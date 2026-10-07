Υπόθεση Καμπούρη: Κακουργηματικές διώξεις για απάτη εκατομμυρίων και άγνωστη επίθεση με μαχαίρι

Ο Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με άλλα δέκα άτομα, οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε κακουργηματικές διώξεις για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ, με τη ζημιά στο Δημόσιο να ανέρχεται σε πάνω από 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Από την ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων προέκυψαν σημαντικές χρηματικές κινήσεις, ενώ στο φως ήρθε και ένα περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι που είχε καταγγείλει ο κ. Καμπούρης στο παρελθόν.

Οι κακουργηματικές διώξεις και η ζημιά στο δημόσιο

Οι έντεκα συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε κακουργηματικές διώξεις. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει πολλά στοιχεία γύρω από τη δράση και τη δομή μιας εγκληματικής οργάνωσης. Η οργάνωση φέρεται να μην κατέθετε ασφαλιστικές εισφορές και να δημιουργούσε εκατομμύρια χρεών προς την εφορία.

Η ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ανέρχεται σε 5.352.556,57 ευρώ. Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ φτάνουν τα 1.759.000 ευρώ, ενώ οι συνολικές οφειλές προς την ΑΑΔΕ αγγίζουν τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση της οργάνωσης φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, με την ίδρυση της πρώτης εταιρείας.

Οι τραπεζικές κινήσεις και η θυρίδα με μετρητά

Από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των εμπλεκόμενων εταιρειών, προέκυψαν σημαντικά οικονομικά στοιχεία. Από το 2021 έως σήμερα, μεταξύ των εμπλεκόμενων νομικών και φυσικών προσώπων, υπήρξαν πιστώσεις αξίας 630.000 ευρώ και χρεώσεις 700.000 ευρώ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν αναλήψεις μετρητών ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, οι αναλήψεις του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της τετραετίας από το 2021 έως τα τέλη του 2025 ανήλθαν στο ποσό των 2.218.406 ευρώ. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε θυρίδα που ανήκει στη σύζυγο του κ. Καμπούρη, εντοπίστηκαν 53.000 ευρώ σε μετρητά.

Από το 2021 έως και τα τέλη του 2025, δηλώθηκαν ως έσοδα 2.184.228 ευρώ, ενώ τα έξοδα των εταιρειών ανήλθαν στα 2.250.794 ευρώ. Μάλιστα, κόπηκαν τιμολόγια ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Το δίκτυο των εταιρειών και η μέθοδος της απάτης

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να «στρατολόγησαν» δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες και τέσσερις «αχυράνθρωπους» για να στήσουν το δίκτυο της απάτης. Το δίκτυο αυτό αποτελούνταν από 29 εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Από τις 29 εταιρείες που είχαν δημιουργήσει, οι 18 δεν απασχολούσαν προσωπικό, οι 15 δεν τηρούσαν προσωπικό λογαριασμό, ενώ οι 14 είχαν κοινή έδρα. Όταν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος θεωρούσαν ότι μία εταιρεία είχε εκπληρώσει τον επιθυμητό στόχο της, τότε της έβαζαν «λουκέτο» για να αποφύγουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου. Ανάμεσα στις εταιρείες αυτές, φαίνεται να υπήρχαν χρηματικές συναλλαγές και με το όνομα του ΛΑΟΣ.

Σε πολλές από αυτές τις εταιρείες, φέρεται να εφαρμόζονταν η «μέθοδος» με τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, όπου κάποια άτομα δηλώνονταν σε περισσότερες από μία εταιρείες. Ωστόσο, οι ασφαλιστικές εισφορές για αυτούς τους εργαζόμενους δεν καταβάλλονταν ποτέ.

Οι αναρτήσεις στο Facebook και οι «αφανείς» διασυνδέσεις

Ένα δύσκολο κομμάτι της έρευνας για την Οικονομική Αστυνομία ήταν η σύνδεση του Φίλιππου Καμπούρη με τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Κάποιες αναρτήσεις που έκανε ο ίδιος στο Facebook φέρεται να τον «έκαψαν», καθώς συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία για να φανεί η σύνδεσή του με μία σειρά από νυχτερινά κέντρα.

Ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανιζόταν να διαφημίζει και να προωθεί, μέσω αναρτήσεών του, μαγαζιά διασκέδασης που είναι δημοφιλή σε κεντρικά σημεία της Αττικής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν αναρτήσεις προς τον κ. Καμπούρη από χρήστες του διαδικτύου, οι οποίες, κατά την ΕΛ.ΑΣ., υποδηλώνουν ότι εκείνος ήταν ο αφανής διαχειριστής. Παραδείγματα τέτοιων αναρτήσεων είναι: «Καλή αρχή Φίλιππε στο νέο ξεκίνημα του μαγαζιού, καλορίζικο Φίλιππά μου, καλή επιτυχία, πάντα γεμάτος, καλές δουλειές».

Στο πλαίσιο της έρευνας, κλήθηκαν για κατάθεση ως μάρτυρες και γνωστοί καλλιτέχνες, διότι δεν καταβάλλονταν οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Πρόκειται για καλλιτέχνες που απασχολούνταν σε νυχτερινά κέντρα που συνδέονται με τον κ. Καμπούρη.

Η άγνωστη επίθεση με μαχαίρι

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν, στο πλαίσιο της έρευνας, για ένα περιστατικό που είχε καταγγείλει ο Φίλιππος Καμπούρης στην Αστυνομία στις 10 Αυγούστου 2026. Τότε, είχε μεταβεί στην Ασφάλεια και είχε καταθέσει ότι δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από υπάλληλο καταστήματος εστίασης στην Καλλιθέα.

Ο κ. Καμπούρης είχε δηλώσει ότι εργαζόταν ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων στο συγκεκριμένο κατάστημα. Η επίθεση, όπως κατέθεσε, συνέβη ενώ μιλούσε στο προσωπικό για θέματα προγραμματισμένων αδειών και για την ανάγκη έγκαιρης ειδοποίησης της εταιρίας για τις απουσίες του προσωπικού.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, εξερχόμενος από τη ΓΑΔΑ, δήλωσε αθώος. Όλοι οι συλληφθέντες θα παραμείνουν κρατούμενοι στη ΓΑΔΑ μέχρι να απολογηθούν στον αρμόδιο Ανακριτή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki