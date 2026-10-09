Το ντοκιμαντέρ των Oasis «Don’t Look Back in Anger» διαθέσιμο στο Disney+

Το ντοκιμαντέρ των Oasis με τίτλο «Don’t Look Back in Anger», το οποίο προβλήθηκε πρόσφατα στις κινηματογραφικές αίθουσες, είναι πλέον διαθέσιμο για το κοινό μέσω της πλατφόρμας του Disney+. Η ταινία, που καταγράφει σημαντικές στιγμές της πορείας του συγκροτήματος, προτείνεται ως ιδανική επιλογή για ένα βραδάκι του Σαββατοκύριακου.

Η κινηματογραφική εμπειρία και η νοσταλγία των '90s

Η προβολή του ντοκιμαντέρ στον κινηματογράφο έγινε σε ένα κλασικό, ιστορικό συνοικιακό σινεμά, μια επιλογή που φάνηκε σχεδόν σκόπιμη. Η μοναχική αίσθηση και η νοσταλγία που χαρακτηρίζουν τους συνοικιακούς κινηματογράφους θεωρήθηκε ότι ταίριαζαν απόλυτα σε μια ειδική αναδρομή στα '90s.

Η επιλογή αυτή συνδέθηκε και με την αναμονή για ένα ωραίο πισωγύρισμα στα '90s, με φόντο τις εξαιρετικές μουσικές των Oasis, αν και ορισμένα κομμάτια δεν ήταν όλα της αρεσκείας του θεατή. Η απόφαση να παρακολουθήσει το «Don’t Look Back in Anger» ενισχύθηκε και από την πρόσφατη στιγμή που το τραγούδι «Wonderwall» ακούστηκε στο Μουντιάλ. Μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από τη διοργάνωση, παίκτες και φίλαθλοι, σε τεράστια συναισθηματική φόρτιση, το τραγουδούσαν όλοι μαζί στην Ατλάντα, γεγονός που έδωσε ένα επιπλέον κίνητρο για την παρακολούθηση της ταινίας.

Προσδοκίες και απογοήτευση από το ντοκιμαντέρ

Υπήρχε μια κρυφή προσδοκία και έντονη περιέργεια ότι το ντοκιμαντέρ θα αποκάλυπτε πολλά περισσότερα, πιο εσωτερικά και «ζουμερά» στοιχεία σχετικά με τη διαμάχη μεταξύ των αδερφών Γκάλαχερ. Επιπλέον, ο θεατής ήλπιζε να μάθει για τη διαδικασία που οδήγησε στην επανένωσή τους, ένα γεγονός που είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στο κοινό.

Ωστόσο, η έξοδος από τον κινηματογράφο βρήκε τον θεατή κάπως απογοητευμένο. Δεν αποκτήθηκαν νέες πληροφορίες, δεν παρουσιάστηκε κάτι καινούργιο και δεν ακούστηκαν καν τα προσωπικά αγαπημένα τραγούδια των Oasis. Παρόλα αυτά, η εμπειρία περιλάμβανε το σιγοτραγούδισμα του «Champagne Supernova» από τα καθίσματα.

Η επανένωση των Oasis και οι μελλοντικές περιοδείες

Η επανένωση των αδερφών Γκάλαχερ, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια διαμάχης, πραγματοποιήθηκε ενόψει της περιοδείας τους Oasis Live ’25. Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την επανένωση ως μια πράξη που προσφέρει αγάπη στο φανατικό κοινό τους.

Η επανένωση αυτή, η οποία γιορτάστηκε κατά τη διάρκεια της περιοδείας, καταγράφηκε λεπτομερώς στο ντοκιμαντέρ, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Αυτή η επιτυχία, σε συνδυασμό με την επανασύνδεση του συγκροτήματος, οδήγησε στην ανακοίνωση μιας νέας παγκόσμιας περιοδείας, η οποία έχει προγραμματιστεί για το έτος 2027, προσφέροντας νέα ελπίδα στους θαυμαστές.

Η θέση των Oasis στην Brit Pop σκηνή

Στη δεκαετία του '90, ο θεατής του ντοκιμαντέρ δεν ήταν ποτέ φανατικός των Oasis, εκφράζοντας προτίμηση σε άλλα συγκροτήματα της εποχής. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι Pulp, Suede και The Verve ως πιο αγαπημένα, ενώ μεσουρανούσαν επίσης οι Radiohead, οι Pearl Jam και οι Red Hot Chilli Peppers.

Παρόλα αυτά, η συμμετοχή στην κουλτούρα της Brit Pop της εποχής σήμαινε ότι, «definitely maybe», άκουγε κανείς και Oasis, ανεξάρτητα από τις προσωπικές προτιμήσεις. Το ντοκιμαντέρ, πέρα από τη μουσική διάσταση, φαίνεται να μεταφέρει και ένα μήνυμα συμφιλίωσης, υποδηλώνοντας ότι όλοι, και ειδικά τα αδέρφια, μπορούν τελικά να τα ξαναβρούν, ανεξάρτητα από τις διαφορές που τους χώρισαν, δίνοντας μια αίσθηση αγάπης στο φανατικό κοινό τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis