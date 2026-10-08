Νέα ρήξη Βίσση – Καρβέλα: Οικονομικές αξιώσεις και δημόσιες καταγγελίες

Μια σχέση δεκαετιών μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα δοκιμάζεται ξανά, αυτή τη φορά με οικονομικές αξιώσεις, δημόσιες καταγγελίες και την πιθανότητα δικαστικής συνέχειας. Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας έχουν υπάρξει ζευγάρι, σύζυγοι, γονείς, συνεργάτες, φίλοι και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δίδυμα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Μαζί έγραψαν και τραγούδησαν ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού ποπ ρεπερτορίου, ενώ στο παρελθόν έχουν χωρίσει, τσακωθεί, πάψει να μιλούν και ξαναβρεθεί, επιστρέφοντας πάντα ο ένας στη ζωή του άλλου.

Η αφορμή της νέας αντιπαράθεσης

Η τρέχουσα ρήξη, ωστόσο, παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται εκατομμύρια ευρώ, ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, συμφωνίες που φέρεται να μην υπογράφηκαν, καθώς και δημόσιες καταγγελίες. Η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε δικαστική διαμάχη σχετικά με τα τραγούδια που ο Νίκος Καρβέλας έγραψε και η Άννα Βίσση ερμηνεύει εδώ και δεκαετίες.

Η αφορμή για την τωρινή διαμάχη ήταν η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, όπου εμφανίστηκε μπροστά σε περίπου 95.000 θεατές. Ο Νίκος Καρβέλας δεν ήταν παρών σε αυτή τη μεγάλη βραδιά. Λίγες ημέρες μετά τη συναυλία, οι δύο πλευρές άρχισαν να ανταλλάσσουν δημόσια πυρά, παρουσιάζοντας διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της εκδήλωσης.

Οι ισχυρισμοί του Νίκου Καρβέλα

Αρχικά, η διαφορά παρουσιάστηκε ως οικονομική. Ο Νίκος Καρβέλας υποστήριξε ότι δεν του καταβλήθηκε η συμφωνημένη αμοιβή του. Επιπλέον, δήλωσε ότι υπήρξε σοβαρή καλλιτεχνική διαφωνία με την κατεύθυνση που έχει πάρει η Άννα Βίσση στην καριέρα της.

Παράλληλα, ο Νίκος Καρβέλας έθεσε θέμα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι προσκεκλημένοι του στη συναυλία του ΟΑΚΑ. Υποστήριξε ότι αυτό το γεγονός συνέβαλε στην απόφασή του να μην παραστεί στην εκδήλωση.

Η απάντηση από την πλευρά της Άννας Βίσση

Από την πλευρά της Άννας Βίσση, δόθηκε μια διαφορετική εικόνα των γεγονότων. Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσε ότι δεν υπήρξε κανένας αποκλεισμός του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας επέλεξε να μην παρευρεθεί.

Ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε επίσης σε ένα ποσό περίπου 300.000 ευρώ, το οποίο, όπως είπε, είχε καταβληθεί πριν από τη συναυλία για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών. Η ίδια η Άννα Βίσση, σε προσωπική της απάντηση, υποστηρίζει ότι τρεις ημέρες πριν από τη συναυλία πληροφορήθηκε πως ο Νίκος Καρβέλας ζητούσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Τα χρήματα και οι καταγγελίες

Σύμφωνα με την Άννα Βίσση, το ποσό των 1,5 εκατομμυρίου ευρώ έπρεπε να καταβληθεί μέσα σε 24 ώρες. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως καταγγέλλει η ίδια, ο Νίκος Καρβέλας θα επιχειρούσε να σταματήσει τη συναυλία. Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ακόμη ότι στη συνέχεια δέχθηκε απειλές από τον άλλοτε σύζυγό της και συνεργάτη της, ότι θα την εκθέσει δημόσια και ότι θα την καταστρέψει προσωπικά και καλλιτεχνικά.

Η Άννα Βίσση αναφέρεται επίσης σε περισσότερα από 500.000 ευρώ που, όπως δηλώνει, είχαν δοθεί στον Νίκο Καρβέλα κατά το προηγούμενο εξάμηνο. Αυτή η παροχή χρημάτων φέρεται να έγινε σε μια περίοδο οικονομικής ανάγκης του Νίκου Καρβέλα, με ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων να προέρχεται από τον εφοπλιστή κ. Γιάννη Κούστα.

Η θέση της εταιρείας παραγωγής

Εν μέσω αυτής της αντιπαράθεσης, η εταιρεία παραγωγής D&A Live Concerts πέρασε στην αντεπίθεση. Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει εκπληρώσει όλες τις νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους συνεργάτες της. Σε αυτούς τους συνεργάτες περιλαμβάνεται και ο Νίκος Καρβέλας.

Η ανακοίνωση της D&A Live Concerts αναφέρει επίσης ότι η εταιρεία απευθύνθηκε στην AUTODIA, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται οι σχετικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki