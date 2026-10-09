Το έργο «Η αλήθεια είναι» του Δημήτρη Δημητριάδη ανεβαίνει στο Πλύφα

Μία νέα θεατρική παραγωγή, το έργο «Η αλήθεια είναι» του καταξιωμένου συγγραφέα Δημήτρη Δημητριάδη, ετοιμάζεται να παρουσιαστεί στο κοινό. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Καραντινάκη, κάνει πρεμιέρα στις 12 Οκτωβρίου και θα φιλοξενείται στο θέατρο Πλύφα. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα έργο που θέτει παράξενα ερωτήματα γύρω από την έννοια της αλήθειας και του ψεύδους.

Η ταυτότητα του έργου και η πρεμιέρα

Το έργο «Η αλήθεια είναι» αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός για το ελληνικό θέατρο, καθώς κάθε δημιουργία του Δημήτρη Δημητριάδη χαρακτηρίζεται από τη μοναδική του προσέγγιση. Ο συγγραφέας θέτει ένα βαθύ ερώτημα σχετικά με την αλήθεια, ορίζοντας το ψεύδος ως αντώνυμο και τη μη αποδοχή της αλήθειας ως συνώνυμο του ψεύδους.

Η παράσταση, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Γρηγόρη Καραντινάκη, θα μπορούσε να εκληφθεί ως ένα συμβάν αστυνομικού δελτίου, δοσμένο όμως με διαστάσεις ποιητικού λόγου και δραματικής γραφής. Παράλληλα, αποτελεί μια σύγχρονη ηθογραφία, βαθιά υπαρξιακή και έντονα φορτισμένη, ένα κείμενο-ομολογία που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της αλήθειας.

Ο συγγραφέας και οι σκέψεις του

Ο Δημήτρης Δημητριάδης έχει εκφράσει τις απόψεις του για το έργο του και το θέατρο. Όπως είχε αναφέρει στον συνάδελφο Γιώργο Βουδικλάρη, με αφορμή το ανέβασμα του εμβληματικού του έργου «Πεθαίνω σαν χώρα» από τον Γιάννη Σκουρλέτη κατά την περίοδο της Covid, «από εκεί ξεκινούν όλα, όλο μου το έργο, στη λογοτεχνία και στο θέατρο και αλλού». Ο ίδιος προσέθεσε ότι το έργο του αναπαράγει και επαναλαμβάνει μια παθολογία, σχεδόν μία επιδημία, παρομοιάζοντας την πανδημία που βίωσε η Ελλάδα με έναν κοινό τόπο.

Σε σχέση με το θέατρο, ο συγγραφέας έχει δηλώσει ότι «νομίζω ότι στο θέατρο δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να αναγεννηθεί». Πιστεύει ότι το θέατρο μπορεί να γίνει η έκφραση του παρόντος, του εκάστοτε παρόντος, προσφέροντας μια νέα προοπτική στην τέχνη.

Η υπόθεση και τα μηνύματα

Η υπόθεση του έργου επικεντρώνεται σε δύο πρόσωπα, τον πατέρα και τη μητέρα, και στον εκκωφαντικά απών-παρών γιο τους. Μέσα από τη δική τους αλήθεια, ξετυλίγεται ο μίτος των σχέσεών τους και των επιλογών τους.

Η ζωή του γιου δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές των γονέων του. Το φαινομενικά άσπιλο περιβάλλον τους, η σεμνή οικογένειά τους και η θεοσεβούμενη εικόνα τους αρχίζουν να καταρρέουν όταν το παιδί τους επιλέγει να είναι «διαφορετικό». Αυτή η επιλογή κλονίζει τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις αρχές τους, οδηγώντας τους στην απόφαση να τον βγάλουν από τη ζωή τους.

Το έργο ξεδιπλώνει την υποκρισία και τη βία της ψευδούς ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Οι γονείς εμμένουν στη σκληρή απόφασή τους, αδημονούν για την υλοποίησή της και υπομένουν τις συνέπειες των πράξεών τους, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές συγκρούσεις και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν.

Η αλήθεια που δεν μπορεί να σωπάσει

Ο Δημήτρης Δημητριάδης, σε ένα από τα πιο αποκαλυπτικά θεατρικά του κείμενα, δίνει φωνή στην αλήθεια. Αυτή η φωνή δεν δίνεται απλώς για να ακουστεί, αλλά γιατί η αλήθεια δεν μπορεί πλέον να σωπάσει.

Όπως αναφέρουν ο συγγραφέας και ο σκηνοθέτης, η παράσταση είναι «μια παράσταση για εκείνα που δεν τολμήσαμε να πούμε ποτέ». Μέσα από το έργο, τίθεται το ερώτημα προς το κοινό: «Άραγε τις δικές μας αλήθειες θα τις πούμε;»

Συντελεστές της παράστασης

Τη μουσική επιμέλεια της παράστασης έχει αναλάβει ο Άκης Καρράς, ενώ τη χορογραφία η Μαργαρίτα Τρίκκα. Τα σκηνικά είναι δημιουργία του Γρηγόρη Καραντινάκη και τα κοστούμια της Ηρώς Κισσανδράκη. Βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Ιάσωνας Βροχίδης.

Τη δημιουργία του trailer και του video έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Μπελεγρής, ενώ οι φωτογραφίες είναι της Δομνίκης Μητροπούλου. Στους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν οι Γιάννης Δρακόπουλος και Ηρώ Κισσανδράκη. Για την προπώληση των εισιτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-alitheia-einai-2/.

Με πληροφορίες από: Topontiki