής του Δικέφαλου, Αλέσιο Λίσι, ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα.

Η επανεμφάνιση των παθογενειών

Όσοι περίμεναν ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε λύσει όλα τα προβλήματά του κατά τη διάρκεια της διακοπής διαψεύστηκαν από την αρχή του αγώνα με την Καλαμάτα. Αντιθέτως, όλες οι παθογένειες που είχε δείξει η ομάδα του Λίσι στην αρχή της σεζόν, και οι οποίες είχαν ως έναν βαθμό καλυφθεί από τις νίκες στα τελευταία παιχνίδια πριν τη διακοπή, επανεμφανίστηκαν.

Το 90λεπτο ξεκίνησε άσχημα για τους «ασπρόμαυρους», εξελίχθηκε ακόμη χειρότερα και τελικά κατέληξε σε ένα ολοκληρωτικό ναυάγιο, αναγκάζοντας τον ΠΑΟΚ σε ένα τεράστιο πισωγύρισμα.

Νωθρό ξεκίνημα και έλλειμμα δημιουργίας

Για ένα ακόμη παιχνίδι, οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν νωθρά στον αγώνα, ένα γεγονός που τους είχε κοστίσει σκληρά στα ευρωπαϊκά προκριματικά του καλοκαιριού. Το πάθημα φάνηκε κάποια στιγμή να τους έχει γίνει μάθημα, ωστόσο αυτό μάλλον ξεχάστηκε στις τρεις εβδομάδες της διακοπής.

Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε σχεδόν ένα δεκάλεπτο για να εκδηλώσει επίθεση μέχρι την περιοχή της Καλαμάτας, η οποία μάλιστα έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα, και δεν ήταν η μοναδική. Η ομάδα έδειξε επίσης μεγάλο έλλειμμα στη δημιουργία ευκαιριών, έχοντας στο ενεργητικό της, πριν βρεθεί πίσω στο σκορ, μόνο ένα σουτ του Τάισον στο 9ο λεπτό.

Η κυριαρχία της Καλαμάτας στο πρώτο μέρος

Την ίδια ώρα, οι Μεσσήνιοι είχαν στο πρώτο ημίχρονο, εκτός από το εύστοχο χτύπημα πέναλτι με το οποίο άνοιξαν το σκορ, άλλες τέσσερις με πέντε πολύ καλές στιγμές. Αυτό έβαλε δύσκολα στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος δυσκολεύτηκε να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των αντιπάλων του.

Το γκολ της ισοφάρισης με τον Εντιαγέ ήρθε να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί από ένα ημίχρονο, την εμφάνιση στο οποίο ο ίδιος ο προπονητής Λίσι χαρακτήρισε ως μη αποδεκτή.

Η αντίδραση και το τελικό «χτύπημα»

Με την είσοδο του Ζίβκοβιτς στη θέση του Χατσίδη, ο Δικέφαλος πίεσε καλύτερα ψηλά, κάτι που δεν είχε κάνει στο πρώτο μέρος, και έβγαλε κάποιες συνεργασίες από τα δεξιά. Παρόλα αυτά, η Καλαμάτα, με δύο μεταβάσεις, τις οποίες οι παίκτες του Ιταλού τεχνικού δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν, πήρε μια μεγάλη και πέρα για πέρα δίκαιη νίκη στην Τούμπα.

Στην πρώτη μετάβαση, ο Βάργκας έκανε το 2-1, ενώ στη δεύτερη ο ίδιος παίκτης γκρεμίστηκε άτσαλα από τον Τσιφτσή εκτός περιοχής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να μείνει και με παίκτη λιγότερο. Από τα πόδια του Κοσταρικανού Βάργκας ξεκίνησε και η φάση του 1-3, η οποία έριξε τους τίτλους τέλους στο παιχνίδι.

Η παραδοχή ευθύνης του Αλέσιο Λίσι

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αλέσιο Λίσι βγήκε μπροστά και δήλωσε ένα ηχηρό «εγώ φταίω». Ο Ιταλός τεχνικός ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου ξεκαθαρίζοντας πως δεν μετανιώνει για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη διακοπή και τα ρεπό που έδωσε στους ποδοσφαιριστές του.

Ωστόσο, η συνέχεια των δηλώσεών του ήταν μια παραδοχή αποτυχίας στη μελέτη του αγώνα. Παραδέχθηκε ότι ο τρόπος παιχνιδιού της Καλαμάτας αιφνιδίασε την ομάδα του, η οποία δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta