Οι πρώτες εικόνες από το «Miami Vice ’85» με τους Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Όστιν Μπάτλερ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες των Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Όστιν Μπάτλερ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο πολυσυζητημένο reboot της ταινίας «Miami Vice ’85». Οι εικόνες κυκλοφόρησαν με αφορμή την έναρξη των γυρισμάτων, στα οποία συμμετέχει ως διευθυντής φωτογραφίας ο βραβευμένος με Όσκαρ Κλόντιο Μιράντα. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Μαΐου 2028.

Οι κεντρικοί ρόλοι και οι προκάτοχοί τους

Στη νέα κινηματογραφική εκδοχή της εμβληματικής αστυνομικής σειράς, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν υποδύεται τον Ρικάρντο Τάμπς. Ο Όστιν Μπάτλερ ενσαρκώνει τον Σόνι Κρόκετ, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη τους δύο μυστικούς ντετέκτιβ του Μαϊάμι.

Οι ρόλοι αυτοί είχαν καθιερωθεί στην πρωτότυπη τηλεοπτική παραγωγή, η οποία προβαλλόταν από το 1984 έως το 1989. Τότε, τους δύο χαρακτήρες είχαν υποδυθεί ο Φίλιπ Μάικλ Τόμας και ο Ντον Τζόνσον, αντίστοιχα, αφήνοντας το δικό τους στίγμα στην τηλεοπτική ιστορία.

Η σκηνοθετική ομάδα και το ευρύ καστ

Τη σκηνοθεσία του «Miami Vice ’85» υπογράφει ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, ένας δημιουργός που έχει σκηνοθετήσει πρόσφατα και άλλες μεγάλες παραγωγές, όπως τα «F1» και «Top Gun: Maverick». Ο Κοσίνσκι συνυπογράφει επίσης την παραγωγή της ταινίας μαζί με τον Ντίλαν Κλαρκ.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει ένα σύνολο γνωστών ηθοποιών. Μεταξύ αυτών είναι οι Άλντεν Έρενραϊχ, Γουίτνεϊ Πικ, Καμίλα Μορόνε, Τζον Λεγκουιζάμο, Ντάνι Ραμίρες, Άντριου Σουλτς, Έντι Γκατέγκι, Γουόλτον Γκόγκινς, Αντρέ Χόλαντ και Μάικλ Άιρμπι, οι οποίοι συμπληρώνουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η θεματική και οι επιρροές της παραγωγής

Το «Miami Vice ’85» έχει ως στόχο να εξερευνήσει «τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’80». Η ταινία φιλοδοξεί να μεταφέρει το κλίμα και την ατμόσφαιρα της εποχής, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην αρχική σειρά.

Η νέα κινηματογραφική εκδοχή είναι εμπνευσμένη από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς. Η πρωτότυπη παραγωγή είχε επηρεάσει την κουλτούρα και είχε καθορίσει το στυλ σε πολλούς τομείς, από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο, αφήνοντας μια ανεξίτηλη κληρονομιά.

Το σενάριο και η παραγωγή της ταινίας

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Νταν Γκίλροϊ, ο οποίος βασίστηκε στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Άντονι Γέρκοβιτς για την αρχική σειρά. Ένα προγενέστερο προσχέδιο του σεναρίου είχε αναλάβει ο Έρικ Γουόρεν Σίνγκερ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ιστορίας.

Την παραγωγή του «Miami Vice ’85» συνυπογράφουν δύο έμπειροι επαγγελματίες του χώρου. Ο Ντίλαν Κλαρκ και ο Τζόζεφ Κοσίνσκι συνεργάζονται για να φέρουν εις πέρας το φιλόδοξο αυτό κινηματογραφικό εγχείρημα, εξασφαλίζοντας την αρτιότητα της παραγωγής.

Τα μελλοντικά σχέδια των πρωταγωνιστών

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, βραβευμένος με Όσκαρ, έχει ήδη προγραμματίσει τις επόμενες επαγγελματικές του κινήσεις. Θα πρωταγωνιστήσει στη νέα εκδοχή του «The Thomas Crown Affair», όπου θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Στην ταινία αυτή θα συμπρωταγωνιστήσει με τους Άντρια Αρχόνα και Κένεθ Μπράνα.

Αντίστοιχα, ο Όστιν Μπάτλερ έχει επίσης νέα πρότζεκτ στον ορίζοντα. Η επόμενη ταινία στην οποία θα συμμετάσχει είναι το «Enemies» της A24, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, συνεχίζοντας την κινηματογραφική του πορεία μετά το «Miami Vice ’85».

Με πληροφορίες από: Topontiki