Ο Τάκης Τζαμαργιάς μιλά για τη «Συναίνεση» και το θέατρο

Ο σκηνοθέτης Τάκης Τζαμαργιάς μίλησε στο topontiki.gr, με αφορμή τον δεύτερο κύκλο παραστάσεων του έργου «Συναίνεση» (Consent) της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Νίνα Ρέιν. Το έργο παρουσιάζεται στο Σύγχρονο Θέατρο, μετά την επιτυχία των παραστάσεων της περασμένης άνοιξης, και ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στις θεματικές του, την ηθική και τη σύγκρουση της θεσμικής δικαιοσύνης με τη βιωμένη εμπειρία.

Η «Συναίνεση» επιστρέφει στη σκηνή

Το σύγχρονο και εξαιρετικά επίκαιρο έργο «Συναίνεση» (Consent) της Νίνα Ρέιν επιστρέφει για έναν δεύτερο κύκλο παραστάσεων. Οι παραστάσεις φιλοξενούνται στο Σύγχρονο Θέατρο, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Τάκη Τζαμαργιά. Η πρεμιέρα του νέου κύκλου έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου, μετά την επιτυχημένη πορεία που σημείωσε το έργο την περασμένη άνοιξη.

Η Νίνα Ρέιν, βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέας, υπογράφει ένα έργο που χαρακτηρίζεται από έντονο κοινωνικό προβληματισμό και διεισδυτικό λόγο. Το έργο αποκτά πιο έντονη και επίκαιρη διάσταση με τις θεματικές του γύρω από τη συναίνεση, την εξουσία και τη δυσκολία απόδειξης της αλήθειας σε υποθέσεις σεξουαλικής βίας και όχι μόνο.

Οι ηθοποιοί και η υπόθεση του έργου

Στην παράσταση συμμετέχει ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών, οι οποίοι ζωντανεύουν τους χαρακτήρες επί σκηνής. Το καστ περιλαμβάνει τους Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτη Γαβρέλα, Βαγγέλη Αμπατζή, Καλλιόπη Παναγιωτίδου και Μανταλένα Καραβάτου.

Ο Τάκης Τζαμαργιάς αναφέρθηκε στην υπόθεση του έργου, εξηγώντας ότι μέσα από την ιστορία μιας ομάδας δικηγόρων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, φωτίζονται τα όρια ανάμεσα στον νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη. Καθώς οι χαρακτήρες προσπαθούν να υπερασπιστούν τις θέσεις τους στο δικαστήριο, έρχονται αντιμέτωποι με τις δικές τους επιλογές, τις σχέσεις και τις αντιφάσεις τους. Το έργο θέτει καίρια ερωτήματα για το τι σημαίνει πραγματικά συναίνεση και πώς η αλήθεια μπορεί να διαμορφώνεται από διαφορετικές οπτικές.

Προβληματισμοί για τη συναίνεση και τη δικαιοσύνη

Η «Συναίνεση» φωτίζει τις σύνθετες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων και της απονομής δικαιοσύνης στη σύγχρονη κοινωνία. Ο Τάκης Τζαμαργιάς αναφέρθηκε και στο θέμα της ενσυναίσθησης, υπογραμμίζοντας ότι ίσως αποτελεί προϋπόθεση για τη συναίνεση. Αυτό υπονοεί η Νίνα Ρέιν, καθώς με την εξουσία της γλώσσας τίποτα δεν είναι αυτονόητο, ούτε η αλήθεια, ούτε η δικαιοσύνη, ούτε η ηθική.

Το έργο περιγράφεται ως μια μαύρη κωμωδία που πραγματεύεται τη σύγκρουση ανάμεσα στη θεσμική δικαιοσύνη και τη βιωμένη εμπειρία. Στη φρενήρη πορεία των οκτώ ηρώων της, αποκαλύπτεται ένα πολύσημο αξιακό σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει στάσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις, νομικίστικες λογικές, πατριαρχικά ιδεολογήματα και κυρίως μια ηθική που παραβιάζεται όταν και όπως βολεύει.

Η σκηνοθετική φιλοσοφία του Τάκη Τζαμαργιά

Σχετικά με τις επιλογές των έργων που ανεβάζει, ο Τάκης Τζαμαργιάς δήλωσε: «Είμαι σκηνοθέτης που με αφορά τι φτάνει στο κοινό». Με αυτή τη φράση, υπογραμμίζει τη σημασία της επικοινωνίας και της απήχησης του θεατρικού έργου στο κοινό, πέρα από την καλλιτεχνική του δημιουργία.

Επιπλέον, ο σκηνοθέτης τόνισε τη σημασία της ενσυναίσθησης και της δημοκρατικής λειτουργίας, λέγοντας: «Όταν μπαίνουμε στη θέση του άλλου, τότε μόνο λειτουργούμε δημοκρατικά». Η δήλωση αυτή συνδέεται άμεσα με τους προβληματισμούς του έργου «Συναίνεση» και την ανάγκη κατανόησης των διαφορετικών οπτικών.

Πολυτασικό θέατρο και μελλοντικά σχέδια

Ο Τάκης Τζαμαργιάς μίλησε και για τα προσεχή του σχέδια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ολοκλήρωσε τη συνομιλία του με το topontiki.gr τονίζοντας ότι το θέατρο πρέπει να είναι πολυτασικό. Αυτή η άποψη υποδηλώνει μια προσέγγιση που αγκαλιάζει την ποικιλομορφία των θεατρικών μορφών και θεματικών, επιτρέποντας στο θέατρο να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες και προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki