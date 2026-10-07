Η Καλιφόρνια απαγορεύει τους παιδικούς γάμους: Η ιστορία της Courtney Stodden και η νέα νομοθεσία

Η Καλιφόρνια απαγορεύει πλέον τους παιδικούς γάμους, κλείνοντας ένα σημαντικό νομικό «παράθυρο» που επέτρεπε σε παιδιά κάτω των 18 ετών να παντρεύονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η αλλαγή αυτή έρχεται έπειτα από χρόνια αντιδράσεων και αγώνων, με την Courtney Stodden να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Η υπογραφή του νέου νόμου σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην προστασία των ανηλίκων στην πολιτεία.

Η νέα νομοθεσία στην Καλιφόρνια

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Gavin Newsom, υπέγραψε στις 30 Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο AB 1267. Αυτό το νομοσχέδιο καταργεί τις εξαιρέσεις που επέτρεπαν τον γάμο ανηλίκων με γονική συναίνεση και δικαστική έγκριση, πρακτικές που είχαν προκαλέσει έντονες συζητήσεις για τα κενά της αμερικανικής νομοθεσίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το 18ο έτος θα αποτελεί το απόλυτο κατώτατο όριο τόσο για τον γάμο όσο και για τα σύμφωνα συμβίωσης σε όλη την Καλιφόρνια. Με αυτή την κίνηση, η πολιτεία γίνεται η 18η στις ΗΠΑ που απαγορεύει πλήρως τον γάμο πριν από τα 18, χωρίς καμία εξαίρεση.

Ο αγώνας της Courtney Stodden

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε το γεγονός ότι ο κυβερνήτης Newsom υπέγραψε τον νόμο παρουσία της Courtney Stodden. Η Stodden έχει μετατρέψει τη δική της τραυματική εμπειρία σε έναν δημόσιο αγώνα για την προστασία των ανηλίκων από τους παιδικούς γάμους.

Η ίδια ήταν μόλις 16 ετών το 2011, όταν παντρεύτηκε τον 50χρονο ηθοποιό Doug Hutchison, με την έγκριση των γονέων της. Η σχέση τους είχε προκαλέσει διεθνή δημοσιότητα και έντονες αντιδράσεις, ενώ η Stodden έχει περιγράψει εκ των υστέρων τη σχέση ως κακοποιητική και αρπακτική. Μετά την υπογραφή του νόμου, δήλωσε: «Η Καλιφόρνια είναι μια νίκη, αλλά δεν σταματώ εδώ. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι μέχρι τα παιδιά να προστατεύονται από τον γάμο και στις 50 πολιτείες», τονίζοντας ότι για εκείνη η Καλιφόρνια είναι μόνο η αρχή.

Η κατάσταση των παιδικών γάμων στις ΗΠΑ

Παρά την πρόοδο στην Καλιφόρνια και σε άλλες 17 πολιτείες, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι νόμιμος, με διαφορετικούς περιορισμούς, σε 32 πολιτείες των ΗΠΑ. Αυτό αναφέρει η οργάνωση Unchained At Last, η οποία αγωνίζεται κατά των παιδικών γάμων.

Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, σχεδόν 315.000 παιδιά παντρεύτηκαν στις ΗΠΑ μεταξύ των ετών 2000 και 2021. Η πλειονότητα αυτών των παιδιών ήταν κορίτσια, τα οποία παντρεύτηκαν ενήλικους άνδρες, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα.

Στοιχεία για την Καλιφόρνια

Ειδικότερα για την Καλιφόρνια, η οργάνωση Unchained At Last υπολογίζει ότι περίπου 35.000 ανήλικοι παντρεύτηκαν στην πολιτεία από το 2000 έως το 2021. Αυτός ο αριθμός αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετώπιζε η πολιτεία πριν την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αριθμοί αποτελούν εκτιμήσεις. Η πολιτεία δεν κατέγραφε συστηματικά την ηλικία των συζύγων, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την ακριβή αποτύπωση της κατάστασης και την εξαγωγή οριστικών στατιστικών στοιχείων.

Με πληροφορίες από: muse.gr