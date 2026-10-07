Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας έκλεισαν τις ανακοινώσεις τους προαναγγέλλοντας νομικές κινήσεις, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη μακροχρόνια καλλιτεχνική τους σχέση. Οι δύο ανακοινώσεις, που εκδόθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, φαίνεται να βάζουν τέλος σε μια κοινή πορεία πενήντα χρόνων. Η διαμάχη αυτή, η οποία πήρε σύντομα δημόσιο χαρακτήρα, απειλεί πλέον το καλλιτεχνικό μέλλον και των δύο.

Η αρχή της ρήξης: Η απουσία από το ΟΑΚΑ

Η πρώτη ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στις σχέσεις του πρώην ζευγαριού εμφανίστηκε με την απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε εύλογες απορίες σε πολλούς.

Οι απορίες αυτές ενισχύθηκαν από το γεγονός ότι οι δύο καλλιτέχνες είχαν γευματίσει μαζί λίγες ημέρες νωρίτερα σε ένα παραδοσιακό κουτούκι στην Κηφισιά. Επιπλέον, μαρτυρίες μουσικών επιβεβαίωσαν την ενεργό συμμετοχή του συνθέτη στις πρόβες της συναυλίας, τουλάχιστον κατά την πρώτη φάση τους. Τέλος, ο Νίκος Καρβέλας δεν είχε χάσει καμία μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στην Αθήνα στο παρελθόν, ανεβαίνοντας μάλιστα συνήθως στη σκηνή.

Η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα

Οι φήμες για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησαν μετά την απουσία του συνθέτη και επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σαφή τρόπο από τον ίδιο τον Νίκο Καρβέλα. Ο συνθέτης προχώρησε σε ανακοίνωση το απόγευμα της Τρίτης, όπου τοποθετήθηκε επί του θέματος.

Στην ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες διαδίδονταν πολλά και ανακριβή στοιχεία σχετικά με την απουσία του από τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου ερμηνεύτρια ήταν η Άννα Βίσση. Δήλωσε πως απέναντι στις ανακρίβειες που ακούγονταν, είχε υποχρέωση να τοποθετηθεί. Τόνισε επίσης ότι, ακόμη και αυτοί που δεν συμπαθούν τη μουσική του ή τον ίδιο, δεν μπορούν να αμφισβητήσουν την ειλικρίνεια και αμεσότητα με την οποία μιλάει, χαρακτηρίζοντάς την ίσως και υπερβολική.

Η κοινή καλλιτεχνική πορεία

Ο Νίκος Καρβέλας αναφέρθηκε στη σχέση του με την Άννα Βίσση, τόσο την καλλιτεχνική όσο και την προσωπική, επισημαίνοντας ότι είναι ευρέως γνωστή. Δήλωσε ότι έχει συνθέσει, γράψει και ενορχηστρώσει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το σύνολο της δισκογραφίας της τραγουδίστριας. Επίσης, υπογράμμισε ότι έχει βιώσει μαζί της τόσο τις μεγάλες επιτυχίες όσο και τις δύσκολες στιγμές της επαγγελματικής τους πορείας.

Αυτή η κοινή διαδρομή έχει αποτυπωθεί μέχρι σήμερα σε όλες τις συναυλίες και εμφανίσεις της Άννας Βίσση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η επιλογή των τραγουδιών στη συναυλία του ΟΑΚΑ, όπου τα 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση ήταν δικές του δημιουργίες.

Συνεννόηση και ενότητα στις επιλογές

Ο συνθέτης τόνισε ότι στην κοινή τους διαδρομή με την Άννα Βίσση, έως σήμερα, λειτουργούσαν με πλήρη συνεννόηση και ενότητα. Όλα αυτά τα χρόνια, οι επιλογές για το πώς, πού και πότε θα παρουσιαστούν τα τραγούδια του αποφασίζονταν από κοινού μεταξύ τους.

Ο Νίκος Καρβέλας πρόσθεσε ότι η Άννα Βίσση καταλάβαινε τόσο τον ίδιο όσο και τη μουσική του. Για αυτόν τον λόγο, σπάνια υπήρχε οποιαδήποτε απόκλιση ή διαφωνία ανάμεσά τους, γεγονός που υπογράμμιζε την αρμονική τους συνεργασία.

Προαναγγελία νομικών κινήσεων

Οι δύο καλλιτέχνες, Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας, έκλεισαν τις αντίστοιχες ανακοινώσεις τους με την προαναγγελία νομικών κινήσεων. Αυτή η εξέλιξη τούς φέρνει για πρώτη φορά σε αντίθετα στρατόπεδα, σε μια διαμάχη που απειλεί το καλλιτεχνικό τους μέλλον, μετά από πέντε δεκαετίες κοινής πορείας και αμέτρητων επιτυχιών στο τραγούδι.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis