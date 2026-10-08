ΙΣΑ: Αυξημένες οι καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες και ιατρικές πράξεις μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

ΙΣΑ: Αυξημένες οι καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες και ιατρικές πράξεις μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) διαβιβάζει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και στην Περιφέρεια πλήθος καταγγελιών που αφορούν αδόκιμες θεραπείες και ιατρικές πρακτικές. Οι καταγγελίες αυτές ήρθαν στο φως μετά τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και έχουν δημιουργήσει έναν πρωτοφανή όγκο υποθέσεων για τον Σύλλογο. Ο ΙΣΑ ζητά άμεσες θεσμικές αλλαγές για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Κατακόρυφη αύξηση καταγγελιών

Μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, ο αριθμός των καταγγελιών πολιτών για πρακτικές που θεωρούνται αντίθετες με την ιατρική επιστήμη έφτασε τις 318. Από αυτές τις καταγγελίες, οι 241 υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας MedWatch. Οι υπόλοιπες 77 καταγγελίες απευθύνθηκαν απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Η αύξηση αυτή των υποθέσεων έχει επιβαρύνει σημαντικά τις ήδη υπάρχουσες επτά τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου του Συλλόγου. Οι επιτροπές αυτές έχουν ήδη υπό την εποπτεία τους έναν μεγάλο αριθμό υποθέσεων και δραστηριοτήτων, δυσκολεύοντας την ανταπόκριση στον νέο όγκο εργασίας.

Επιβάρυνση των επιτροπών ελέγχου

Οι υφιστάμενες επτά τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου του ΙΣΑ αντιμετωπίζουν καθημερινά ένα βαρύ φόρτο εργασίας. Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν αδειοδοτήσεις νέων ιατρείων, με περίπου 25 νέα ιατρεία να προστίθενται κάθε εβδομάδα. Επιπλέον, ασχολούνται με τροποποιήσεις βεβαιώσεων, επανελέγχους και δειγματοληψίες.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και την αποτελεσματική διαχείριση του όγκου εργασίας, απαιτούνται τουλάχιστον 20 επιτροπές. Ο τρέχων αριθμός των επιτροπών δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει.

Θεσμικό πρόβλημα και άρνηση συμμετοχής

Το ζήτημα της ενίσχυσης των Επιτροπών Ελέγχου συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ την 1η Οκτωβρίου 2026. Παρά το αίτημα για καθολική συμμετοχή των μελών στη συγκρότηση περισσότερων κλιμακίων, ένας μεγάλος αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις αρνήθηκε να συμμετάσχει.

Αυτή η άρνηση, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, αναδεικνύει ένα θεσμικό πρόβλημα που απορρέει από τον Νόμο 4472/2017 και συγκεκριμένα το άρθρο 85 παράγραφος 3. Η διάταξη αυτή ορίζει ότι σε κάθε Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να προεδρεύει υποχρεωτικά και σε εθελοντική βάση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ΙΣΑ έχει ήδη απευθύνει αίτημα στο Υπουργείο Υγείας για την τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης.

Αίτημα για αλλαγή θεσμικού καθεστώτος

Με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ο ΙΣΑ μεταφέρει τις υποθέσεις που απαιτούν εκτεταμένη επιχειρησιακή έρευνα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (πρώην ΣΕΥΥΠ) και στην Περιφέρεια. Ο Σύλλογος δηλώνει αντικειμενική αδυναμία να διαχειριστεί τον πρωτοφανή όγκο ελέγχων με το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ έχει αποστείλει επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας την άμεση αλλαγή του θεσμικού καθεστώτος των Επιτροπών Ελέγχου. Επιπλέον, αιτείται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) τον σαφή προσδιορισμό των ιατρικών πράξεων και του εξοπλισμού ανά ειδικότητα, ώστε να υπάρξει σαφήνεια στο τοπίο των ιατρικών υπηρεσιών.

Εσωτερικός έλεγχος και θωράκιση διαδικασιών

Ο ΙΣΑ υπογραμμίζει την ανάγκη οι σοβαρές καταγγελίες που προέρχονται από την πλατφόρμα MedWatch να ελέγχονται από έναν οργανωμένο κρατικό μηχανισμό. Το Προεδρείο του ΙΣΑ, στο πλαίσιο ενός εσωτερικού ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη, προχωρά στην περαιτέρω θωράκιση των διαδικασιών.

Αυτό περιλαμβάνει τη θέσπιση πρόσθετων δικλείδων ασφαλείας και ενισχυμένων μηχανισμών εποπτείας κατά τη διενέργεια των ελέγχων. Σε θεσμικό επίπεδο, ο ΙΣΑ ασκεί πίεση στις Επιστημονικές Εταιρείες Κορμού και το ΚΕΣΥ, ώστε να οριστούν με ακρίβεια ποιες ιατρικές πράξεις, μηχανήματα και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα, με σκοπό την οριστική επίλυση των ζητημάτων που ανακύπτουν.

Με πληροφορίες από: Topontiki