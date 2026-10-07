Η MG στην Auto Athina 2026: Δυναμική παρουσία και πανελλαδική πρεμιέρα νέου μοντέλου

Η MG συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στην έκθεση AUTO ATHINA 2026, έχοντας ήδη ολοκληρώσει ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρώτο Σαββατοκύριακο. Το περίπτερο της μάρκας δέχτηκε αθρόα προσέλευση επισκεπτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα της. Το ελληνικό κοινό ενημερώθηκε για τις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης που προσφέρει η MG, ανακαλύπτοντας μια γκάμα που περιλαμβάνει από βενζινοκίνητες και Hybrid+ προτάσεις έως Plug-in Hybrid+ και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Η δυναμική πορεία στην ελληνική αγορά

Η έντονη επισκεψιμότητα των πρώτων ημερών της έκθεσης επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η MG στην ελληνική αγορά. Αυτή η προσέλευση δίνει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει όχι μόνο τα αυτοκίνητα της μάρκας, αλλά και τη συνολική φιλοσοφία υποστήριξης που τα συνοδεύει.

Στο πλαίσιο της Press Day της AUTO ATHINA 2026, ο κ. Δημήτρης Καββούρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Συγγελίδη και Managing Director της MG, παρουσίασε τη δυναμική πορεία του Ομίλου και της MG στην ελληνική αγορά. Όπως ανέφερε, το μερίδιο αγοράς του Ομίλου Συγγελίδη διαμορφώνεται στο 22,4% για το εννεάμηνο του 2026. Από την έναρξη της MG στη χώρα μας το 2023, έχουν διατεθεί συνολικά 12.116 οχήματα.

Επιδόσεις και αναγνώριση της MG

Η MG καταγράφει μερίδιο 4,5% στη λιανική αγορά και 3,2% στο σύνολο της αγοράς αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά την έχουν αναδείξει ως την πρώτη σε πωλήσεις κινεζική μάρκα στη χώρα μας. Ο κ. Καββούρης στάθηκε στα ισχυρά θεμέλια που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της μάρκας, τονίζοντας την ιστορία της που μετρά 102 έτη.

Επίσης, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή παρουσία της MG, η οποία διαθέτει δίκτυο στη Μεγάλη Βρετανία από το 2010. Για την πλήρη και άμεση επάρκεια ανταλλακτικών, η εταιρεία διαθέτει δύο αποθήκες στην Ευρώπη, ενώ και στην Ελλάδα υπάρχει πλήρης διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Συγγελίδη στη Μαγούλα. Η MG έχει ξεπεράσει το 1.000.000 πωλήσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο που αποτελείται από 30 διανομείς και σημεία πώλησης.

Ευχαριστίες και συλλογική προσπάθεια

Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννης Καραβάς, Εμπορικός Διευθυντής της MG, αναφέρθηκε στις επιτυχίες και στη συνεχή ανάπτυξη της μάρκας. Εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Ειδικό Τύπο, στους Συνεργάτες και στο Δίκτυο της MG για τη σημαντική συμβολή τους στην πορεία της εταιρείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους κ.κ. Καββούρη και Καραβά στην ομάδα της MG του Ομίλου Συγγελίδη. Αμφότεροι ευχαρίστησαν τα μέλη της ομάδας για τη δέσμευση και τη συλλογική προσπάθεια που βρίσκεται πίσω από τα θετικά αποτελέσματα και την επιτυχημένη πορεία της μάρκας στην αγορά.

Πανελλαδική πρεμιέρα για το MG4 Urban

Ξεχωριστή θέση στην παρουσία της MG στην AUTO ATHINA 2026 κατέχει το ολοκαίνουργιο MG4 Urban. Το συγκεκριμένο μοντέλο πραγματοποίησε την Πανελλαδική Πρεμιέρα του την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο περίπτερο της μάρκας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Η νέα αυτή προσθήκη στην ηλεκτρική οικογένεια της MG έχει σχεδιαστεί με ξεκάθαρο προσανατολισμό στη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση. Το MG4 Urban συνδυάζει compact διαστάσεις, προσφέροντας παράλληλα πρακτικότητα, επαρκείς χώρους και σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, καλύπτοντας τις ανάγκες του αστικού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki