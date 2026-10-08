Ο Γιώργος Γαλίτης μιλά για τα «Ραδίκια Ανάποδα» και την ευκαιρία που του έδωσε το έργο

Ο δημοφιλής ηθοποιός Γιώργος Γαλίτης μίλησε στο topontiki.gr, με αφορμή την επανέναρξη της παράστασης «Τα Ραδίκια Ανάποδα». Το έργο, που έχει ήδη παιχτεί έντεκα φορές, επιστρέφει για δωδέκατη φορά, προσφέροντας στο κοινό έναν ιδιαίτερο κωμικό μονόλογο. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο κείμενο, την υπόθεση και τη διαχρονική επιτυχία της παράστασης, τονίζοντας τη σημασία της για την προσωπική του πορεία.

Η δωδέκατη «θανατερά» των «Ραδικιών Ανάποδα»

Η παράσταση «Τα Ραδίκια Ανάποδα» επιστρέφει για τη δωδέκατη «θανατερά» της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, μετά από δώδεκα χρόνια επικηδείας. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο “Altera Pars” για λιγοστές, μοναδικές και «φαρμακερές» εμφανίσεις. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το έργο από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026.

Οι προγραμματισμένες παραστάσεις είναι κάθε Τετάρτη στις 20:00 και κάθε Σάββατο στις 21:15. Τους ρόλους του έργου έχει γράψει, τους κλαίει, τους οδύρεται, αλλά και τους υποδύεται ο ίδιος ο Γιώργος Γαλίτης. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος σκηνοθετεί «με σπαραγμό ψυχής, πλερέζα και δάκρυα στα μάτια».

Ένας «black total» κωμικός μονόλογος με δεκατρείς ρόλους

Ο Γιώργος Γαλίτης αναφέρθηκε λεπτομερώς στην υπόθεση και τη δομή του μονολόγου, ο οποίος έχει σημειώσει διαρκή επιτυχία. Πρόκειται για ένα one dead man show, έναν black total κωμικό μονόλογο που περιλαμβάνει δεκατρείς διαφορετικούς ρόλους. Αυτοί οι δεκατρείς κωμικοί επικήδειοι έχουν τη δύναμη να «και νεκρούς ανασταίνουν», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο ηθοποιός.

Η παράσταση περιγράφεται με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο ως η πιο μαύρη, άραχλη, σπαραξικάρδια, ξεκαρδιστική και selfie παράσταση. Ταυτόχρονα, γίνεται αναφορά στα μουσικά όργανα που τη συνοδεύουν, όπως το τσέμπαλο και το φαγκότο, καθώς και σε σκηνικά στοιχεία όπως το φέρετρο και το οστεοφυλάκιο, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στο έργο.

Η φιλοδοξία του Γαλίτη και η συνεχής επικαιροποίηση

Ο ηθοποιός τόνισε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με το topontiki.gr τη βασική του φιλοδοξία σχετικά με την παράσταση. Εξέφρασε την επιθυμία ο κόσμος να μην γελάει απλώς, αλλά να κλαίει από τα γέλια, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κωμωδίας του έργου. Αυτή η προσέγγιση δείχνει την πρόθεση του Γαλίτη να προσφέρει μια βαθύτερη και πιο έντονη συναισθηματική εμπειρία στο κοινό.

Επιπλέον, ο Γιώργος Γαλίτης αποκάλυψε ότι κάθε φορά που επαναλαμβάνει την παράσταση, προβαίνει σε αλλαγές και προσθήκες. Συγκεκριμένα, επικαιροποιεί κάποιες σκηνές του έργου ή προσθέτει νέα κείμενα. Αυτή η πρακτική διατηρεί το έργο ζωντανό και επίκαιρο, προσαρμόζοντάς το στις εκάστοτε συνθήκες και προσφέροντας μια φρέσκια εκδοχή σε κάθε νέα σειρά παραστάσεων.

Τα «Ραδίκια Ανάποδα» ως προσωπική ευκαιρία

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Γιώργος Γαλίτης έδωσε μια σημαντική διάσταση στη σχέση του με το συγκεκριμένο έργο. Είπε με νόημα ότι, μέσω αυτής της παράστασης, έδωσε στον εαυτό του την ευκαιρία να παίξει σε κάτι που σπάνια του προσέφεραν οι σκηνοθέτες. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια προσωπική καλλιτεχνική ελευθερία και την εκπλήρωση ενός υποκριτικού του πόθου.

Τέλος, ο ηθοποιός έκλεισε τη συζήτηση υπογραμμίζοντας ότι «Τα Ραδίκια Ανάποδα» έγιναν για εκείνον η ευκαιρία και η αφορμή να «πατήσει ξανά γερά στα πόδια του». Διευκρίνισε μάλιστα ότι εξήγησε το γιατί και το πώς συνέβη αυτό, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε το έργο στην επαγγελματική και προσωπική του σταθεροποίηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki