Το έργο «ΚΟΚΚΙΝΟ» με τους Γιώργο Κιμούλη και Δημήτρη Γκοτσόπουλο στο Θέατρο Μουσούρη

Ο Γιώργος Κιμούλης και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος παρουσιάζουν από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 το έργο «ΚΟΚΚΙΝΟ» του Τζον Λόγκαν στο Θέατρο Μουσούρη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Κιμούλης, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο Κάρολος Παυλάκης. Με αφορμή αυτή την παράσταση, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr, δίνοντας λεπτομέρειες για την υπόθεση και τα κεντρικά θέματα του έργου.

Η παράσταση «ΚΟΚΚΙΝΟ» στο Θέατρο Μουσούρη

Το θεατρικό έργο «ΚΟΚΚΙΝΟ» του Τζον Λόγκαν ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Μουσούρη, με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Κιμούλη και Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Οι παραστάσεις ξεκινούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας στο κοινό μια νέα θεατρική εμπειρία. Ο Γιώργος Κιμούλης, εκτός από τον ρόλο του, έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία της παράστασης, φέρνοντας τη δική του οπτική στο έργο.

Την παραγωγή του «ΚΟΚΚΙΝΟ» υπογράφει ο Κάρολος Παυλάκης. Η συνεργασία αυτών των συντελεστών φέρνει στη σκηνή ένα έργο που έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον, με τον Γιώργο Κιμούλη να μοιράζεται πληροφορίες για το περιεχόμενό του σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Το δίλημμα του Μαρκ Ρόθκο και η μετατροπή της τέχνης σε εμπόρευμα

Η υπόθεση του έργου «ΚΟΚΚΙΝΟ» εκτυλίσσεται στο στούντιο του διάσημου ζωγράφου Μαρκ Ρόθκο, στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Ο Ρόθκο, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, βρίσκεται αντιμέτωπος με την παραγγελία της ζωής του: τη δημιουργία μιας σειράς μεγάλων πινάκων που προορίζονται για τους τοίχους ενός πολυτελούς εστιατορίου στη Νέα Υόρκη.

Ο ζωγράφος, ο οποίος πίστευε ακράδαντα ότι η τέχνη αποτελεί χώρο στοχασμού, καλείται τώρα να τοποθετήσει το έργο του πάνω από τραπέζια πλουσίων, οι οποίοι πιθανόν θα το αγνοήσουν. Αυτή η κατάσταση αναδεικνύει τη μετατροπή της τέχνης σε εμπόρευμα και θέτει τον δημιουργό μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα. Το τεράστιο ποσό της παραγγελίας τον αναγκάζει να αποφασίσει αν θα παραμείνει πιστός στις αρχές του αρνούμενος την προσφορά, ή αν θα αποδεχτεί και θα συμβιβαστεί με έναν κόσμο που ο ίδιος περιφρονεί.

Η σύγκρουση γενεών και ο ρόλος του Κεν

Στο πλευρό του Μαρκ Ρόθκο εργάζεται ο Κεν, ένας νεαρός ζωγράφος που μαθαίνει την τέχνη κοντά του. Παρόλο που ο Κεν θαυμάζει απεριόριστα τον δάσκαλό του, αρχίζει να τον αμφισβητεί. Ο Κεν αντιπροσωπεύει τη φωνή μιας νέας γενιάς, η οποία έρχεται να ανατρέψει τα καθιερωμένα, να γκρεμίσει ό,τι θεωρήθηκε δεδομένο και να επιβάλει τους δικούς της όρους στον κόσμο της τέχνης.

Στον πυρήνα του έργου του Τζον Λόγκαν βρίσκεται ακριβώς αυτή η σύγκρουση μεταξύ δύο γενεών, ή πιο συγκεκριμένα, το πέρασμα από τη μία γενιά στην άλλη. Πάνω σε αυτό το έδαφος, ο συγγραφέας δομεί μια σχέση που λειτουργεί σε δύο επίπεδα και αλληλοτροφοδοτείται. Η σχέση του δασκάλου με τον μαθητή, καθώς στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον, θυμίζει συχνά τη σχέση πατέρα και γιου.

Η αέναη διαδοχή και η σκληρότητα της δημιουργίας

Ο ώριμος δημιουργός, Μαρκ Ρόθκο, νιώθει την απειλή ενός νέου κύματος καλλιτεχνών να πλησιάζει, ενώ ο νεότερος, Κεν, διεκδικεί τον δικό του χώρο και το δικαίωμά του να αμφισβητεί. Αυτή η κατάσταση αντικατοπτρίζει την αέναη διαδοχή των γενεών, την οποία κάθε νέα γενιά βιώνει ως ανατροπή, αλλά ταυτόχρονα και ως οφειλή προς εκείνους που προηγήθηκαν.

Ο Ρόθκο διδάσκει τον Κεν με έναν αυστηρό και συχνά βίαιο τρόπο. Δεν του παραδίδει απλώς κανόνες, αλλά τον εκθέτει στη σκληρότητα της δημιουργίας, απαιτώντας από αυτόν να σκέφτεται, να βλέπει και να αντιστέκεται. Ωστόσο, το μάθημα δεν είναι μονόδρομος. Ο δάσκαλος που διδάσκει είναι αυτός που, κάποια στιγμή, αφήνεται να διδαχθεί και ο ίδιος από τον μαθητή του.

Ο μαθητής χρειάζεται τον δάσκαλο για να σταθεί στα πόδια του, αλλά για να γίνει ο εαυτός του και να αναπτύξει τη δική του δημιουργική ταυτότητα, πρέπει κάποτε να σταθεί απέναντί του. Είναι απαραίτητο να αντικρούσει τον δάσκαλό του, ώστε να γεννηθεί ως δημιουργός. Σύμφωνα με το έργο, δεν μπορεί να υπάρξει γέννηση δημιουργού χωρίς αυτή τη ρήξη και την αντιπαράθεση.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Κιμούλη για το έργο

Ο Γιώργος Κιμούλης, μιλώντας για το έργο «ΚΟΚΚΙΝΟ», υπογράμμισε ότι αυτό αφορά τη δύσκολη, συχνά βίαια σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στη γενιά που αποχωρεί και στη γενιά που έρχεται. Αυτή η δυναμική είναι ένα από τα κεντρικά σημεία που εξερευνά η παράσταση.

Επιπλέον, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ανέφερε ότι το έργο θίγει τη σχέση ανάμεσα στο έργο που δημιουργεί ένας καλλιτέχνης και στον θεατή. Μέσα από αυτή την οπτική, το «ΚΟΚΚΙΝΟ» προσφέρει μια βαθύτερη ματιά στην αλληλεπίδραση της τέχνης με το κοινό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο δημιουργός.

Με πληροφορίες από: Topontiki