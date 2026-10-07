Ο «πόλεμος» μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα παίρνει απρόβλεπτες διαστάσεις, καθώς η τραγουδίστρια πέρασε στην αντεπίθεση με μια μακροσκελή δήλωση. Η Άννα Βίσση απαντά με σκληρή γλώσσα στις προηγούμενες δηλώσεις του συνθέτη, καταρρίπτοντας όσα εκείνος ισχυρίστηκε. Η κόντρα τους, που αρχικά φάνηκε να αφορά μια οικονομική διαφορά, αποκαλύπτει βαθύτερες ρίζες, με αιχμές και κατηγορίες εκατέρωθεν.

Η απάντηση της Άννας Βίσση

Στη δήλωσή της, η Άννα Βίσση χαρακτήρισε το δελτίο τύπου του Νίκου Καρβέλα ως «τεσσάρων σελίδων, γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό», προσθέτοντας ότι «εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή». Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι ο Νίκος Καρβέλας, πριν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, άφηνε όλους, και κυρίως την ίδια, να πιστεύουν πως ήταν περήφανος για την παρουσίασή της. Μάλιστα, ανέφερε ότι ο ίδιος θεωρούσε τη συναυλία ως φυσική της εξέλιξη μετά τις εμφανίσεις της στο Ηρώδειο και το Καλλιμάρμαρο.

Σύμφωνα με την Άννα Βίσση, ο συνθέτης ήταν πλήρως ενήμερος και σύμφωνος με το όραμα του ΟΑΚΑ, το οποίο σήμερα αποκαλεί υποτιμητικά «φαραωνικό υπερθέαμα». Διευκρίνισε πως ο Νίκος Καρβέλας ποτέ δεν εξέφρασε σε εκείνη κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του.

Οι οικονομικές απαιτήσεις και οι απειλές

Η Άννα Βίσση αποκάλυψε ότι τρία εικοσιτετράωρα πριν από τη συναυλία, πληροφορήθηκε έκπληκτη πως ο Νίκος Καρβέλας αιφνιδιαστικά και παράλογα απαίτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Του δόθηκε προθεσμία 24 ωρών για να λάβει το ποσό, διαφορετικά θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Όταν συνειδητοποίησε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς την ίδια.

Την επόμενη μέρα, ο Νίκος Καρβέλας διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδελφής της Άννας Βίσση, Νίκης, και ενώπιον μαρτύρων. Συγκεκριμένα, απείλησε ότι θα τη διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι θα την κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε «να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Η οικονομική βοήθεια προς τον Νίκο Καρβέλα

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι όλες αυτές οι απειλές προήλθαν από τον άνθρωπο τον οποίο η ίδια έτρεξε να εξυπηρετήσει οικονομικά τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς εκείνος είχε οικονομική ανάγκη. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ο Νίκος Καρβέλας ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα, προς διευκόλυνση του συνθέτη.

Επιπλέον, η Άννα Βίσση ανέφερε ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν είχε άποψη ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες της, ούτε και για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν. Παρόλα αυτά, λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών της, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής τους συνεργασίας, παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών.

Οι ισχυρισμοί του Νίκου Καρβέλα και η θέση του δικηγόρου

Από την πλευρά του, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να είναι κάτι παραπάνω από θιγμένος μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και την αντιμετώπιση που είχε από την παραγωγή. Στην επιστολή που απέστειλε στα μέσα ενημέρωσης, ο Καρβέλας έκανε λόγο για υποβάθμισή του, ακυρώνοντας τις θέσεις του ίδιου και των καλεσμένων του από την παραγωγή της συναυλίας. Ειδοποιήθηκε πως θα έπρεπε να καθίσουν σε υποδεέστερες θέσεις.

Ο συνθέτης τόνισε επίσης πως το έργο του έχει λαϊκή βάση και δεν το αντιπροσωπεύουν τα εισιτήρια των 400 ευρώ, τα οποία δεν ήταν προσιτά στο κοινό. Για πρώτη φορά, έκανε λόγο για την ανάγκη του να υπερασπιστεί το έργο του και τον τρόπο χρήσης του, δηλώνοντας πως θα υπάρξουν επόμενες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αρχικά εξηγούσε πως δεν υπήρχε κάτι που δεν θα λυνόταν με διάλογο, ενώ σε πιο πρόσφατη επικοινωνία τόνισε πως δεν υπάρχει πια καμία οικονομική εκκρεμότητα, καθώς έχει καταβληθεί το ποσό που αναλογεί στον Νίκο Καρβέλα.

Η κοινή πορεία και ο «αιώνιος» καβγάς

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας έχουν διαγράψει μια μακρά μουσική και προσωπική ιστορία δεκαετιών. Η γνωριμία τους έγινε το 1973, όταν η Άννα Βίσση ήταν 16 ετών και είχε έρθει από την Κύπρο στην Αθήνα για να κυνηγήσει το όνειρό της στο τραγούδι. Υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με τη Minos και τότε γνωρίστηκε με τον Καρβέλα, ο οποίος ήταν φοιτητής στη Νομική της Αθήνας.

Ο Καρβέλας παραδέχεται πως ήταν κεραυνοβόλος έρωτας από την πρώτη στιγμή, ξεκινώντας μια σχέση που μέτρησε όλες τις πιθανές εκδοχές της, από τον μεγάλο έρωτα μέχρι τον χωρισμό. Η πρόταση γάμου έγινε με τρόπο που ταίριαζε στην δημιουργική του τρέλα: όρμησε στην πίστα του νυχτερινού κέντρου που εμφανιζόταν η Άννα και της έκανε πρόταση φιλώντας την μπροστά σε συνεργάτες και θαμώνες. Παντρεύτηκαν στις 14 Μαΐου του 1983, και λίγους μήνες αργότερα γεννήθηκε η μοναχοκόρη τους, Σοφία. Το διαζύγιο ήρθε το 1991, αλλά παρέμειναν για πολύ καιρό στο ίδιο σπίτι, ενώ επαγγελματικά παρέμειναν για πάντα μαζί.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis