Η Αθήνα στην παγκόσμια κορυφή των μπαρ: Τρία ελληνικά στην 50άδα, το Line Athens στην 5η θέση

Η Αθήνα έκανε μια δυναμική εμφάνιση στην παγκόσμια σκηνή των κορυφαίων μπαρ, καθώς τρία ελληνικά στέκια ξεχώρισαν στη φετινή λίστα The World’s 50 Best Bars 2026. Το Line Athens, ένα μπαρ από τα Πετράλωνα, κατάφερε να εισέλθει στην κορυφαία πεντάδα του πλανήτη, κατακτώντας την 5η θέση παγκοσμίως.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη σημαντική παρουσία της ελληνικής πρωτεύουσας στον διεθνή χάρτη της cocktail κουλτούρας, με την Αθήνα να φιγουράρει ανάμεσα στις πόλεις που διαμορφώνουν τις σύγχρονες τάσεις του bar industry.

Η παγκόσμια τελετή απονομής στο Μιλάνο

Η παγκόσμια κοινότητα του cocktail είχε στραμμένο το βλέμμα της στο Μιλάνο το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου. Εκεί, σε μια ζωντανή τελετή απονομής, ανακοινώθηκε η φετινή λίστα The World’s 50 Best Bars 2026, σηματοδοτώντας την 18η διοργάνωση αυτών των βραβείων.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε την αφρόκρεμα του διεθνούς bar industry, με bartenders, ιδιοκτήτες και εκπροσώπους brands από κάθε γωνιά του κόσμου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η λίστα αυτή αποτυπώνει κάθε χρόνο τις σημαντικότερες τάσεις, ιδέες και δημιουργίες της σύγχρονης cocktail σκηνής.

Το Line Athens στην κορυφαία πεντάδα

Το μεγάλο ελληνικό highlight της φετινής κατάταξης είναι το Line Athens. Το μπαρ των Πετραλώνων κατέκτησε την 5η θέση παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας μια θέση στην λαμπερή πρώτη πεντάδα των κορυφαίων μπαρ του πλανήτη.

Παράλληλα με την παγκόσμια διάκρισή του, το Line Athens αναδείχθηκε και ως το No 1 μπαρ στην Ευρώπη. Επιπλέον, απέσπασε το Ketel One Sustainable Bar Award 2026, ένα βραβείο που απονέμεται από το Sustainable Restaurant Association, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στη βιωσιμότητα.

Η φιλοσοφία της βιωσιμότητας

Η διάκριση του Line Athens με το βραβείο βιωσιμότητας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό κομμάτι της ταυτότητας του συγκεκριμένου μπαρ. Οι πρακτικές του δεν περιορίζονται σε επιμέρους ενέργειες, αλλά είναι ενσωματωμένες στη φιλοσοφία του concept.

Η ζύμωση, η κυκλική παραγωγή και οι αρχές zero-waste αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας του Line Athens. Αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο, από την ανάπτυξη των υλικών που χρησιμοποιούνται μέχρι και την ίδια την εμπειρία που βιώνει ο επισκέπτης.

Δύο ακόμα αθηναϊκά μπαρ στη λίστα

Πέρα από την εντυπωσιακή πορεία του Line Athens, η ελληνική πρωτεύουσα έχει ακόμα δύο λόγους να πανηγυρίζει για την παρουσία της στη διεθνή λίστα. Το The Bar in Front of the Bar, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πετράκη, βρέθηκε στη 19η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Την ίδια στιγμή, το Barro Negro, που βρίσκεται στην οδό Παπαρρηγοπούλου, κατέκτησε την 40ή θέση της παγκόσμιας λίστας. Με τρεις συνολικά παρουσίες ανάμεσα στα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου, η Αθήνα επιβεβαιώνει τη θέση της ως μία από τις σημαντικότερες πόλεις που διαμορφώνουν τη σύγχρονη παγκόσμια bar culture.

Το κορυφαίο μπαρ στον κόσμο

Στην κορυφή της φετινής λίστας The World’s 50 Best Bars 2026 αναδείχθηκε το Bar Leone από το Χονγκ Κονγκ. Το Bar Leone κατέκτησε τον τίτλο του The World’s Best Bar, αναγνωριζόμενο ως το καλύτερο μπαρ παγκοσμίως.

Εκτός από την παγκόσμια πρωτιά, το ίδιο μπαρ από το Χονγκ Κονγκ αναδείχθηκε επίσης και ως The Best Bar in Asia, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην ασιατική cocktail σκηνή.

Με πληροφορίες από: Reader