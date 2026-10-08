Το Hyundai Inster 115ps αλλάζει τις ισορροπίες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης

Το νέο Hyundai Inster 115ps ήρθε για να αλλάξει τις ισορροπίες στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης. Το μοντέλο διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να ωθήσουν τους οδηγούς να κάνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Προσφέρει λύσεις σε όσους κινούνται στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, συνδυάζοντας χώρους, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ευελιξία.

Εξωτερική σχεδίαση με στοιχεία crossover

Το Hyundai Inster ενσωματώνει στοιχεία από crossover, γεγονός που του προσδίδει έναν πιο «στιλάτο» χαρακτήρα, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς όπου τα SUV κυριαρχούν. Η σχεδίασή του είναι ιδιαίτερη και το κάνει να ξεχωρίζει, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα.

Ο διαφορετικός χαρακτήρας του αυτοκινήτου στον τομέα της αισθητικής αναδεικνύεται μέσα από την υπογραφή των φώτων ημέρας LED και τα φλας με τα γραφικά pixels. Πλάγια, διαθέτει φουσκωμένους θόλους, οι οποίοι προσδίδουν μεγαλύτερη υπόσταση στο όχημα, ενώ περιμετρικά υπάρχουν μαύρα πλαστικά για επιπρόσθετη προστασία. Στο πίσω μέρος, το φως διαθέτει μονάδες pixel και συμπληρώνεται από έναν μεγάλο προφυλακτήρα.

Διαστάσεις και αεροδυναμική

Όσον αφορά τις διαστάσεις του, το νέο Hyundai Inster έχει μήκος 3,82 μέτρα, πλάτος 1,61 μέτρα και ύψος 1,57 μέτρα. Το μεταξόνιο του αυτοκινήτου ανέρχεται στα 2,58 μέτρα, προσφέροντας μια ισορροπημένη κατανομή χώρων.

Η απόσταση του οχήματος από το έδαφος είναι 16 εκατοστά, ενώ ο αεροδυναμικός συντελεστής του φτάνει τα 0,31cd. Αυτά τα χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην ευελιξία του αυτοκινήτου στην πόλη και στην αποδοτικότητά του.

Εσωτερικό και εργονομία

Περνώντας στο εσωτερικό του νέου Inster, η καμπίνα του είναι ευχάριστη, παρά τη χρήση σκληρών πλαστικών. Διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων με οθόνη 10,25 ιντσών, ενώ η κεντρική οθόνη αφής έχει το ίδιο μέγεθος. Κάτω από την κεντρική οθόνη, υπάρχουν φυσικά κουμπιά για τις βασικές λειτουργίες του κλιματισμού, διευκολύνοντας τον χειρισμό.

Στο εσωτερικό, έχουν προβλεφθεί πολλοί αποθηκευτικοί χώροι για μικροαντικείμενα, τόσο χαμηλά στην κεντρική κονσόλα, όσο και στα πάνελ των θυρών και στην εσοχή που δημιουργείται από το χώρισμα του ταμπλό. Ο λεβιές ταχυτήτων έχει τοποθετηθεί πίσω από το τιμόνι, απελευθερώνοντας έτσι χώρο στην κεντρική κονσόλα. Τα εμπρός καθίσματα επικοινωνούν μεταξύ τους, προσφέροντας μια αίσθηση ενιαίου χώρου.

Άνεση επιβατών και χώροι αποσκευών

Μία ευχάριστη έκπληξη αποτελεί ο αρκετός χώρος για τα πόδια των πίσω επιβατών, σε συνδυασμό με το επίπεδο κεντρικό δάπεδο, γεγονός που ενισχύει την άνεση. Παράλληλα, υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στα κεφάλια των επιβατών και στην οροφή, εξασφαλίζοντας ευρυχωρία.

Το άνοιγμα των πίσω θυρών είναι μεγάλο, διευκολύνοντας σημαντικά την επιβίβαση και την αποβίβαση των επιβατών. Τα πίσω καθίσματα διαθέτουν δυνατότητα μετατόπισης και ανάκλισης, προσφέροντας πρόσθετη άνεση ή αυξημένο χώρο αποσκευών ανάλογα με τις ανάγκες. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι 280 λίτρα με τα καθίσματα στην κανονική τους θέση, φτάνει τα 350 λίτρα εάν συρθούν εμπρός, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο χώρος μπορεί να φτάσει τα 1.059 λίτρα.

Επιδόσεις και αυτονομία

Το Hyundai Inster 115ps τροφοδοτείται από μία μπαταρία 49 kWh, η οποία παρέχει ενέργεια σε έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 115 ίππων και 147Nm ροπής. Αυτό μεταφράζεται σε απόδοση 11,61 κιλά ανά ίππο, προσφέροντας ικανοποιητικές επιδόσεις για την κατηγορία του.

Η τελική ταχύτητα του οχήματος ανέρχεται στα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η επιτάχυνση από τη στάση μέχρι τα 100 χιλιόμετρα την ώρα ολοκληρώνεται σε 10,6 δευτερόλεπτα. Στην καθημερινή χρήση, κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η ενεργειακή κατανάλωση καταγράφηκε στα 14,3 kWh, προσφέροντας μια αυτονομία 340 χιλιομέτρων.

Με πληροφορίες από: Topontiki