Το Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof με ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή κυκλοφορεί στην Ελλάδα

Το νέο Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof, με την ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή, έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά. Το συγκεκριμένο μοντέλο έρχεται να συμπληρώσει την γκάμα του νέου Renault 4, προσφέροντας ένα ξεχωριστό σχεδιαστικό στοιχείο που αναβαθμίζει την συνολική του εικόνα. Η μαύρη, υφασμάτινη οροφή, εκτός από την αισθητική της, ενσωματώνει και μια σειρά από τεχνικές καινοτομίες.

Σχεδιασμός και αισθητική αναβάθμιση

Η μαύρη, ανοιγόμενη, υφασμάτινη οροφή αποτελεί ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό που προσδίδει στο μοντέλο μια αναβαθμισμένη εμφάνιση. Για να μεγιστοποιηθεί το άνοιγμα της οροφής, οι μπάρες οροφής έχουν αφαιρεθεί, ενώ η κεραία έχει πλέον ενσωματωθεί στο πίσω παράθυρο του οχήματος. Αυτές οι σχεδιαστικές επιλογές συμβάλλουν στην πιο καθαρή γραμμή του αυτοκινήτου και στην ανεμπόδιστη λειτουργία της οροφής.

Το όχημα σχεδιάστηκε εξαρχής με την προοπτική να φιλοξενήσει αυτή την υφασμάτινη οροφή. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση σε κανένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου. Για παράδειγμα, το ύψος για το κεφάλι των επιβατών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο, διατηρώντας την άνεση που προσφέρει το μοντέλο.

Τεχνικές καινοτομίες και κατασκευή

Στον τομέα της κατασκευής, τα δομικά στοιχεία της οροφής είναι κατασκευασμένα από πλαστικό, σε αντίθεση με το μέταλλο που χρησιμοποιείται σε συμβατικές οροφές. Επιπλέον, το ύφασμα διπλώνει σε τρία τμήματα κατά το άνοιγμα, αντί για τέσσερα. Αυτές οι λεπτομέρειες έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού βάρους του οχήματος, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση της αποδοτικότητάς του.

Όσον αφορά το ύψος για το κεφάλι, με την υφασμάτινη οροφή είναι 90,6 εκατοστά εμπρός και 81,3 εκατοστά πίσω. Συγκριτικά, με συμβατική οροφή οι αντίστοιχες τιμές είναι 88,6 εκατοστά εμπρός και 85,3 εκατοστά πίσω. Η σχεδίαση αυτή δείχνει την προσοχή στη λεπτομέρεια για τη διατήρηση της άνεσης των επιβατών.

Βελτιστοποίηση ακουστικής και πανοραμικής θέας

Η ακουστική άνεση έχει βελτιστοποιηθεί χάρη στο πάχος του υφάσματος όταν η οροφή είναι κλειστή, εξασφαλίζοντας μειωμένο θόρυβο εντός της καμπίνας. Όταν η οροφή είναι ανοιχτή, ένας ειδικός ανεμοθραύστης συμβάλλει στη μείωση των εξωτερικών θορύβων κύλισης, προσφέροντας μια πιο ευχάριστη εμπειρία οδήγησης.

Οι μηχανικοί που ανέλαβαν την εξέλιξη της υφασμάτινης ηλιοροφής αντιμετώπισαν την πρόκληση να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο άνοιγμα. Στόχος ήταν να προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα όχι μόνο στους εμπρός επιβάτες, αλλά και στους πίσω, χωρίς η οροφή να βρίσκεται στο οπτικό τους πεδίο. Με την υποστήριξη των συνεργατών της, η Renault κατάφερε να μεγιστοποιήσει τις διαστάσεις του ανοίγματος, επιτυγχάνοντας μήκος 92 εκατοστών και πλάτος 80 εκατοστών, επιτρέποντας έτσι και στους πίσω επιβάτες να απολαμβάνουν τη θέα.

Λειτουργία και επιλογές ελέγχου

Η υφασμάτινη οροφή προσφέρει ευελιξία, καθώς μπορεί να ανοίγει σε διάφορες ενδιάμεσες θέσεις, προσαρμοζόμενη στις ανάγκες των επιβατών. Η λειτουργία της πραγματοποιείται μέσω ενός κουμπιού, το οποίο βρίσκεται είτε στο κλειδί του οχήματος είτε κοντά στον εσωτερικό καθρέφτη. Επιπλέον, το σύστημα υποστηρίζει και φωνητικό έλεγχο, μέσω του avatar Reno, προσφέροντας μια σύγχρονη και εύχρηστη εμπειρία.

Διαθεσιμότητα και τεχνικά χαρακτηριστικά στην Ελλάδα

Το Renault 4 E-Tech Electric Canvas Roof, με την μπαταρία των 52kWh και τον ηλεκτροκινητήρα των 150 ίππων, είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Το μοντέλο προσφέρει μέγιστη αυτονομία 409 χιλιομέτρων, καθιστώντας το μια ενδιαφέρουσα επιλογή στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki