Προσοχή στους υαλοκαθαριστήρες: Το λάθος που χαράζει το παρμπρίζ

Οι υαλοκαθαριστήρες αποτελούν ένα απαραίτητο στοιχείο για την ορατότητα κατά την οδήγηση, όμως η λανθασμένη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει μόνιμα προβλήματα. Συγκεκριμένα, όταν λειτουργούν χωρίς αρκετό υγρό, υπάρχει κίνδυνος να αφήσουν ανεξίτηλα σημάδια στο παρμπρίζ. Αυτό συμβαίνει καθώς παρασύρουν σκόνη και κόκκους άμμου απευθείας πάνω στην επιφάνεια του γυαλιού, οδηγώντας σε ανεπιθύμητες χαρακιές.

Ο κίνδυνος της ξηρής λειτουργίας

Μια λεπτή στρώση σκόνης στο παρμπρίζ και η ενεργοποίηση των υαλοκαθαριστήρων, με την πρόθεση να καθαρίσει το τζάμι, μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό. Εάν το παρμπρίζ είναι στεγνό και το σύστημα πλύσης δεν ψεκάζει επαρκή ποσότητα υγρού, αντί να απομακρυνθεί η βρωμιά, αυτή σύρεται πάνω στην επιφάνεια του γυαλιού. Αυτή η ενέργεια αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο δημιουργίας χαρακιών.

Πρόκειται για μια συνήθεια που συχνά περνά απαρατήρητη, ειδικά όταν το όχημα παραμένει σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο. Σκόνη, χώμα και μικροσκοπικοί κόκκοι άμμου συσσωρεύονται όχι μόνο στο παρμπρίζ, αλλά και πάνω στα ίδια τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων. Όταν αυτά αρχίζουν να κινούνται χωρίς επαρκή διαβροχή, τα σωματίδια αυτά μπορούν να παγιδευτούν ανάμεσα στο λάστιχο και το τζάμι. Η ζημιά δεν είναι βέβαιη με ένα μόνο πέρασμα, ωστόσο η επαναλαμβανόμενη λειτουργία υπό αυτές τις συνθήκες δημιουργεί έναν κίνδυνο που μπορεί να αποφευχθεί με ελάχιστη προσοχή.

Πώς προκαλούνται οι χαρακιές

Το λαστιχένιο μέρος του υαλοκαθαριστήρα, όταν είναι καθαρό και σωστά συντηρημένο, έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει αποτελεσματικά το νερό από το παρμπρίζ. Το πρόβλημα ανακύπτει όταν σκληρά σωματίδια παρεμβάλλονται ανάμεσα στις δύο επιφάνειες, δηλαδή το λάστιχο και το τζάμι, και παρασύρονται με κάθε κίνηση των υαλοκαθαριστήρων.

Ανάλογα με τη σύσταση της βρωμιάς, την πίεση που ασκείται και την κατάσταση των μάκτρων, είναι πιθανό να εμφανιστούν λεπτές γραμμές που ακολουθούν την τροχιά των υαλοκαθαριστήρων. Αυτές οι γραμμές μπορεί αρχικά να μην γίνονται εύκολα αντιληπτές από τον οδηγό.

Πότε γίνονται αντιληπτές οι ζημιές

Οι χαρακιές που δημιουργούνται από την κακή χρήση των υαλοκαθαριστήρων ενδέχεται να μην είναι άμεσα ορατές. Συχνά, γίνονται αντιληπτές σε συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Για παράδειγμα, μπορεί να τις παρατηρήσει κανείς όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά και πέφτει απέναντι από το όχημα.

Επίσης, οι ζημιές στο παρμπρίζ γίνονται ευκολότερα ορατές τη νύχτα, όταν τα φώτα των άλλων οχημάτων φωτίζουν την επιφάνεια του παρμπρίζ, αναδεικνύοντας τις γραμμές που έχουν δημιουργηθεί.

Η σημασία του υγρού πλύσης

Το υγρό πλύσης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του παρμπρίζ. Βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς και ταυτόχρονα περιορίζει την τριβή ανάμεσα στα μάκτρα και το γυαλί. Ωστόσο, η ύπαρξη υγρού δεν καθιστά οποιαδήποτε επιφάνεια ασφαλή για άμεσο σκούπισμα.

Ένα παρμπρίζ που είναι καλυμμένο με μεγάλη ποσότητα άμμου ή ξεραμένη λάσπη απαιτεί πρώτα ένα ξέπλυμα. Η άμεση χρήση των υαλοκαθαριστήρων σε τέτοιες συνθήκες, ακόμα και με υγρό, μπορεί να μην είναι αρκετή για την αποφυγή των χαρακιών.

Σωστή λειτουργία του συστήματος ψεκασμού

Η απλή ύπαρξη υγρού στο δοχείο δεν εγγυάται απαραίτητα ότι το σύστημα καθαρίζει σωστά. Είναι σημαντικό τα πιτσιλιστήρια να λειτουργούν αποτελεσματικά. Εάν ψεκάζουν ελάχιστα, έχουν βουλώσει ή στέλνουν το υγρό σε λάθος σημείο του παρμπρίζ, τότε ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής των μάκτρων μπορεί να παραμένει στεγνό.

Ανάλογη κατάσταση παρατηρείται όταν το δοχείο είναι σχεδόν άδειο και ο ψεκασμός γίνεται διακοπτόμενος. Σε αυτή την περίπτωση, ο οδηγός μπορεί να κρατά ενεργοποιημένο τον διακόπτη, περιμένοντας να καθαρίσει το τζάμι, όμως οι υαλοκαθαριστήρες συνεχίζουν να κινούνται χωρίς την απαραίτητη ποσότητα υγρού. Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι απλώς να υπάρχει «λίγο νερό» μέσα στο δοχείο, αλλά να λειτουργεί σωστά ο ψεκασμός και να βρέχεται επαρκώς η επιφάνεια που καθαρίζουν τα μάκτρα. Αν το υγρό δεν φτάνει στο παρμπρίζ, οι επιπτώσεις στην επιφάνεια του γυαλιού είναι αναπόφευκτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki