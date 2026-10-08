Οι παίκτες του Ολυμπιακού επισκέφθηκαν το περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026

Μια ξεχωριστή επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της Opel, στο πλαίσιο της έκθεσης AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, Μανώλης Σάλιακας, Λορέντσο Σιπιόνι και Μπάλσα Πόποβιτς, έδωσαν το «παρών» και γνώρισαν από κοντά τα νέα μοντέλα της μάρκας. Η παρουσία τους προσέφερε έναν ιδιαίτερο παλμό στην εκδήλωση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πλήθους επισκεπτών.

Ερυθρόλευκη παρουσία στην έκθεση αυτοκινήτου

Οι τρεις παίκτες του Ολυμπιακού, Μανώλης Σάλιακας, Λορέντσο Σιπιόνι και Μπάλσα Πόποβιτς, βρέθηκαν στο περίπτερο της Opel, όπου είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα οχήματα που εκτίθενται στη φετινή διοργάνωση. Η επίσκεψή τους αποτέλεσε πόλο έλξης για τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την παρουσία των αθλητών.

Οι ποδοσφαιριστές φωτογραφήθηκαν με τα νέα μοντέλα της Opel, δημιουργώντας ένα ζωντανό σκηνικό. Η «ερυθρόλευκη» παρουσία τους στο περίπτερο της μάρκας προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία στους φίλους τόσο της Opel όσο και του ποδοσφαίρου να τους συναντήσουν από κοντά.

Στιγμές αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας

Πέρα από τις φωτογραφίες, οι Μανώλης Σάλιακας, Λορέντσο Σιπιόνι και Μπάλσα Πόποβιτς συμμετείχαν ενεργά σε διάφορα quiz και challenges. Αυτά τα παιχνίδια σχεδιάστηκαν για να συνδυάσουν τον κόσμο του ποδοσφαίρου με εκείνον της Opel, προσφέροντας μια διαδραστική εμπειρία.

Οι στιγμές που δημιουργήθηκαν ήταν αυθόρμητες και γεμάτες χαμόγελα, χαρίζοντας ευχάριστες αναμνήσεις στους παρευρισκόμενους. Η αλληλεπίδραση των παικτών με το κοινό έξω από τους αγωνιστικούς χώρους πρόσθεσε μια ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση.

Τα νέα μοντέλα της Opel στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Opel στην AUTO ATHINA 2026 βρίσκεται το νέο Opel Corsa GSE. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό hot hatch, το οποίο διαθέτει 281 ίππους. Το συγκεκριμένο μοντέλο πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φίλων της ηλεκτροκίνησης και των επιδόσεων.

Δίπλα στο Opel Corsa GSE, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλα δημοφιλή μοντέλα της Opel. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται το Opel Mokka, ένα όχημα που έχει κερδίσει την προτίμηση του κοινού.

Πρακτικότητα, ευελιξία και η γκάμα της έκθεσης

Επίσης, στην έκθεση παρουσιάζεται το Opel Frontera, ένα SUV που ξεχωρίζει για την πρακτικότητα και την ευελιξία του. Το μοντέλο αυτό απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα όχημα με χώρους και δυνατότητες προσαρμογής σε διάφορες συνθήκες.

Την γκάμα των εκθεμάτων της Opel στην AUTO ATHINA 2026 ολοκληρώνει το Νέο Opel Astra Diesel. Αυτό το μοντέλο χαρακτηρίζεται ως το «Made in Germany» best seller της μάρκας, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του στην αγορά. Με τέσσερα μοντέλα διαφορετικού χαρακτήρα και φιλοσοφίας, η Opel αναδεικνύει το εύρος της σύγχρονης γκάμας της, προσφέροντας επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών.

Συνέχιση της έκθεσης και το περίπτερο της Opel

Η έκθεση AUTO ATHINA 2026 συνεχίζει τη λειτουργία της και θα υποδέχεται το κοινό έως και τις 11 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το περίπτερο της Opel, το οποίο βρίσκεται στο Hall 3, στο Περίπτερο C2.

Εκεί, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα νέα μοντέλα, να ενημερωθούν για τις τεχνολογίες τους και να ζήσουν την εμπειρία της έκθεσης. Η Opel προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τις προτάσεις της στον χώρο του αυτοκινήτου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta