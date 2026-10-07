Η ΑΕΚ επικράτησε της Σαλόν Βίλπας με νικητήριο λέι απ του Ερτέλ

Η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει της φινλανδικής ομάδας Σαλόν Βίλπας με σκορ 95-93, σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε πραγματικό δράμα μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Η νίκη αυτή ήρθε χάρη σε ένα νικητήριο λέι απ του Τομά Ερτέλ, μόλις 1.3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Με αυτόν τον τρόπο, η Ένωση άνοιξε τον λογαριασμό της στο Basketball Champions League, σημειώνοντας την πρώτη της επιτυχία στη διοργάνωση.

Δραματική εξέλιξη και τελικό αποτέλεσμα

Ο αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Σαλόν Βίλπας χαρακτηρίστηκε από τη δραματική του εξέλιξη, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι δύο ομάδες πάλεψαν σκληρά για τη νίκη, με το σκορ να εναλλάσσεται συνεχώς και την αγωνία να κορυφώνεται σε κάθε κατοχή της μπάλας. Η αμφίρροπη μάχη στο παρκέ προσέφερε πλούσιο θέαμα και έντονες συγκινήσεις.

Τελικά, η ελληνική ομάδα κατάφερε να αποσπάσει το ροζ φύλλο αγώνα, επικρατώντας με το οριακό 95-93. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί μια σημαντική αρχή για την πορεία της ΑΕΚ στη διοργάνωση, δίνοντας στην ομάδα την απαραίτητη ώθηση για τις επόμενες αναμετρήσεις της στο Basketball Champions League.

Το λέι απ της νίκης από τον Τομά Ερτέλ

Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, Τομά Ερτέλ, ήταν αυτός που έβαλε την υπογραφή του στην πολύτιμη νίκη της ΑΕΚ. Με το σκορ να είναι ισόπαλο και τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, ο Γάλλος γκαρντ ανέλαβε την τελευταία επίθεση της ομάδας του, δείχνοντας αποφασιστικότητα και ψυχραιμία σε μια κρίσιμη στιγμή.

Το νικητήριο λέι απ του Ερτέλ εκτελέστηκε με απόλυτη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, μόλις 1.3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Η ενέργεια αυτή ήρθε μετά από μια άψογη εκτέλεση στο ανοικτό γήπεδο από την Ένωση, η οποία εκμεταλλεύτηκε πλήρως την κακή και άστοχη επίθεση της φινλανδικής Σαλόν Βίλπας, τρέχοντας γρήγορα στον αιφνιδιασμό.

Η πρώτη νίκη στο Basketball Champions League και η αποφυγή της έκπληξης

Η επικράτηση επί της Σαλόν Βίλπας έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΑΕΚ, καθώς αποτελεί την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση του Basketball Champions League. Αυτό το θετικό ξεκίνημα δίνει σημαντική ώθηση στην ομάδα για τη συνέχεια των υποχρεώσεών της, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των παικτών και του τεχνικού επιτελείου.

Με αυτή την επιτυχία, η ΑΕΚ απέφυγε μια πιθανή «έκπληξη» που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην πορεία της στη διοργάνωση. Η φινλανδική ομάδα είχε δείξει ότι μπορούσε να είναι απειλητική, αλλά η ΑΕΚ κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση και να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, εξασφαλίζοντας τους πρώτους της βαθμούς.

Ο ρόλος του προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα

Στον πάγκο της ΑΕΚ, ο έμπειρος Ντράγκαν Σάκοτα οδήγησε την ομάδα σε αυτή την πολύτιμη νίκη. Η στρατηγική του προπονητή και οι επιλογές του κατά τη διάρκεια του αγώνα συνέβαλαν καθοριστικά στην τελική επικράτηση σε ένα τόσο κρίσιμο και οριακό παιχνίδι. Η ομάδα έδειξε ότι ακολουθεί το πλάνο του τεχνικού της ηγέτη.

Η ομάδα του Σάκοτα έδειξε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα, ειδικά στις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης, καταφέρνοντας να διαχειριστεί την πίεση και να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα θετικό σημάδι για τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα υπό την καθοδήγηση του Σέρβου τεχνικού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta