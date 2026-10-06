Τρεις μεγάλες πληρωμές έρχονται τέλος Νοεμβρίου: Ποιοι θα λάβουν χρήματα και ποιοι voucher

Τρεις σημαντικές πληρωμές αναμένονται να πραγματοποιηθούν στο τέλος Νοεμβρίου, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση σε εκατομμύρια πολίτες. Οι πληρωμές αυτές αφορούν την επιστροφή ενοικίου, την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ για συνταξιούχους, καθώς και την έναρξη του νέου voucher σίτισης, γνωστού και ως Market Pass. Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν χρήματα ή ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους.

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι επωφελούνται

Η μεγαλύτερη από τις επερχόμενες πληρωμές αφορά την επιστροφή ενοικίου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν αυτή την ενίσχυση, η οποία υπολογίζεται με βάση το ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Η πίστωση των ποσών θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία νέα αίτηση από τους δικαιούχους. Μια ξεχωριστή κατηγορία ωφελούμενων περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ειδικής ρύθμισης. Για αυτούς τους δικαιούχους, προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων, καθώς εντάσσονται στο μέτρο που στοχεύει στην αυξημένη ενίσχυση όσων αναγκάζονται να διατηρούν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους

Την ίδια ημερομηνία, στις 30 Νοεμβρίου, αναμένεται και η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ. Αυτή η πληρωμή απευθύνεται σε περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων που ορίζονται από τη σχετική ρύθμιση.

Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης. Για τους συνταξιούχους που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Το κρίσιμο κριτήριο είναι η ηλικία, καθώς ο συνταξιούχος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το νέο voucher σίτισης

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή στα τέλη Νοεμβρίου, αναμένεται και η πρώτη πίστωση του νέου voucher σίτισης. Αυτό το voucher αποτελεί τη νέα μορφή της επισιτιστικής βοήθειας και έρχεται να αντικαταστήσει το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, το οποίο έχει διακοπεί.

Η πρώτη πληρωμή αφορά περίπου 116.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το μέσο ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται σε περίπου 46 ευρώ τον μήνα ανά δικαιούχο. Ο στόχος αυτής της νέας ενίσχυσης είναι να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια για την αγορά τροφίμων σε νοικοκυριά που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Με πληροφορίες από: dnews.gr